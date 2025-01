El Ayuntamiento ordena demoler la nave de la principal subestación eléctrica de Torrevieja

El pleno ordinario del mes de enero dio cuenta ayer de un decreto del equipo de gobierno en el que se ordena la demolición de la nave de la subestación eléctrica que dota de suministro a toda la ciudad de Torrevieja. El decreto señala que la obra de la nave carece de licencia municipal y la ejecución, reitera el decreto, no es susceptible de legalización por ser incompatible con la normativa urbanística vigente.

Es decir, según la normativa urbanística es ilegal pero también ilegalizable, sostiene. La subestación se localiza entre la laguna de Torrevieja, las instalaciones de Red Eléctrica -que también cuenta con una planta en la misma zona-, el cementerio municipal y los edificios de una empresa de suministros de la construcción.

Lo que dice el decreto

Según señalan los técnicos, la subestación eléctrica no solo no cuenta con licencia, sino que no podría obtenerla porque está ubicada sobre suelo no urbanizable e incumple los parámetros mínimos para construir sobre la parcela disponible.

Requeriría de una declaración de interés comunitario, en última instancia, que tampoco se ha solicitado. El acta de la Policía Local en la que se constató que la nave sigue en el mismo lugar, tiene fecha de agosto de 2024.

El coste del derribo de la nave en caso de que la empresa suministradora no acate la resolución y sea el Ayuntamiento el que restituya la legalidad urbanística de forma subsidiaria -algo muy poco habitual en la gestión municipal-, se ha cifrado en 258.875 euros. La concejala de Gestión Urbanística, Sandra Sánchez, dio dos meses de plazo a la empresa para que respondiera al emplazamiento, pero no ha obtenido respuesta, aunque sí se ha producido un recurso de reposición de Iberdrola.

Caducidad Casa del Parejo

La portavoz del PSOE, Bárbara Soler, preguntó ayer en el pleno qué va a hacer el Ayuntamiento para hacer cumplir su propia normativa y si va a dejar que caduque el expediente como, aseguró, se ha producido en otros casos.

Y citó como ejemplo el edificio protegido de la Posada del Parejo, en la calle Azorín, en el centro de Torrevieja, que presenta graves problemas de conservación y su fachada fue apuntalada por la promotora propietaria del edificio hace una década.

Expediente

Por su respuesta, el alcalde, Eduardo Dolón, que gestiona las principales competencias en Urbanismo, aunque no las de disciplina urbanística, no conocía el decreto. El primer edil señaló que era un expediente de los técnicos y que está pendiente de una resolución final. El decreto, redactado por el jefe de Urbanismo, es el trámite final del expediente.

Aspecto de las instalaciones cuando se levantó la primera nave en 2017. En la imagen se observa los dos logotipos: el de Red Eléctrica e Iberdrola / Tony Sevilla

Iberdrola

i-DE, la empresa distribuidora del grupo Iberdrola explicó, por su parte, que ha interpuesto dentro del plazo legal un recurso potestativo de reposición «contra la orden de demolición dictada». Las mismas fuentes señalaron que la subestación fue autorizada en su día por el ministerio al ser una instalación de transporte de energía declarada de utilidad pública (incluida en la planificación eléctrica nacional) y por tanto, compartida entre Red Eléctrica de España (REE) e i-DE.

Por esta circunstancia, reitera Iberdrola, amparándose en la legislación sectorial eléctrica, «no precisa de licencia urbanística». Por diferentes circunstancias, la obra se desarrolló en dos momentos temporales distintos, por lo que el primer edificio se construyó mucho antes que el segundo, de ahí la confusión, aunque ambos forman parte del mismo proyecto y todo el conjunto fue autorizado por la Administración de Energía competente. La subestación «cumple toda la normativa aplicable, disponiendo de su autorización de explotación y demás requisitos legales».

Dolón se aferra a un futuro cambio legal para salvar los rascielos en un debate tenso El pleno del Ayuntamiento aprobó retrotraer al momento previo de la aprobación del estudio de detalle de los dos rascacielos de Doña Sinforosa en diciembre de 2022, como avanzó INFORMACIÓN, por varias sentencias que indican que incumplen la Ley de Costas. El alcalde, Eduardo Dolón, señaló que espera un cambio legal -citó una Ley de Costas autonómica como la que aprobó Galicia y cuya tramitación está paralizada desde la dana de València-, como solución a las sentencias que tumbaron el proyecto de dos torres y 26 plantas en Doña Sinforosa y «poder construir hoteles en primera línea». Dolón volvió a apuntar para defender el proyecto al Gobierno de izquierdas de hace casi seis años como impulsor de las torres. La portavoz del PSOE, Bárbara Soler, recordó, como también hizo el portavoz de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, que se trataba de un procedimiento reglado y que fue el PP en el anterior mandato el que modificó después el estudio de detalle para asumir también la polémica reurbanización de los jardines de Doña Sinforosa junto a la playa. Por su parte, el portavoz de Vox, Salvador Ruso realizó un recorrido histórico por la polémica legislación de Costas a nivel estatal, recordó que algunas comunidades autónomas tienen delegadas las competencias de Costas y defendió el modelo de crecimiento en vertical de Benidorm -planificado en los años sesenta-. Indicó que quizá el PGOU de Torrevieja limitó las alturas de seis por un riesgo sísmico que actualmente no lo es en el caso de los rascacielos. A Dolón no le gustó el tono que iba tomando el debate y apercibió a la portavoz de la oposición cuando recordó al regidor que defendía los rascacielos como lo hizo el entonces alcalde, condenado por corrupción y exconvicto, Pedro Hernández Mateo, cuando modificó el Plan General en 2010 para dar cabida a las torres. Soler propuso que fuera el Ayuntamiento el que comprara a los propietarios del suelo con libertad tipológica para ejecutar zonas verdes. En total se trata de cuatro parcelas en primera línea en las que siguen previstos, al margen del actual bloqueo, 18 torres de hasta 82 metros: diez en Los Náufragos, dos en Doña Sinforosa, tres de Metrovacesa en el Campico San Mamés y tres en la cala del Palagre. El alcalde respondió que harían falta tres presupuestos municipales juntos para llevar a cabo esa operación y defendió la vigencia de la modificación del PGOU que permite a esos promotores levantar las alturas bajo la condición de un 50% de uso hotelero. El alcalde recordó la campaña de recogida de firmas y la protesta protagonizada por unos 250 vecinos y la ridiculizó por su escaso seguimiento para preservar el espacio verde durante su anterior mandato. Samper señaló el derecho de manifestación en España, dijo que no se avergonzaba por la respuesta ciudadana y se preguntó si no le daba vergüenza al Dolón su defensa cerrada de Carlos Mazón, que estaba "en El Ventorro mientras 200 personas se ahogaban".

El reglamento

Por otra parte, en esta sesión se pospuso el estreno del nuevo reglamento con plenos poderes por parte su presidente, Eduardo Dolón, para acortar las intervenciones regladas por tiempos de intervención de los portavoces de la oposición, el desarrollo de los debates, el número de preguntas y ruegos al final de las sesiones.

El Gobierno local defiende que ese reglamento va a agilizar los debates y permitirá poner en orden muchas de las iniciativas de fiscalización de la oposición, tal y como defendió el alcalde, que anticipó el cambio para el próximo pleno.

No está vigente porque no se ha publicado a tiempo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) -podría haberse apurado el plazo para que se hiciera el viernes-.

La normativa se estrenará en la próxima sesión.

