El Ayuntamiento de Torrevieja mantiene sin protección el Acequión del siglo XV pese a su valor patrimonial

El canal del Acequión construido en el siglo XV para conectar el mar con la laguna de Torrevieja es testigo histórico actual, junto a las Eras de la Sal, del origen de la población y una de las infraestructuras de arqueología industrial en uso más antiguas de España.

El Ayuntamiento encargó en febrero de 2023 un estudio arqueológico que valorara el estado de conservación de su tramo desde la bahía hasta el principio del parque de la Estación. En total 360 metros de una infraestructura que tiene 1.500.

Trabajos de desbroce en una de las zonas en las que ha desaparecido el muro de sillares de arenisca. Imagen del estudio de la empresa de arqueología / Arpa

La memoria final entregada en junio de 2024 y que el equipo de gobierno no ha dado a conocer aunque el trabajo se justificó en la voluntad de poner en valor este patrimonio local, señala que los puntos mejor conservados son el inicio junto al parque de la Estación y el puente del siglo XIX y el tramo final del trazado, ya en la toma de agua de la playa y la bahía.

Restauración

Según asegura el informe encargado con nuevo contrato menor a Arpa Patrimonio, que también llevó cabo las excavaciones de las Eras de la Sal, la Fábrica de Hielo y el Muelle Mínguez, el canal del Acequión «es una estructura recuperable en el sentido patrimonial». Una restauración que tendría que seguir unos criterios de respeto y conservación dando un mayor valor a la zona circundante.

El canal cuenta con 1.500 metros y fue construido para aportar agua del mar a la laguna. Se mantiene tal y como se construyó porque forma parte del Patrimonio del Estado y está dominio público de Costas. Solo cuenta con una protección genérica en el Plan General. La infraestructura, origen de Torrevieja, con cinco siglos y en uso no es ni Bien de Relevancia Local

Deterioradas

Las zonas más «deterioradas» son las centrales, en especial la ribera nororiental donde las estructuras originales del canal se «encuentran arrasadas». Buena parte de los espacios centrales, hasta 180 metros lineales, a los que se resta valor por su deterioro coinciden con las parcelas a ambos lados del canal en las que se tramitaban importantes actuaciones urbanísticas para levantar cinco torres de hasta 27 plantas -dos rascielos de Baraka y tres de Metrovacesa-.

Trabajos de desbroce del canal documentados en el informe / Arpa

Los proyectos han sido paralizados de momento -por ejemplo, con un archivo parcial del plan de Baraka que va a pleno este lunes- por una sentencia del Tribunal Supremo al señalar que su altura en primera línea sin urbanizar vulnera la Ley de Costas.

Puentes

Para los expertos de Arpa, que realizan un trabajo estrictamente técnico sin estimar el valor patrimonial del propio canal, los elementos más singulares e importantes de todo el recorrido analizado se ubican junto al puente del siglo XIX, donde comienza el estrechamiento del canal y aparecen las marcas de los portones de contención de aguas, desde las que se vislumbran las sucesivas obras destinadas a prolongar la extensión original del canal.

Además, destacan que los tres puentes con valor patrimonial sobre los «que habría que prestar atención antes de actuar en su entorno». Su estado es «óptimo, incluso el tercero bajo el paso elevado de la avenida no parece alterado».

El mismo equipo señala que no tiene evidencias arqueológicas de que el puente del siglo XV, el más conocido del conjunto, «sea tal cosa (sic), ya que la datación de la estructura es un constructo de la tradición oral y escrita», pero por su factura, matizan los expertos, permite sospechar que su construcción se realizó a lo largo de la Baja Edad Media o la Edad Moderna. Los técnicos llevaron a cabo distintos trabajos de campo específicos en esa estructura «muy bien conservada» para intentar hallar evidencias, aunque sin obtener resultados.

Detalle del puente tradicionalmente conocido como del siglo XV / D. Pamies

Hipotéticas viviendas

El Ayuntamiento señalaba que el encargo forma parte de su objetivo de la recuperación histórica y patrimonial, como parte del discurso museístico, cultural y turístico de la ciudad y de la puesta en valor del patrimonio histórico local, completando las visitas turísticas de las salinas de Torrevieja, puestas estas últimas en marcha por iniciativa de la empresa salinera.

Con este contrato el municipio pidió la realización de un estudio arqueológico completo para determinar las características arqueológicas del canal que sirviera de base para su puesta en valor. Sin embargo, los propios autores del estudio también señalaban que el interés en abordarlo «se relaciona con la posible reurbanización de la zona y la remodelación de todo el espacio y, así, estar en disposición de acoger esas hipotéticas viviendas en una franja de terreno cruzada de noroeste a sureste por la acequia histórica».

Intradós de sillería de uno de los dos puentes datados en el siglo XIX. En este caso el que se encuentra más cerca del parque de la Estación / Arpa

Protección mínima para el origen de Torrevieja

Pese a sus cinco siglos de antigüedad el Gobierno local no ha promovido ninguna figura de protección para el histórico Acequión. No está ni señalizada. No es Bien de Relevancia Local, aunque por su singularidad podría ser Bien de Interés Cultural hace décadas. Solo cuenta con esa protección esquemática en el PGOU.

Trabajos de datación del puente del siglo XV / Estudio arqueológico de Arpa

En esencia el canal se ha conservado porque es Patrimonio del Estado del Ministerio de Hacienda y forma parte del dominio público marítimo-terrestre de Costas.

El Ayuntamiento fracasó en sus reiterados intentos de sacarlo del deslinde de Costas que afecta no solo al litoral en Torrevieja, también a las dos lagunas conectadas con el mar.

La autorización de ambas administraciones a Arpa y el Ayuntamiento fue lo que retrasó el inicio de los trabajos arqueológicos.

Suscríbete para seguir leyendo