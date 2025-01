Polémica por la destitución del director de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja

La junta directiva de la Asociación Musical y Cultural Ars Aetheria comunicó "un reciente cambio" en la dirección musical de la Orquesta Sinfónica de Torrevieja (OST) que responde a la voluntad de la entidad de emprender "nuevos retos musicales, explorando nuevas perspectivas artísticas de la mano de directores invitados, lo que enriquecerá aún más el legado y la proyección de nuestra orquesta".

En este contexto, sin citar que se trataba de un cese y no un relevo de mutuo acuerdo, expresaba su "más profundo agradecimiento a José Francisco Sánchez -uno de los fundadores de la propia orquesta-, quien ha desempeñado un papel fundamental como director musical de la OST durante estos años". Indicaban que su "talento, dedicación y compromiso" han sido pilares fundamentales para el crecimiento artístico de la orquesta y para consolidar su presencia en el panorama cultural.

Logros

Bajo su dirección, proseguía el escrito de la junta directiva presidida por Mamen Mateo, la Orquesta Sinfónica de Torrevieja ha alcanzado "importantes logros, ofreciendo al público interpretaciones de alta calidad que han sido testimonio de su capacidad para inspirar a músicos y espectadores por igual".

Esta nueva etapa, decía el comunicado, marca un "capítulo más en nuestra historia, y confiamos en que los retos y colaboraciones que están por venir seguirán engrandeciendo el proyecto musical de la OST". El director y músico, con el grado de director, Adolfo Arronis asumirá la dirección de la OST, además de los directores invitados.

Francisco Sánchez durante la rueda de prensa / JOAQUÍN CARRIÓN

Rueda de prensa

Sin embargo, el relevo, lejos de lo que da entender la nota de prensa, ha sido de todo menos pacífico, según su director cesado. Sánchez protagonizó este jueves una rueda de prensa en el Club Náutico de Torrevieja que convirtió en un acto de respaldo multitudinario con unos ochenta asistentes.

La mayor parte abonados de la OST, una entidad especialmente arropada por ciudadanos centroeuropeos y nórdicos, amantes de la música clásica. Sánchez aseguró que había sido destituido por discrepar de la línea musical emprendida por la junta directiva, con el detonante final y punto de inflexión, según dijo, de la imposición de la interpretación de un villancico por parte de la intéprete local Lucía España en las fiestas de Navidad.

Junta directiva

Sánchez, que recibió el premio Diego Ramírez Pastor en su edición de 2023, sigue formando parte la propia dirección de la junta como responsable musical y artístico la OST.

Este jueves, en una larga comparecencia en la que el músico y profesor de conservatorio ha dejado entrever el impacto emocional que ha tenido la decisión, ha anunciado que va a recabar apoyos para convocar una junta extraordinaria con el fin de convocar elecciones.

Un momento de la rueda de prensa / JOAQUÍN CARRIÓN

"No es suya"

Fuentes de la junta directiva lamentan que Sánchez no haya podido asumir que la OST "no es suya, y no lo podía decidir todo él desde hace muchos años". Existían discrepancias en el sentido de dar una nueva dinámica a la Orquesta para poder programar conciertos fuera de Torrevieja, algo a lo que no se ha prestado el director destituido, según las mismas fuentes.

La polémica tiene repercusión en una entidad a la que están ligadas más de 400 personas. Entre socios, abonados -que también participan con voz y voto en las asambleas de socios- y los músicos con esa misma consideración de socios.