El TSJ declara nulo el despido de la plantilla de laboratorio del Hospital de Torrevieja

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dado la razón en su demanda contra la Conselleria de Sanidad a la plantilla de sanitarios despedida del laboratorio del Hospital Universitario de Torrevieja: declara su despido nulo y señala que deben ser readmitidos.

Es lo que han comunicado este miércoles a última hora los sindicatos a los aproximadamente 30 afectados que presentaron una demanda contra la medida, al tiempo que protagonizaban durante meses distintas manifestaciones para protestar contra la decisión.

Julio

Su último día de trabajo fue el pasado 22 de julio, en muchos casos tras 18 años de dedicación al centro sanitario torrevejense inaugurado en 2006.

Según las mismas fuentes la sentencia afirma que los trabajadores deberían haber sido subrogados a la vez que finalizaba la concesión, que la Generalitat Valenciana decidió no prorrogar a la empresa sanitaria Ribera en noviembre de 2021, tras quince años de contrato.

El sindicato Comisiones Obreras señala que la resolución judicial indica que «nunca debió realizar un contrato de emergencia» en el momento que se produjo el rescate del departamento por parte de la Generalitat.

Protesta de julio de 2024 cuando la plantilla fue despedida / INFORMACIÓN

Así, explica el fallo, la Conselleria había tenido tiempo suficiente para decidir o subrogar a ese personal o sacar a concurso el servicio de forma externa si consideraba que la prestación era ajena a la propia estructura de plantilla del departamento. Y no hizo ninguna de las dos cosas. Solo improvisó con un contrato de emergencia.

Readmitidos

Con lo que los trabajadores «deben ser readmitidos», porque durante más 18 años -los quince del periodo concesional y casi dos a través de ese contrato de emergencia- trabajaron en el hospital plenamente integrados en el propio centro sanitario -en ningún caso como un servicio externo- .

Mismas condiciones y espacio físico

Los técnicos sanitarios del laboratorio compartían espacio físico en el Hospital con el resto de la plantilla que sí fue subrogada -más de mil empleados-. También con unas condiciones laborales similares a las que disfrutaba el resto de la plantilla en su propio convenio.

La única diferencia con respecto al resto de personal de la empresa sanitaria Ribera es que trabajaban para una empresa distinta, aunque filial de la propia concesionaria.

Salarios

Además, Sanidad deberá pagar los salarios desde que dejaron de trabajar hasta la fecha con carácter retroactivo.

Los sindicatos esperan que la Conselleria de Sanidad no recurra la sentencia. La administración autonómica tiene cinco días para decidir si recurre o no la sentencia ante el Supremo. Tanto el Consell del Botànic como el actual de Mazón aseguraban que no había alternativa jurídica a los despidos.

Bien fundamentada

Las mismas fuentes consideran que si Sanidad recurre «solo retrasaría el trámite porque no creemos que el Supremo modifique el sentido del fallo del tribunal valenciano», que consideran «muy bien fundado». Comisiones Obreras ha considerado esta sentencia un éxito de la lucha de la plantilla por sus puestos de trabajo.

La plantilla del laboratorio del hospital de Torrevieja reclama a la Generalitat que no les deje en la calle / TONY SEVILLA

Listado

La empresa sanitaria Ribera no incorporó a la plantilla del laboratorio en el listado de personal que transmitió a la Generalitat a subrogar.

Y la propia empresa de laboratorio prácticamente se ha extinguido con el cese de la actividad de Ribera en el departamento de Torrevieja.

Pero tampoco la Generalitat accedió a asumirlos cuando se produjo el cambio en noviembre de 2021, aunque no pudo prescindir de ese personal inmediatamente pese a haber contado con un año de margen para dar una solución a la continuidad del servicio.

Hizo el contrato de emergencia mientras tramitaba otro para renovar tecnológicamente el propio laboratorio y abrir a la bolsa de personal estatutario las plazas de laboratorio para completar las vacantes del personal que finalmente despidió.

Contrato de emergencia

Bolsa a la que, además, los despedidos no podían acceder con la antigüedad que sumaban en sus puestos de trabajo de Torrevieja porque no computaban.

Aunque paradójicamente los casi dos años de contrato de emergencia posterior sí se han computado como antigüedad, lo que ha valido a los demandantes para esgrimir que en realidad debían haber sido considerados desde el principio como personal subrogado.

Personal laboral a extinguir

La subrogación del personal del departamento de Torrevieja se realizó a través de la figura de personal laboral a extinguir. Un contrato especial con polémica que ha permitido afianzar su puesto de trabajo con una plaza fija a más de millar de sanitarios con condiciones similares a los estatuarios pero sin movilidad en el sistema.

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, aseguró públicamente que si los trabajadores ganaban su reivindicación por la vía judicial Sanidad lo admitiría. Otra cosa es lo que resuelvan los servicios jurídicos de la Generalitat que hay que hacer. Que es lo que asumirán los políticos.

Interrogantes

Si finalmente no se recurre se abren otros interrogantes porque Sanidad debería admitir inmediatamente a los treinta sanitarios al tiempo que debe decidir qué hacer con el personal estatutario que cubre sus plazas ahora. La solución menos conflictiva es incorporar a la plantilla que fue despedida y al mismo tiempo mantener a la que se incorporó después, en un departamento que necesita de esos recursos humanos.