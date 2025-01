La jueza aplaza a noviembre el juicio por fraude fiscal del alcalde de Orihuela José Vegara

Vegara gana tiempo. El juicio por fraude fiscal del alcalde de Orihuela y tres acusados más se aplaza diez meses: tres sesiones señaladas en el Palacio de Justicia de la Plaza de Santa Lucía para el próximo noviembre.

Entrada y salida, y banquillo

La jueza del Juzgado de Lo Penal 1 de Orihuela asumió el recurso presentado por la defensa ante la imposibilidad de acudir del abogado de Vegara por enfermedad.

Aunque solo lo hizo en estrado, en el momento de iniciarse la vista oral, no cuando se le pidió por las defensas en jornadas anteriores, con lo que el cargo público no pudo ahorrarse la entrada y salida a los juzgados con los medios de comunicación, ni la de su imagen en el banquillo de los acusados en la sala vistas.

Esta mañana del miércoles dos de los cuatro acusados se han presentado, directamente, sin abogado. Por lo que si la jueza no hubiera asumido la petición la vista tampoco se hubiera podido celebrar sin garantía al derecho de defensa.

Vegara sentado en la sala de vistas / Áxel Álvarez

Acusación pública

Los hechos que se investigaron y que van a juicio tuvieron lugar en 2005, más de quince años antes de que Vegara estuviera vinculado a la política. La Fiscalía pide a Vegara, como empresario consejero delegado y apoderado de ITV Vega Baja, junto a otros tres encausados -dos de ellos de la misma mercantil ITV-, una pena de siete años de cárcel por un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos delitos contra la Hacienda Pública por fraude de IVA y en el impuesto de sociedades

Según el escrito de acusación, Hacienda dejó de ingresar 917.935 euros en el ejercicio 2005 como consecuencia de las "maniobras y deducciones fraudulentas empleadas por la Estación Inspección Técnica de Vehículos", de la que Vegara sigue siendo uno de sus responsables: 760.539 euros del impuesto de sociedades y otros 157.396 euros de IVA.

Todo a través de un plan mediante el que la empresa presentaba supuestas facturas falsas ante Hacienda por la compra a un proveedor de 100.000 agendas publicitarias al objeto de deducir impuestos y que iba a repartir entre los clientes de la ITV.

Declaraciones

"Se ha pospuesto la vista a noviembre. No ha pasado nada más, solo eso", ha indicado Vegara a los medios de comunicación a la salida del Palacio de Justicia. "Debido a la enfermedad de mi abogado, que como sabéis está ingresado", ha reiterado.

"No tengo ninguna duda de mi inocencia. Estoy igual de tranquilo que hace 20 años y estoy seguro de qué es lo que va a pasar en noviembre. Igual de tranquilo que cuando salieron estas noticias en torno a mi nombramiento como candidato (en 2023). Tengo la conciencia... vamos, no sabéis cómo duermo", ha señalado el primer edil. Apertura de juicio oral que trascendió días antes de que presentara su candidatura y de la que Vegara no había informado al PP.

También ha descartado cualquier acuerdo de conformidad porque ya lo hizo cuando se le hizo la propuesta por parte del Ministerio Público hace ahora un año: "No voy a conformarme con algo que no sea mi inocencia. Le dije a mis abogados que la rechazaran de pleno y por eso estoy hoy aquí. Estoy tan seguro que no tengo empacho en rechazar cualquier propuesta que se haga desde la Fiscalía", ha dicho el regidor oriolano.

Sobre la apertura de expediente disciplinario por parte del Partido Popular una vez que se conoció el señalamiento de juicio ha indicado que "el PP le abre expediente porque tiene que hacerlo. El partido valorará. Yo voy a seguir trabajando por Orihuela, que es por lo que estoy aquí y es seguir dejándome la piel que es lo que hago cada día cuando me levanto por la mañana".

Vegara a su llegada a los juzgados oriolanos / Áxel Álvarez

"Orihuela me ha elegido"

"La oposición hace su trabajo y lo hace lo mejor que puede o lo mejor que sabe y evidentemente ellos tienen la obligación de solicitar lo que quieran, pero al final estoy aquí porque Orihuela me ha elegido y estoy trabajando por Orihuela con todo lo que me da mi alma y mi cerebro", ha declarado Vegara, que a continuación ha explicado que mañana estará Fitur -la jornada de inauguración se la ha perdido-.

Testigos

Los testigos también acudieron a la sede judicial. Iban a declarar por haber sido implicados en el supuesto fraude. Sus nombres figuran en la facturación de la ITV en 2005 sin que fueran avisados previamente. Tenían relación con la empresa como proveedores -el dueño de un bar y el propietario de una pequeña empresa constructora- y Hacienda les apercibió sobre el impago de una cuantía de IVA. En ese momento se dieron cuenta, aseguran, que su identidad se había empleado para identificar las facturas. "Nos han utlizado sin que nosotros cobráramos ni un euro", ha indicado uno de ellos a INFORMACIÓN.