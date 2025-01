El Ayuntamiento de Torrevieja prevé derruir la oficina de turismo para ampliar el parking de Vista Alegre

El contrato entre el Ayuntamiento y la empresa ganadora del concurso de las obras de rehabilitación del Muelle Mínguez se adjudicó en noviembre pasado y se formalizó el 18 d de noviembre. Casi dos meses después la actuación, valorada en 1,4 millones de euros, no ha comenzado. Sin esa inversión la nueva zona de ocio no puede, a su vez, llevar a cabo la rampa de acceso peatonal al espacio comercial que pretende abrir este verano. De momento no hay explicación oficial al retraso.