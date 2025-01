La ola de bajos comerciales adaptados como vivienda turística llega al centro de Torrevieja

El lucrativo negocio de las viviendas turísticas a través de plataformas en internet no tiene medida, ni siquiera en una de las zonas de España con mayor oferta de pisos turísticos disponible y casas vacías. El Ayuntamiento de Torrevieja está otorgando ya licencias de cambio de uso de locales comerciales por vivienda en áreas del centro del casco urbano donde los bajos comerciales llevan años sin tener salida por la competencia de las grandes superficies.

Es el caso de tres bajos comerciales, ya en construcción y que llevaban sin uso años en la calle Gumersindo, a escasos metros de la fachada marítima del paseo de Juan Aparicio -Las Rocas-, que han recibido licencia para el cambio de uso.

Aspecto de las obras de transformación de los bajos comerciales en la calle Gumersindo / D. Pamies

Condiciones

Pese a la envergadura del proyecto con la adaptación de los locales y la construcción de tres viviendas completas, los servicios de urbanismo municipales han resuelto la solicitud con una licencia de obra menor en la que las empresas promotoras, con una aportación en licencias e impuesto de construcciones de 4.300 euros para las arcas municipales han liquidado el tema. También se han adaptado locales comerciales como vivienda en la calle Los Gases, Virgen de la Paloma y adyacentes a la avenida de las Habaneras entre otras. No todas se destinan a alquiler de vivienda turística. También a venta de apartamentos, normalmente más asequibles por sus reducidas dimensiones.

La promoción de este tipo de vivienda puede saldarse con una plusvalía muy atractiva. Sobre todo si se rescatan locales comerciales en manos de entidades bancarias fruto de los embargos de la crisis inmobiliaria. Si los locales cumplen las dimensiones mínimas del código de la edificación para albergar una vivienda, el Ayuntamiento está concediendo la licencia sin más limitaciones.

Ventajas

Además, con ventajas para el propietario: se paga mucho menos comunidad al no usarse ascensores, escaleras y limpieza. Se apunta también a que es menos molesto para el resto propietarios, que se ahorra el constante trasiego de personas alojadas, que normalmente contratan la vivienda para solo unos días.

Para el caso de Torrevieja es más fácil todavía porque una las peculiaridades de su Plan General de Ordenación Urbana de Torrevieja, uno de los más antiguos del país, sin actualizar desde 1986, es que permite cualquier tipo de uso casi sin limitación dentro del propio ámbito residencial: todo tipo de negocios en bajos y pisos y todo tipo de viviendas, siempre y cuando el título de propiedad, la escritura, no lo prohíba expresamente.

Panorámica de una zona residencial de Torrevieja / Tony Sevilla

Limitaciones

Desde el punto de vista técnico del código de edificación otorgar licencia para estos proyectos sí tiene limitaciones. Además de las exigencias de accesibilidad, requieren que dormitorios y cocina tengan ventilación e iluminación natural a un patio de luces o a la calle y no siempre los locales cumplen esas condiciones.

En este sentido, la concejala de Gestión Urbanística, Sandra Sánchez, indicó a INFORMACIÓN que no todas las solicitudes se están estimando porque no es sencillo que los locales cumplan esas condiciones.

Desde el próximo mes de abril cualquier petición de nuevo piso turístico regulado necesitará de la aprobación de tres quintas partes de las comunidades para ser autorizado

Cambio legal

La petición de nuevas licencias para cambio de uso se acelera porque la legislación va a cambiar desde el mes de abril ante la preocupación de los residentes permanentes por el aumento tanto de los problemas derivados de la propia actividad -ruidos y molestias de clientes que alquilan un espacio y lo usan como consideran por unos días en una ciudad turística-, como por los provocados por el incremento de los precios de vivienda de alquiler de temporada, para estudiantes o los convencionales.

Desde el próximo mes de abril la autorización de una nueva actividad de pisos turísticos deberá contar al menos con el respaldo de tres quintas partes de la comunidad de propietarios -con las cuotas al corriente-. La medida no tendrá carácter retroactivo. Las comunidades que lo autoricen podrán fijar condicionantes -los actuales son muy livianos-.

Acelerar

Esa modificación de la legislación también está acelerando las solicitudes globales al Ayuntamiento de certificados de compatibilidad que permiten obtener la autorización posterior de los pisos turísticos de la Generalitat.

Las plataformas de comercialización de vivienda turística ofrecen miles de viviendas al margen del registro que maneja la Generalitat Valenciana. Son nombres tan conocidos como Airbnb, Booking y Vrbo, pero mientras las dos últimas retiran los anuncios de viviendas que no estén registradas siempre que la Administración se lo reclame, la primera, con sede en Estados Unidos, no atiende a esas reclamaciones.

2.400 peticiones en espera En este sentido, la concejala de Gestión Urbanística, Sandra Sánchez, reconoció el lunes en el pleno ordinario que el área acumula 2.400 solicitudes pendientes de resolver entre las que presentan deficiencias, necesitan incorporar más documentos o están a la espera de revisión definitiva. Lo que da una dimensión de hasta qué punto se mantiene vivo el boom de las viviendas turísticas. Fue el concejal de Sueña Torrevieja, Pablo Samper, el que reclamó información de esta gestión a la edil, después de tener constancia de la demora de más de cinco meses en los procedimientos. La oferta de plazas de alojamientos de apartamentos turísticos reglados alcanzaba en Torrevieja a finales de 2023 las 30.000 plazas -había superado a la ciudad de València- con más de 6.500 apartamentos registrados, aunque en 2024 la Generalitat llevó a cabo una actualización, en la que dio de baja muchos que no cumplían los requisitos, que puede haber estabilizado esos números. Torrevieja cuenta con casi 130.000 propiedades residenciales registradas. En torno a 60.000 son viviendas turístico-residenciales o, lo que es lo mismo, segundas viviendas. Entre 15.000 y 20.000 -las cifras son aproximadas- siguen vacías y otras 40.000 son primeras viviendas de quienes viven todo el año en la ciudad. El censo oficial del Instituto Nacional de Estadística (INE) supera los 94.000 habitantes y el municipal ya ha alcanzado los 106.000.

La eclosión del alquiler de apartamentos turísticos no lo es tanto en Torrevieja en el momento en el que la mayor parte de su planta de vivienda es secundaria desde hace décadas. Desde los años 80 el alquiler de verano fuera del control fiscal es una de las principales actividades de la economía sumergida de la ciudad. Ahora el modelo ha cambiado, y aunque el volumen de negocio fuera del control de la Administración sigue siendo importante, las mismas propiedades se pueden explotar de una forma más ágil y planificada durante todo el año. Con más garantías de rentabilidad si se decide regularizar la actividad desde el punto de vista administrativo.

Negocio

El empuje del negocio de vivienda turística coincide en Torrevieja con otro nuevo pico de actividad constructora de nueva planta, que tiene su referente en el desarrollo del plan de La Hoya, en el que están previstas un máximo de 7.400 viviendas. El municipio encabeza el ranking de la Comunidad Valenciana de ventas de viviendas a compradores internacionales.

Dos posturas

El «dejar hacer», solo limitado por la obtención del certificado de compatibilidad del área de Urbanismo. El alcalde, Eduardo Dolón, ha respondido en muchas ocasiones ante la proliferación de esta oferta que el hecho de que la Concejalía de Urbanismo resuelva desde hace más de cinco años cientos de expedientes mensuales permite aflorar toda la oferta irregular. Y eso es positivo. Es el discurso para consumo interno, en Torrevieja, para evitar críticas sobre las trabas a la actividad económica.

Sin embargo, la estrategia de la Generalitat Valenciana va por otros derroteros ante la situación en otros municipios y va a delegar en los ayuntamientos turísticos las competencias de sanción y supervisión y en sentido anunció en la pasada edición de Fitur un convenio, entre otros municipios, con Torrevieja. Acuerdo del que el propio Ayuntamiento no ha llegado a informar. Esas competencias que ejercerá la Policía Local.