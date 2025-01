La ayuda municipal a la Semana Santa de Orihuela sigue siendo "insuficiente"

Orihuela ya ha iniciado de los preparativos para su Semana Santa, una de las tradiciones más arraigadas y significativas de la ciudad. Precisamente, para mantener las numerosas actividades que se llevan a cabo, tanto culturales como litúrgicas, es imprescindible la ayuda económica que la Junta Mayor de Hermandades, Cofradías y Mayordomías recibe por parte del Ayuntamiento a través de una subvención que en los presupuestos de 2025, a falta de su aprobación definitiva, contemplan 5.000 euros más que se suman al aumento por la misma cuantía que se produjo en el ejercicio anterior hasta alcanzar los 130.000 euros.

Una cantidad, en cualquier caso, que "es totalmente insuficiente", manifiesta a este periódico su presidente, Pepe Sáez Sironi, que sostiene que la Semana Santa está "infravalorada", sobre todo teniendo en cuenta que "se deberían valorar las ayudas en función de las aportaciones". No en vano, la repercusión económica de la Semana Santa para el municipio es de 10 millones de euros, según un informe del Instituto de Estudios Económicos de la Provincia de Alicante.

Antes de que se aprobaran las nuevas cuentas municipales en mayo, el pregón del año pasado estuvo marcado por un tono reivindicativo. Sáez Sironi pidió en su discurso al alcalde, Pepe Vegara, más ayuda económica municipal, haciendo alusión a que esta celebración merece un trato más justo, ya que la ayuda era la misma que hacía una década e incluso se había reducido en un 30 %, con gastos que antes pagaba el Ayuntamiento y que se estaban derivando a la Junta Mayor. Sin olvidar que es de Interés Turístico Internacional, como la de Lorca, cuyo Ayuntamiento destina doce veces más de ayuda.

En este sentido, Sáez Sironi reconoce que "las relaciones con el Consistorio han mejorado en el último año", pero la cuantía tendrá, a su juicio, que seguir aumentando en los sucesivos presupuestos para mantener en buen estado la vistosidad e importancia de estas celebraciones.

Con la aportación municipal se paga, entre otras cosas, a las bandas de música que participan en las procesiones, así como el mantenimiento del patrimonio histórico y artístico y numerosas actividades que se realizan durante todo el año y que se intensifican en la Cuaresma.

La Buena Muerte

Como antesala a la Cuaresma, la Junta Mayor ha presentado este sábado el cartel de este año, que tiene como protagonista una escena llena de magia que tiene lugar momentos antes de iniciar la procesión de la Hermandad Penitencial del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, la madrugada de Viernes Santo, en el patio de la Universidad histórica del Colegio Diocesano Santo Domingo. La luz de las antorchas se entremezcla con la de la luna llena creando una atmósfera única.

Cartel de la Semana Santa 2025 / Información

Como protagonistas, las imágenes del titular de la hermandad, que es una obra de José Capuz, de 1940, y en primer plano Nuestra Señora de la Amargura, que esculpió en 2020 el torrevejense Víctor García Villalgordo.

El motivo es que la hermandad cumple 25 años, y, sin duda, es también un homenaje a Chelo Moñino, Síndica Portadora de la Gloriosa Enseña del Oriol, que falleció el mes pasado. De hecho, en una entrevista con este periódico, la propia Moñino destacó este instante previo al desfile procesional: "Solo estamos los hermanos. Miramos la luna llena y salimos a la calle, donde hay música y se lee la poesía del Cristo de la Buena Muerte. Nos disponemos todos en círculo con el Cristo y la Virgen en el centro".

Chelo era hermana de El Cristo de la Buena Muerte desde que fue a la misa inaugural de la hermandad, y le encantó. "Era totalmente diferente. No era el ambiente de los caramelos, sino que había un clima de recogimiento. Se vive de otra manera", recordó en esa misma entrevista con motivo de su nombramiento como Síndica, cuando también explicó que en una visita al taller de García Villalgordo le gustó tanto la talla de Nuestra Señora de la Amargura que planteó en la junta su adquisición: "Tiene unas manos preciosas unidas. Llama especialmente la atención la expresión de la cara", destacó una Síndica que salía en los desfiles procesionales desde que pidió en su Primera Comunión que le regalaran una vesta. En los últimos tiempos participaba de una forma u otra en todas las procesiones -"hay años que no me siento en la silla"-, a excepción de la del Silencio, "porque no me dejan, solo salen hombres", dijo.

Sentido homenaje

Especialmente emotivo ha sido el momento en el que se ha leído un poema en su recuerdo dedicado La Amargura: "Haz que me hiera sus llagas. Haz que con la cruz me embriague. Y con la sangre de tu hijo. Para que me queme en las llamas. Defiéndeme tú, Virgen Santa, en el día del juicio".

El acto, que ha tenido siempre presente a Chelo, se ha realizado este sábado en La Lonja, donde han asistido los presidentes de las cofradías; el alcalde, Pepe Vegara, y varios concejales, como Manuel Mestre, que poco después lo ha resumido en sus redes sociales así: "Ha estado cargado de emociones, marcado por la sentida ausencia de nuestra Síndica, Chelo Moñino, una mujer apasionada por la Semana Santa cuya entrega y amor por nuestras tradiciones siempre serán recordados".

Acto de presentación del cartel y la guía en La Lonja / Información

"Ha sido muy difícil vivir este acto sin una mujer que siempre ha estado presente, más aún cuando su ausencia pesa tanto en el corazón de nuestra Semana Santa. Chelo, hoy has estado con nosotros", ha destacado Vegara.

La temprana presentación del cartel se debe a que irá a Fitur este jueves para promocionar la Semana Santa oriolana, de Interés Turístico Internacional.

La portada de la Guía de Cuaresma y Semana Santa, que recoge los actos programados para este año, es para la Cofradía de La Samaritana, que celebra su 83 aniversario, destacando su papel histórico y devocional.

Portada de la guía oficial / Información

La imagen muestra en el centro el paso titular, con la Samaritana y Jesús junto al pozo de Jacob y bajo el olivo natural, con especial protagonismo también de los nazarenos alumbrantes de la tradicional procesión del Lunes Santo, como homenaje a los más de mil cofrades que forman una de las cofradías más numerosas y populares de la Semana Santa oriolana.

Tanto la imagen del cartel como de la guía son del fotógrafo oriolano Rate Bas "por captar, una vez más, con tanta pasión la esencia de nuestra Semana Santa", en palabras de Vegara.

Representación teatral de La Pasión / Información

Además, el grupo teatral La Pasión, de la parroquia de Santiago el Mayor, junto con la orquesta Acamdo, ha representado la muerte de Jesús.