Torrevieja presenta en Madrid su programación de eventos culturales y festivos 2025

La sala “Teatro Magno” de la capital española acogió la presentación de la programación de eventos que Torrevieja está preparando para esta primavera-verano. La actriz Marta Belenguer fue la presentadora del evento, en el que estuvieron presentes como ponentes de la tertulia, el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón; el CEO de la UTE “Cultura Torrevieja”, Jorge Rodríguez; el representante del festival de música “Brilla Torrevieja”, Pablo Pamies; el socio-fundador del Reggaetón Beach Festival (RBF), Raúl Rojas, CEO de la Liga Profesional de Videojuegos (LVP), Jordi Soler; y Eduardo Navarrete, diseñador de moda y creador del Torrevieja Weekend. Cada uno de ellos tuvieron la oportunidad de anunciar los próximos eventos programados en Torrevieja para la temporada de primavera-verano 2024.

Al evento asistió la Consellera de Innovación, Industria, Comercio y Turismo, Marian Cano, junto con parte de su equipo de Turisme de la Comunitat Valenciana. La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Torrevieja, Rosario Martíne, el concejal de juventud, Domingo Paredes y el concejal de Cultura, Antonio Quesada, la Corte Salinera, los Reyes del Carnaval de Torrevieja 2024 y las chicas de la comparsa de “La Sal de Torrevieja” que deleitaron a los asistentes con sus espectaculares trajes y coreografías. Además, como detalle al público asistente se le obsequió con merchandising de la ciudad mediterránea.

Cabe destacar que el novedoso evento fue realizado por el equipo de la Agencia de Comunicación “15 segundos”, de la que Eduardo Navarrete es el director. Ellos fueron los encargados de convocar a los numerosos invitados de la talla del periodista y presentadores de TV, como Boris Izaguirre, la actriz y periodista española, Cayetana Guillén Cuervo o la actriz, Melanie Olivares, entre otros muchos más influencers reconocidos. Además de hacer extensiva la convocatoria de prensa a varios medios de comunicación con una gran repercusión nacional, como: Condé Nast, Traveler Cool, The Life Style (Ok Diario), El Duende, El Español, ⁠El Periódico, Elle, Esquire, Europa Press, Forbes, ⁠Fuera de Serie (Expansion), GETRES ⁠Harper's Bazaar, Hoy Magazine, La Razón, Los40, Marie Claire, Men’s Health, ⁠Mujer Hoy, ⁠NEO2, ⁠Shit Magazine, ⁠Socialité, Stalkeando, The Luxonomist, ⁠topVIAJES, ⁠TVE, Vanitatis (El Confidencial), VEIN Viajar y ⁠Women’s Health.

Después del recibimiento y de realizar entrevistas con los medios de comunicación los ponentes, en el escenario de la sala del Teatro Magno tuvieron la posibilidad de comentar con detalle las novedades que nos esperan en los próximos meses.

Certamen Internacional de Habaneras

Abrió el evento el alcalde de Torrevieja, Eduardo Dolón, con el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía más prestigioso del mundo, ya declarado de Interés Turístico Internacional y Medalla al Mérito Cultural de la Generalitat Valenciana. Este encuentro coral internacional tendrá lugar del 20 al 26 de julio, sobre las tablas del Teatro Municipal de Torrevieja, que acogerá a 16 corales internacionales que darán lo mejor de sí para alzarse con los máximos galardones.

En esta edición se contará por primera vez con la participación de una coral procedente de Emiratos Árabes Unidos (Dubai). 25 han sido las solicitudes que el Patronato Municipal de Habaneras ha recibido para participar en la 71 edición, de las cuales solo 16 han sido las afortunadas.

Entre las novedades que se avanzaron, destaca la apertura oficial del certamen, que contará con la voz de Soledad Giménez, cantante, compositora y la voz del conocido grupo musical Presuntos Implicados, que ha recibido esta invitación con mucha ilusión y que prepara un repertorio con el cual pretende asombrar al público asistente.

Cultura Torrevieja

Le siguió Jorge Rodríguez, CEO de la UTE “Cultura Torrevieja”, que reafirmó que Torrevieja se consolida como un referente en la Comunidad Valenciana al presentar su extensa programación cultural para los primeros meses de 2025. El CEO expuso que, durante el año 2024, tanto el Teatro Municipal como el Auditorio Internacional de Torrevieja han sido sede, con más de 200 sesiones de apertura entre ambos, de puestas en escena inolvidables que han escuchado los aplausos de más de 80.000 asistentes. Ahora, para comenzar el año 2025 por todo lo alto, se esperan más de 60 espectáculos que prometen ser una experiencia inolvidable para los torrevejenses. Rodríguez resaltó que la guinda de este próximo año serán los dos grandes y exitosos musicales que se trasladan de la Gran Vía madrileña al Teatro Municipal de Torrevieja, “El Fantasma de la Ópera” y “El Médico”.

La sala “Teatro Magno” de la capital española acogió la presentación de la programación / .

Reggaetton Beach Festival (RBF)

Raúl Rojas, socio-fundador del Reggaeton Beach Festival (RBF), señaló que las fechas elegidas para la tercera edición serán los días 26 y 27 de julio. Tras dos ediciones consecutivas de éxito en Torrevieja, RBF se ha posicionado como un referente en música urbana y dinamización turística. La edición de 2024 alcanzó un récord de más de 28.000 asistentes, quienes disfrutaron de actuaciones de renombrados artistas internacionales como Anuel AA y Manuel Turizo. Este éxito no sólo reforzó la relevancia cultural del festival, sino que también impulsó significativamente la economía local, con 11.190 pernoctaciones de hotel reservadas, lo que representó un aumento del 40% al 50% en el impacto turístico de la ciudad. La edición de la gira 2025 promete superar estas cifras, contando ya con una alineación inicial de artistas de renombre como Chencho Corleone, Sech, Justin Quiles, Ñengo Flow, Cosculluela, Noriel, Luar La L y Hades66.

Brilla Torrevieja

Brilla Torrevieja, cumplirá este verano su quinta edición en nuestra ciudad. Un festival fuerte y consolidado en nuestro municipio que cada año nos sorprende con diferentes artistas reconocidos a nivel nacional e internacional. El año pasado, según afirma Pablo Pamies, uno de los representantes del festival, la ciudad tuvo un impacto económico de 3,6 millones de euros, más de 30 millones de impactos en publicidad. Ana Mena y El Barrio, Hombres G, Camela, el famoso artista internacional, Jason Derulo y el toque de humor que consiguieron poner el Comandante Lara y Martita de Graná con divertidos monólogos, además los más pequeños disfrutaron de las actuaciones de Cantajuego y la superheroína infantil Luli Pampín. Un festival diferente, que nació para convertirse en el punto de encuentro predilecto de los planes de verano.

Pamies, nos adelanta que este año será diferente, viene cargado de muchas novedades entre las que destaca que se hará un “remember” al pasado, además añade que “en 15 días desvelarán a través de sus redes sociales oficiales”.

Liga de Videojuegos Profesional LVP (GRUP MEDIAPRO)

Jordi Soler, el CEO de LVP (GRUP MEDIAPRO) indicó que la Superliga Domino's, la competición de eSports más prestigiosa de España que organiza LVP (GRUP MEDIAPRO), regresa a Torrevieja el próximo 30 de mayo para celebrar una de sus finales más esperadas. Tras el éxito de la edición del año pasado, en la que la ciudad acogió la gran final de la temporada de primavera, la nueva cita promete superar todas las expectativas. La apuesta de LVP por Torrevieja es una respuesta al entusiasmo mostrado por el público, que el año pasado agotó las entradas en unas horas, pero también al respaldo y el compromiso de las autoridades locales.

La Superliga Domino's ha estrenado en 2025 un nuevo calendario de competición, con tres temporadas por año. La ciudad alicantina ha sido nuevamente seleccionada para elegir el mejor equipo de eSports de League of Legends del panorama nacional en la final de primavera, que se disputará en el Teatro de Torrevieja. En las próximas semanas se darán a conocer más detalles de la cita, que se presenta como uno de los hitos destacados del calendario de eSports en nuestro país.

"Para LVP, es un orgullo regresar a Torrevieja para disputar la gran final de la Superliga Domino's. Esta ciudad ha demostrado ser un lugar excepcional para celebrar un evento de esta magnitud, gracias al compromiso de su público y al apoyo de sus instituciones. Estamos seguros de que la final va a superar todas las expectativas, consolidando a Torrevieja como un referente para los eSports en España", explica Jordi Soler, CEO de LVP.

El Reggaetton Beach Festival (RBF) 2025 cuenta ya con una alineación inicial de artistas de renombre como Chencho Corleone, Sech, Justin Quiles, Ñengo Flow, Cosculluela, Noriel, Luar La L y Hades66 / .

Torrevieja Weekend by Eduardo Navarrete

El creador del Torrevieja Weekend, Eduardo Navarrete nos confirma que la 4º edición vendrá con muchas sorpresas. Pepa Charro, más conocida como “La Terremoto de Alcorcón” subió al escenario para sorprendernos con la exclusiva de que diseñará su primera y única colección de ropa en la que Torrevieja será la protagonista.

En la anterior edición, el Paseo Vistalegre recibió a cerca de 10.000 personas para disfrutar del evento. Agatha Ruiz de la Prada, Las Nancys Rubias, Torito, Ares Teixidó y Jiaping Ma, entre otras personalidades, fueron los encargados de ensalzar la moda, el comercio y la artesanía local de la ciudad mediterránea. ¿Con qué nos sorprenderán este nuevo año?

Al finalizar el evento la Dj Sofia Cristo amenizó la noche con su música y, junto con las chicas de “La Sal de Torrevieja” realizaron una coreografía en el escenario de la sala. Además, del colofón final con la actuación de “Nebulosa”.