Vegara se desmarca de Vox tras la retirada de las fotografías republicanas del poeta y la oposición eleva la presión

El alcalde de Orihuela, Pepe Vegara, ha asegurado que se ha enterado por los medios de comunicación de la sustitución de los vinilos que decoraban el Rincón Hernandiano desde 2012, con escenas relacionadas con Miguel Hernández, por otras imágenes sin simbología republicana. "Es una decisión unilateral que ha tomado el concejal de Cultura, Gonzalo Montoya [Vox]", ha manifestado el regidor tras la polémica suscitada, desmarcándose así de esta decisión. En este sentido, subrayó que tanto las actuales fotografías como las anteriores representan al poeta. Eso sí, reconociendo que "tanto estos como los de antes no hacen un fiel reflejo de toda su vida".

En este sentido, ha hecho hincapié en que "Miguel Hernández es un poeta universal, y su grandeza es tanta y su vida fue tan heterogénea que no podemos obviar ninguna de sus etapas: la vida del poeta está marcada por su ideología al principio y al final", en referencia a que en su juventud estuvo más próximo a la derecha. "Eso no puede ser óbice para que dejemos fuera a todos los que se quieren acercar a Miguel Hernández sin ningún tipo de carga ideológica", ha añadido, para concluir que "los carnets de hernandianos no los reparte nadie. Miguel Hernández es de todos y para todos".

La oposición

Mientras, la oposición en bloque ha mostrado su absoluto rechazo a la sustitución de las imágenes, pidiendo al alcalde del municipio que ordene de forma inmediata la restitución de los vinilos eliminados.

Incluso, Ciudadanos ha exigido, una vez más, la dimisión de Montoya. En palabras de Mar Ezcurra, concejala de la formación naranja, es "un nuevo ataque a Miguel Hernández que pretende convertirlo en un producto turístico blanqueado".

A su juicio, "Vox y PP juegan al revisionismo absurdo de intentar despojar de su entorno social y político al poeta". Pretender que la II República, su bandera, sus símbolos y sus ideas no forman parte de su figura, ha continuado, es "mutilar su memoria", porque Vox, con la complicidad del PP, quiere "borrar de un plumazo" que fue republicano y que fue objeto de represión y de cárcel hasta morir en la de Alicante, por su condición e ideas políticas.

En este sentido, para Ezcurra el bipartito está dibujando "una imagen de Miguel Hernández falsa y edulcorada para sus mentes estrechas y cobardes". Así, ha añadido, "tenemos que constatar que lo vuelven a encarcelar por sus ideas", al mismo tiempo que se ha mostrado segura de que "si pudieran, lo volverían a dejar morir en la miseria por no seguir los dictados de la fuerza y la sinrazón".

Para Leticia Pertegal, de Cambiemos, "se está insultando y menospreciando su memoria", algo que "no sucedería si hubiera sido un fascista". Con este cambio de imágenes, ha proseguido, solo se exhibe "la parte turística de Miguel Hernández", lo que "viene a reafirmar nuestra postura de que Miguel es el vecino incómodo para nuestro gobierno local, pero para hacer negocio y mercadeo con su figura sí que les va bien".

La concejala también ha reiterado que "Miguel Hernández era comunista y republicano, pese a que este Ayuntamiento lo quiera ocultar".

"En la tierra natal de Miguel Hernández asistimos a un alarmante intento de borrar su legado y los valores republicanos que defendió", ha lamentado el PSOE, que ha subrayado que "no es un hecho aislado", sino "el último de una cadena de decisiones lamentables bajo el gobierno de PP y Vox".

Así, los socialistas han recordado que Orihuela ha perdido el prestigioso Premio Internacional de Poesía para niños y niñas de Miguel Hernández, un reconocimiento que situaba a la ciudad en el mapa cultural. Además, el Ayuntamiento, con los votos de PP y Vox, no se sumó a la petición de la familia del poeta para solicitar al Gobierno anular los juicios contra el poeta.

En los Murales de San Isidro, símbolo vivo de la memoria histórica y cultural de Orihuela, se borraron algunos de los murales más icónicos y representativos de Miguel Hernández. A día de hoy, siguen sin repintarse, dejando un vacío en uno de los espacios más importantes para honrar su figura y su lucha.

"Miguel Hernández fue un poeta del pueblo, un republicano comprometido que sufrió persecución y cárcel por sus ideales. Pretender borrar estos matices de su vida es traicionar su memoria y abrazar un negacionismo histórico que Orihuela no merece. Es nuestro deber mantener vivo el legado de Miguel Hernández, un patrimonio universal que nos pertenece a todos", ha concluido el PSOE.

Por su parte, Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, ha querido dejar claro que "la cultura es diálogo y consenso, no imposición, y la figura de Miguel Hernández merece unanimidad en su defensa integral como poeta y como ciudadano comprometido con su tiempo y su pueblo".