El Síndic reprende a la alcaldesa de Bigastro por vulnerar derechos de la oposición

Tirón de orejas del Síndic de Greuges a Teresa Belmonte (PP), alcaldesa de Bigastro y también senadora, por vulnerar derechos fundamentales de la oposición.

Después de que la portavoz del PSOE, Carmen Sánchez, se dirigiera a la institución a través de una queja, el defensor del pueblo recomendó al Ayuntamiento que permita a los concejales de la oposición el acceso directo, a través de la plataforma informática municipal, a la información contenida en los libros de registro y de actas y en las resoluciones de la Alcaldía de la misma manera que a los concejales del equipo de gobierno, ya que "todos ellos son miembros de la misma Corporación local, y ese acceso es necesario para ejercer las funciones propias del cargo público para el que han sido democráticamente elegidos".

El Síndic ha cerrado su resolución sin que el Consistorio haya contestado a sus consideraciones y requerimientos, por lo que "entendemos que no han sido aceptadas y que dicho Ayuntamiento no ha colaborado con esta institución".

Llegados a este punto, continúa Ángel Luna, "se hace evidente que desde el Ayuntamiento no se han realizado las actuaciones necesarias para atender las recomendaciones del Síndic", lo que ha impedido "alcanzar, de manera efectiva, la satisfacción de los derechos reclamados por la persona promotora de la queja".

Sánchez solicitó en septiembre el acceso a los registros de entrada realizados en el Ayuntamiento en el primer trimestre del año 2024.

Tras la comunicación de acceso enviada por la alcaldesa, asistió al Consistorio, pues "no nos dan acceso telemático", aclara, y lo que se le facilitó fue un índice de registros de entrada, dando tan solo la opción de solicitar específicamente el registro al que quisiera tener acceso, algo que "es inoperativo y puede llegar a colapsar los servicios municipales que deben estar al servicio de la ciudadanía", sostiene, al mismo tiempo que añade que "como concejales de la oposición sabemos que tenemos acceso al libro de registros sin necesidad de autorización, y entendemos que de forma telemática, y no a un mero listado de registros que incumple con el contenido mínimo de la ley, ya que en muchos de los asientos no se incorpora referencia del contenido".

En vista de lo ocurrido, en octubre volvió a realizar una solicitud para "el correcto acceso a la visualización del libro de registros", añadiendo la petición de que fuera por vía telemática, recibiendo como respuesta la denegación por parte de la alcaldesa.

Así, Sánchez elevó una queja al Síndic, considerando que se están vulnerando sus derechos como concejales en la oposición, "dificultando de forma consciente y negando el acceso a la información necesaria para poder hacer nuestra labor de fiscalización al equipo de gobierno", ya que "se nos obstaculiza comparecer de forma presencial en las oficinas municipales para poder visualizar los expedientes, y la información que se nos facilita sobre los registros es incompleta y sesgada".

El Consistorio, por su parte, alegó que cumple con la normativa para el acceso a los expedientes y documentos que necesitan los concejales para realizar su función de control y participación, permitiendo la consulta en salas reservadas a los miembros de la Corporación, pero "aplicando el acceso a la plataforma digital y registros en la forma más respetuosa, dado que en la medida de lo posible debe evitarse el acceso directo a datos especialmente protegidos y a datos innecesarios para el ejercicio de su función".

En este sentido, la institución insiste en lo que ya ha advertido en las numerosas resoluciones emitidas en esta materia, que "si los representantes elegidos por sufragio universal encuentran trabas para el desarrollo ordinario de su función, no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático".

Para el Síndic, la protección de datos no es excusa, ya que "no procede denegar el derecho a la información del concejal cuando contiene datos que afectan la intimidad o privacidad de las personas, alegando la prohibición de comunicación de cesión de datos a terceros, puesto que el concejal no tiene la condición de tercero, al formar parte de la Administración municipal".

Es más, indica que es muy importante contestar a las solicitudes presentadas por los concejales en el plazo máximo de cinco días naturales y que la forma de acceder a la información pública deberá ser preferentemente electrónica, sin necesidad de personarse en las oficinas municipales.