Los hippies dejan el paseo de la Libertad de Torrevieja desde el próximo 1 de marzo y hasta 2026

Le toca el turno al mercadillo de artesanía de los hippies del paseo de la Libertad en el encaje de bolillos en el que se ha convertido la planificación de las obras de reurbanización del entorno del Puerto de Torrevieja ahora.

Reuniones

El Ayuntamiento ha comunicado a los vendedores de las casetas de madera que antes del 1 de marzo el paseo debe estar limpio de puestos porque comenzará el vallado de las obras. Su emplazamiento provisional será el recinto de mercados del parque de Antonio Soria. El regreso, ya con el paseo y la zona peatonal remodelada, está previsto para la Semana Santa de 2026.

Paseo de La Libertad de Torrevieja este mes de enero de 2025, con parte de los puestos de los hippies abiertos / D. Pamies

Como es habitual en la estrategia de comunicación del equipo de gobierno del PP, esta previsión de traslado no se ha hecho pública, aunque se han mantenido distintas reuniones con los concesionarios, a los que incluso se les ha mostrado el futuro modelo de casetas cuando regresen.

Obras adjudicadas

Las obras que afectan a esta zona son la construcción de una nueva estación de bombeo de aguas residuales subterránea, la adecuación del suelo para que la feria de atracciones regrese a su emplazamiento antes del verano o la inversión en la pasarela y remodelación del primer tramo del dique de levante desde el Hombre del Mar. La propia obra de remodelación final del paseo, sin embargo, no tiene proyecto definitivo, ni está licitada.

Plazos

Los concesionarios de los puestos tienen hasta el 3 de febrero para comunicar su voluntad de trasladarse a su emplazamiento provisional. De los aproximadamente 190 puestos que hay instalados en hilera en el popular paseo en torno a 160 cuentan con actividad regular. Pero no todos tienen previsto reubicarse en la explanada del recinto de mercados.

Opciones

Después de valorar todas las opciones, el equipo de gobierno ha considerado que la única ubicación viable, con espacio suficiente para todos los que quieran seguir trabajando es el recinto de mercados y conciertos del parque Antonio Soria, donde se encuentra actualmente la feria de atracciones.

El traslado de la caseta corre a costa del Ayuntamiento y, en caso de que durante el mismo se rompiera alguna de las casetas y fuera inservible, el municipio proporcionará otra provisional.

Servicios básicos

La explanada del recinto de mercados ya cuenta con servicios básicos que se adecuaron para la feria de atracciones. Los hippies compartirán espacio con el mercadillo de los viernes y este verano 2025 con el festival Brilla Torrevieja y otros grandes conciertos. Los concesionarios deberán contratar seguridad privada y limpieza de aseos portátiles ya instalados.

Derribos

El vendedor que opte por no trabajar en el nuevo emplazamiento deberá gestionar qué hace con su caseta antes del 1 de marzo. Llevándosela a su coste. O dejándola vacía: el Ayuntamiento la echará abajo durante las obras. Aproximadamente la mitad de los 160 puestos actuales ya han comunicado su intención de ir a la reubicación provisional.

La idea es que cuando los puestos regresen a la zona peatonal remodelada su distribución sea muy distinta a la actual, con muchos problemas de accesibilidad y seguridad, y que provocan un efecto barrera en paso peatonal.

En los esbozos que ha presentado el Ayuntamiento sobre el aspecto final de esta zona aparecen varias islas de puestos separadas y distribuidas a ambos lados del edificio rehabilitado de Aduanas y en la zona del Hombre del Mar. Insuficientes, en cualquier caso, para asumir más de cien puestos. Para que esa nueva disposición sea factible casi medio centenar de comerciantes deberían renunciar a su concesión.

Controles

El Ayuntamiento comenzó el verano pasado, como recogió INFORMACIÓN, a hacer cumplir su propia ordenanza y clausurar puestos que se dedicaban a la venta de productos falsificados y otros que no figuran en la normativa municipal. También a depurar todos los que no abren desde hace mucho tiempo. El objetivo es lograr esa reducción que Dolón prometió que no se iba a producir.