Orihuela reinicia su Ciudad Deportiva para empezar su construcción dentro de dos años

La futura Ciudad Deportiva de Orihuela, que el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, ha definido como "el sueño de todo oriolano", ha vuelto a echar a andar, aunque ya se contemplaba en el Plan General de Ordenación Urbana en 2012, y se retomó en los mandatos de PP y Ciudadanos en 2021 y en el de PSOE y la formación naranja en 2023.

Por delante queda un largo recorrido con el horizonte puesto en que a finales de 2026 o principios de 2027 la maquinaria esté trabajando ya sobre el terreno.

El equipo de PP y Vox se ha decantado por ocupar 150.045 metros cuadrados en la zona de Los Huertos, como ya hiciera el exalcalde Emilio Bascuñana. La ubicación ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza, teniendo en cuenta que la ciudad está condicionada por el monte de San Miguel, el río Segura, la huerta y el hándicap de la inundabilidad -prácticamente todo el término municipal es inundable-.

Otros de los lugares que se barajaban eran al otro lado de las vías del ferrocarril en la carretera de Arneva-Hurchillo y en la zona del centro comercial Ociopía, en el barrio de Las Espeñetas. Finalmente, se ha elegido Los Huertos por ser el lugar menos inundable del entorno urbano y el más accesible por su cercanía a la ciudad consolidada.

El encaje de las edificaciones ya existentes ha sido "lo que más dolores de cabeza no nos ha generado", ha explicado el concejal de Grandes Proyectos, Matías Ruiz, en referencia a la veintena de casas que hay en la zona. "Me he comprometido a ir personalmente casa por casa para ver las condiciones y buscar las mejores fórmulas para ellos, ha subrayado.

De hecho, esto ha condicionado la implementación y el diseño de las instalaciones deportivas. El plan contempla una parcela para la construcción de unas viviendas para el realojo de los vecinos afectados, con unas características similares a las que tienen ahora, en planta baja, dándoles también la posibilidad de una indemnización económica para que se vayan a otro lugar o permanecer donde están durante un tiempo, teniendo en cuenta que un proyecto de esta envergadura es a largo plazo y se desarrollará por fases, dando prioridad a una pista de atletismo con un campo multideporte, un pabellón multiusos y un estadio.

Instalaciones

En suma, el futuro complejo deportivo incluye un nuevo estadio de fútbol para 8.000 espectadores (19.720 metros cuadrados), un estadio y pista de atletismo para 2.500 personas (29.078), un campo de fútbol auxiliar para 1.000 personas (13.094), pistas deportivas, un pabellón multideporte con una capacidad de 2.000 personas y una zona residencial para 29 viviendas, así como un auditorio polivalente y al aire libre para 12.000 espectadores (15.749) para la celebración de conciertos, ferias, actividades e incluso con un espacio para que en una situación de emergencia puedan aterrizar helicópteros y establecerse ambulancias. Al mismo tiempo, este espacio tendrá un aparcamiento con 900 plazas y un recinto para un parque de seguridad vial, además de zonas verdes y áreas de descanso. Asimismo, las gasolineras que hay en la zona se trasladarán a un espacio reservado.

Campo de fútbol Los Arcos

Pese a que se estudió la posibilidad de rehabilitar el campo de fútbol de Los Arcos, los técnicos determinaron que era inviable porque su ubicación impide el crecimiento e incumple muchas de las cuestiones reglamentarias que hoy día debe tener un estadio de esa envergadura.

Por ello, ha continuado Ruiz, se ha optado por reclasificar ese suelo para uso residencial para construir viviendas con las que el Ayuntamiento espera obtener plusvalías destinadas a financiar la ejecución del proyecto, que ha cifrado en unos 22 millones de euros de inversión, aunque esta cifra podría variar. El 50 % de estas viviendas será de promoción pública para jóvenes. En esta zona, además, habrá un parking subterráneo, público y disuasorio con 400 plazas de aparcamiento para la ciudad.

Ruiz también ha avanzado que se ha habilitado una parcela para la ampliación del centro de salud Álvarez de la Riva, que "está colapsado".

Asimismo, el ámbito del sector contempla la reurbanización de una de las principales entradas a Orihuela por la antigua carretera de Almoradí, con la vista puesta en una futura ampliación hacia el norte, y una mejora de las conexiones viarias con la prolongación de la avenida Príncipe de Asturias hacia el norte para buscar otra vez la CV-930 y lograr una mejor salida de Orihuela desde el centro.

Por fases

"Esto ya está en marcha", ha celebrado el alcalde del municipio, Pepe Vegara, al mismo tiempo que ha hecho hincapié en que llegaron al Ayuntamiento con "la intención clara de cambiar Orihuela y darle ese giro que necesita", y "este es uno de los hitos".

El alcalde Pepe Vegara y los concejales Matías Ruiz y Víctor Sigüenza, en la presentación del proyecto / Información

Con todo, ha reconocido que "es una semilla". Un camino que se ha iniciado enviando la documentación a conselleria, pero que aún tiene pendiente una larga tramitación que pasará por una evaluación ambiental y la modificación puntual nº81 del PGOU hasta llegar a la fase de Planeamiento, en la que se ajustarán los estudios sectoriales y las determinaciones del documento ambiental emitido por la conselleria, para finalizar con la ordenación pormenorizada, concluyéndose en una aprobación inicial por el pleno, la exposición pública y la aprobación definitiva por parte de la Generalitat.

Después, se comprarán los suelos mediante tasación conjunta y se aprobarán los proyectos técnicos previos a la aprobación definitiva del planeamiento. La última fase será la de urbanización y dotación de infraestructuras básicas antes de proceder a la construcción de las instalaciones deportivas.