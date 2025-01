El PP se une a la oposición para rechazar la expulsión de los inmigrantes de Orihuela

Vox volvió a la carga en Orihuela contra la inmigración, recuperando su moción "Billete de vuelta" para expulsar a quienes están en situación irregular y eliminar las subvenciones a las asociaciones que ayudan a inmigrantes, después de retirarla del pleno de octubre, que se pospuso a noviembre en señal de duelo por las víctimas de la dana de Valencia. No lo hizo por la polémica generada ni por la petición de Vega Baja Acoge, a la que se unieron Recicla Alicante y Columbares, sino en señal de respeto a las víctimas.

Finalmente, se debatió en la sesión de este jueves, en una jornada cargada de tensión que escenificó opiniones enfrentadas en el seno del bipartito de PP y Vox. Agustina Rodríguez (PP), también como concejala de Bienestar Social e Igualdad, comenzó expresando su "tristeza" ante esta moción que tachó de "vergonzosa y condenable". En este sentido, subrayó que es "falso y perverso", tal y como defiende Vox, "relacionar la delincuencia con la inmigración".

Además, sostuvo que "España dejaría de funcionar sin inmigrantes", ya que realizan trabajos en la agricultura, la hostelería, la construcción y los cuidados. Por último, quiso enviar un mensaje a las asociaciones que ayudan a los inmigrantes asegurando que su financiación está garantizada.

De esta forma, fijó la posición en contra de los populares, que acabaron rechazando la moción junto al resto de grupos (PSOE, Ciudadanos y Cambiemos), dejando solo a su socio de gobierno.

Una patera llegando en octubre a Cala Mosca en Orihuela Costa / Unidos por la Costa

"El PP ha caído en la demagogia", lamentó María del Carmen Portugal, concejala de Vox, al mismo tiempo que repartió para el resto de partidos, señalando el "cinismo" de Cambiemos, "la caradura de hormigón armado" del PSOE y a los concejales de Ciudadanos los invitó a trabajar.

Enrique Montero, de Cambiemos, resaltó que "es terrorífico que tengamos que debatir esta moción, que solo trae odio, crispación y ruido, y con la que buscan un modelo excluyente y explotador", porque en Vox "están en contra de que los inmigrantes tengan derechos", concluyendo que "los que vienen aquí a darse golpes de pecho con la religión son los que más necesitan perdón".

"Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa", empezó el portavoz de la formación naranja, José Aix, que añadió que "es una auténtica barbaridad". Tan "desagradable", continuó, que ellos mismos la quitaron del orden del día del pleno de octubre con la justificación de que lo hacían por respeto a las víctimas de la dana de Valencia.

El billete de vuelta, en alusión a como se llama la moción, "se lo regalaría a los concejales de Vox", prosiguió Aix, que hizo ver el cisma en el bipartito: "Este gobierno saltará por los aires". A su juicio, "es una moción incendiaria y de ruptura", que debería "acarrear consecuencias en el seno del gobierno".

El socialista Juan Miguel López reconoció que "Rodríguez le ha plantado cara por primera vez a su socio de gobierno". Con todo, insistió en "la pasividad del PP para evitar convertir este espacio en un vertedero de su socio de gobierno; vaya tragaderas que tienen". Así, lamentó que traigan "fango y un debate innecesario", cuestionando "cuánto cobra este gobierno por imprimir esta basura que es un copia y pega, porque no han hecho más que recibir instrucciones". En esta línea, les ha preguntado a los de Vox cuándo van a hacer política municipal y a "dejar de traer los delirios de don Santiago [Abascal]".

El rechazo de la moción levantó los aplausos del público asistente, en un salón de plenos muy concurrido.

Las terapias de Munilla

La oposición en bloque presentó una moción conjunta para rechazar "de manera firme y rotunda" las declaraciones del obispo José Ignacio Munilla que "atentan contra los derechos y la dignidad de las mujeres y del colectivo LGTBI, así como cualquier manifestación de intolerancia y discriminación basada en el género, la orientación sexual o la identidad de las personas", instando a Munilla a rectificar públicamente sus declaraciones de apoyo a las "terapias de conversión".

Rodríguez mostró el "compromiso firme con la diversidad y la lucha LGTBI" para a renglón seguido afirmar que son "declaraciones criticables que el PP condena". Incluso, reconoció que con sus palabras el obispo "ha herido a muchas personas, también creyentes", a la vez que dejó claro que "la Iglesia está por encima de lo que diga Munilla".

Sin embargo, el PP se abstuvo por uno de los puntos que incluía la moción y que, a su juicio, se traducía en privar de las subvenciones municipales a entidades como Cáritas, San José Obrero y la Semana Santa. En este punto, López le preguntó si votarían a favor si se quitase ese punto, a lo que Rodríguez contestó que presentara otro texto.

Leticia Pertegal, de Cambiemos, reconoció que esas entidades realizan una labor social en Orihuela, pero que es necesario "dar un paso al frente para que el obispo recule", además de que "el Ayuntamiento tiene que ser tajante contra discursos de odio".

Manuel Mestre habló por parte de Vox del "cinismo e incongruencia" de la oposición, que, en su opinión, ejerce "una labor inquisidora".

López recalcó que el equipo de gobierno no está apoyando lo suficiente el Día del Orgullo: "Hacen como con Miguel Hernández, lo van dejando morir".

Como en el caso de la moción para que se restituyan los vinilos eliminados del Rincón Hernandiano, la abstención del PP hizo que se aprobara la moción con los votos en contra tan solo de Vox.

Reglamento de honores

PP y Vox sí lograron sacar adelante una modificación del reglamento de honores y distinciones que otorga el Ayuntamiento, como son los nombramientos del Caballero Cubierto o el Síndico Portador de la Gloriosa Enseña del Oriol, entre otros. La oposición votó en contra por las enmiendas presentadas por la formación que lidera Mestre, que levantaron "sospechas" al introducir que se podrá quitar una distinción amparándose en cuestiones, éticas, morales y constitucionales, algo que, según PSOE, Ciudadanos y Cambiemos, deja la puerta abierta a la "ambigüedad" y "arbitrariedad" para revocar honores por ser homosexual o republicano, pusieron como ejemplos.

En palabras de Carolina Gracia (PSOE), "el PP se ha doblegado a la ultraderecha", lamentando que la única enmienda que le ha rechazado es la que proponía no otorgar distinciones a personas que estén investigadas, basándose en la presunción de inocencia. No en vano, apuntó Aix, el propio alcalde estuvo hace unos días en los juzgados por un presunto delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. "Vox no da puntada sin hilo", concluyeron.