El pleno de Benejúzar rechaza por unanimidad el proyecto de planta de tratamiento basuras de Orihuela

El pleno del Ayuntamiento de Benejúzar ha respaldado por unanimidad de todos los grupos políticos Partido Popular, PSOE y Cs una moción de rechazo el proyecto de la planta de tratamiento de residuos planteado por el Ayuntamiento de Orihuela en una finca de 20 hectáreas junto a la CV-95, que linda con el término municipal de Jacarilla y Bigastro y se sitúa muy cerca en Benejúzar. La moción fue presentada por el PSOE en la oposición y validada por el equipo de gobierno del PP en minoría.

La Pistola y la incineración

El texto pide que se tenga en cuenta la ubicación inicial en terrenos de la concesionaria de tratamiento y recogida Prezero-Ortiz en la finca La Pistola de Torremendo -alejada, dice la propuesta, de núcleos poblados- y considera como muy probable que el recinto albergue instalaciones de eliminación como la incineración -que también genera energía- dado el bajo nivel de recuperación de basuras que se está obteniendo incluso en las plantas más avanzadas tecnológicamente y que obligan a seguir enterrando la mayor parte de la basura que reciben.

Emplazamiento de la finca junto a la CV-95 en Orihuela, en el límite con Bigastro y Jacarilla / Áxel Álvarez

Cercanía

La moción dice que el proyecto de la planta se encuentra a menos de 800 metros del centro educativo El Campico, frente a la rotonda de la CV-95 de Jacarilla y Bigastro. A unos escasos 2,2 kilómetros del monte patrimonial de Benejúzar y 3 kilómetros de la zona urbana más cercana, el área deportiva de Benejúzar. Y mucho más cerca de zonas y espacios protegidos urbanos que la anterior propuesta preferente, "válida hasta hace muy pocos meses, al parecer".

La ubicación propuesta afecta alrededor de unas 20.000 personas de este entorno, Benejúzar, Bigastro, Jacarilla, Vistabella, y urbanizaciones como Asomadas o el colegio del Campico, por lo que está muy cerca del suelo urbanizable.

Judicializar

Además, existe "una alta posibilidad que las urbanizadoras afectadas, procedan a judicializar esta ubicación", ya que es "deducible una gran pérdida económica por la devaluación de esas viviendas cercanas a un vertedero, y esta judialización retrase la tramitación y puesta en marcha de la planta".

Y, llegado el caso, puedan demandar por daños y perjuicios al Consorcio, demanda que si ganan puede suponer una indemnización millonaria de la que hay que responder de forma solidaria cada municipio consorciado.

Informes

La moción pide que el Consorcio de Residuos Vega Baja Sostenible, en que están representados los 27 municipios del Bajo Segura, la Diputación y la Generalitat, entregue la documentación e informes técnicos que conforman el expediente relativo a la ubicación de la primera Planta Comarcal de Tratamiento de Residuos. Informes de viabilidad de los enclaves distintos evaluados que obran en poder del Consorcio Vega Baja Sostenible. Algo que ya pidió el alcalde Vicente Cases (PP) por escrito hace unos días.

Evaluar

La moción pide que el Consorcio Comarcal de Residuos Vega Baja Sostenible, estudie y evalúe diferentes alternativas y emplazamientos en la comarca, en función de criterios de cercanía al volumen de generación de residuos -Torrevieja y Orihuela producen más del 50% de las 200.000 toneladas anuales-, criterios ambientales, de accesibilidad, de inundabilidad, así como de la topografía y geología y del terreno con sus informes de sismicidad y retorno.

Kilometraje

También que se estudien y actualicen los costes por kilometraje y transporte de los 27 municipios consorciados que descargarían sus residuos en la planta propuesta, y téngase en cuenta para ello, la ubicación de planta actual de transferencias ubicada en el municipio de Dolores.

Además, se solicita que se evalúen los costes que generará la construcción en los diferentes emplazamientos propuestos para la macroplanta de tratamiento y, con la posible inversión en la incineradora por el Ayuntamiento de Orihuela para poder abordar mejor la decisión de los 27 representantes de los municipios de la comarca "siendo esta decisión pública y publicada". La moción recuerda que la compra de suelos se repercutirá en todos y cada uno de los municipios del consorcio.

Informar

Benejúzar pide en definitiva que se informe a todos los ayuntamientos afectados, de las medidas adoptadas para evitar los daños al valor económico, social y medioambiental de "nuestro entorno, así como los posibles efectos nocivos a la ciudadanía en las zonas afectadas por las parcelas propuestas para su ubicación, en los distintos supuestos de instalaciones: tratamiento, transporte, eliminación y valorización y/o Incineración.

Incineración

La moción presentada por el portavoz del PSOE, Miguel López, abunda en cuestiones más técnicas. Explica que el tratamiento de los residuos, es un proceso industrializado que además necesita de vertido de restos, y su valorización en biogás u otras energías, es decir "con otra planta añadida, y esta además necesita de un proceso de incineración o de procesos de bio-descomposición, lo cual es muy importante a tener en cuenta, a pesar de las insinuaciones en contra de la incineración. Pues habremos de considerar las consecuencias de todo tipo derivadas de estos procesos".

Para llegar a los requerimientos que exige Europa, no únicamente es necesaria la planta de tratamiento previa de separación, sino que poco a poco hay que ir incorporando el resto de instalaciones al complejo de tratamiento de basuras, como planta de Biogás, compostaje, y además, el vertido de restos y al final, y "lo que estamos viendo en otros lugares, es lo ya trasladado en diversas ocasiones por la propia Conselleria actual, que es, que habrá incineradora y vertedero. Pues la conclusión es que cada plan zonal se gestione de forma y manera autosuficiente".

Todavía el 90% de rechazo enterrado

La planta de Cañada Hermosa (Murcia) es una las más modernas del entorno geográfico de la provincia -la Vega Baja también lleva parte sus basuras a ese emplazamiento-. Su última actualización es del 2022, y se pretendía que esta planta de "ultimísima tecnología, debería tener unos rechazos de restos bajísimos y la realidad empírica es que en esa planta de última tecnología, hubo un rechazo el año pasado (2023) de casi el 90%, o sea, el 90% de lo que llevaban los camiones de la recogida, se fue a vertedero, con la consiguiente penalización por tonelada a los ayuntamientos que la utilizan".

Al final una planta de tratamiento de residuos, aunque es un proceso industrializado, "no deja de ser una actividad muy molesta, que aun construyéndose con la última tecnología la instalación genera fuertes olores, por lo que no debe estar cerca de viviendas".

Tráfico

La ubicación propuesta obliga a que gran parte del tráfico de camiones pasen por nuestra circunvalación o la de Bigastro, para desde el centro de Jacarilla subir hasta la ubicación de la instalación.

Camiones y efecto llamada de la incineradora

"Indicarles a los camiones o camioneros que se desvíen, lleguen hasta casi Torrevieja para coger la CV-95 y no entrar en Jacarilla, o que no pasen por nuestra circunvalación o la de Bigastro, es algo que se puede escribir, luego no se realiza, sobre todo porque los conductores de residuos tienen sus jornadas laborales distribuidas “a tarea”, y eso implica que al final recortan tiempos de conducción.

Además, si se ubica una incineradora el aumento del tráfico pesado "en nuestras carreteras, pues con toda seguridad y el interés económico de la empresa adjudicataria” se derivarían desde otras comunidades vecinas cantidad de toneladas de restos, de toda clase y tipo, para su incineración aquí.

Riesgo de incendio

Por otra parte, una planta de residuos, a juicio del PSOE, tiene un alto riesgo de incendio por combustión interna, "lo que significa que son incendios muy difíciles de apagar, que suelen tener larga duración y generan una gran cantidad de humo y cenizas en el aire".

Colocar una instalación así con una estadística alta de incendio cerca de población, incluso de una potabilizadora de agua, como es la del Tabilla, "es un gran error de planificación a juicio de muchos, porque las medidas correctoras, son eso: medidas para corregir daños que se prevén que se vayan a producir, y siempre la mejor forma de evitar el daño por una emergencia es la prevención".

Como ejemplos recientes, dice el PSOE, de incendios por combustión interna tenemos la planta de Xixona, en Piedra Negra, que tuvo que tomar medidas severas en la población, y está a 7 kilómetros del municipio, por lo que aquí, "el humo y las cenizas podrían llegar fácilmente" no sólo a Jacarilla o Benejúzar, con el alto riesgo de incendio para nuestro monte que esto conlleva, sino a Vistabella, Bigastro, o también a Algorfa, Torremendo, Correntías, San Bartolomé y el Hospital de la Vega Baja, evidentemente no sería la mejor opción, todos conocemos y recordamos en Benejúzar la duración que tuvo el incendio del antiguo vertedero municipal.

Redonda de la CV-95, junto a la que Orihuela ha propuesto la planta de tratamiento de residuos comarcal / Áxel Álvarez

Desproteger

"No podemos desproteger a la población de nuestro entorno, cuando somos uno de los espacios comarcales que menos basuras generamos, proponiendo tener en cuenta para ello, el criterio de cercanía a los residuos generados para evitar los mayores desplazamientos de transportes, algo que si se tuvo en cuenta en la anterior propuesta del gobierno Valenciano.

A Torrevieja y Orihuela

La mayoría de los residuos, recuerda la moción, se generan en los entornos de Orihuela, Orihuela Costa, Torrevieja, Guardamar y Pilar de la Horadada, o sea, en la costa y sus inmediaciones, con algo más del 65% del total de residuos generados, y el resto de los 23 municipios restantes, tan solo generan el 35% de los residuos comarcales, por lo que entendemos que la ubicación presentada no es la mejor ni la más cercana a los puntos de acceso por vías de transporte que sean eficientes.

"No está bien condenar y/o castigar a varias poblaciones pequeñas y medianas, con entornos cuidados, a tener las ventanas cerradas en verano para poder vivir, o convivir con intensas molestias de olores y tráfico pesado constante y muy molesto, existiendo otros entornos más adecuados para este importante menester", señala la misma moción.