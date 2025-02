El juicio por el presunto amaño en un contrato a Chiringuitos del Sol en Orihuela comienza este miércoles

La exconcejala de Costas y Playas de Orihuela, Martina Scheurer (Los Verdes), se sentará en el banquillo de los acusados este miércoles por el presunto amaño del contrato de los chiringuitos, hamacas y deportes náuticos, que se adjudicó en 2014 -durante el gobierno de Los Verdes y PSOE- a la empresa Chiringuitos del Sol.

Lo hará en la Audiencia Provincial, en la sede de Elche, casi siete años después de que el Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela abriera juicio oral contra la exedil por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, fraude y revelación de información privilegiada por los que se enfrenta a tres años y medio de prisión y 15 de inhabilitación para cargo público, así como contra el representante de la mercantil, Thomas Herteux, para el que el fiscal pide cinco años y nueve meses de cárcel por prevaricación, fraude y uso de información privilegiada, además de su inhabilitación para poder obtener subvenciones y contratar con organismos del sector público.

En el juicio, que seguirá los días 19 de febrero y 12 y 26 de marzo, también declararán como testigos el exalcalde Monserrate Guillén Sáez; la actual concejala socialista Carolina Gracia, entonces edil de Hacienda, Juventud y Festividades, y el secretario general, Virgilio Estremera.

El fiscal señala en su escrito de acusación que el procedimiento administrativo impulsado por el Ayuntamiento para licitar el servicio "no fue más que un mero paripé" dado que la edil Scheurer, que "estaba dispuesta a dispensar cuantos tratos de favor fueran necesarios", y el representante de la mercantil "hicieron todo lo posible para limitar la adjudicación a cualquier otra empresa que no fuera Chiringuitos del Sol".

La empresa fue la adjudicataria desde 2006 hasta 2009, cumpliéndose después las tres prórrogas anuales que contemplaba el contrato, de 2010 a 2012. Cuando Schurer asumió el cargo en 2013 paralizó la nueva adjudicación puesta en marcha por su antecesor. "Tratando siempre de beneficiar los intereses de la mercantil por encima de los propios intereses municipales", prosigue la Fiscalía, y previa solicitud de la empresa, aprobó la continuación de la explotación un año más, con la finalidad de establecer, "de forma arbitraria", cuantas medidas fueran necesarias para asegurar que la adjudicación, que se tenía que hacer en 2014, se realizara a favor de la mercantil.

Nuevo requisito

Así, continúa, se incluyó en los pliegos la nueva exigencia de que el licitador tuviera la Q de Calidad Turística, comunicándoselo a Herteux mucho antes de que se redactaran y se publicaran los pliegos del futuro concurso, colocando en "una clara situación de privilegio a la empresa" dado que dispondría del tiempo suficiente para obtener las certificaciones antes de que se hiciera pública la licitación, "cercenando la posibilidad de lograr el eficiente uso de los fondos públicos, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa".

"En ejecución del plan urdido", prosigue el Ministerio Fiscal, la empresa solicitó el certificado el 22 de abril de 2013 al Instituto para la Calidad Turística, un trámite que solía alargar durante cinco meses, mientras que el periodo de presentación de ofertas tras hacerse público el pliego fue de 20 días, lo que hacía imposible que las otras tres empresas interesadas pudieran conseguir ese reconocimiento a tiempo y quedaron excluidas. Posteriormente, denunciaron los hechos que dieron lugar a la apertura de juicio.

De hecho, las únicas mercantiles que cumplían ese requisito en la provincia y en el ámbito de la restauración, con anterioridad a la licitación, eran Chiringuitos del Sol, McDonald's y el restaurante el Muelle de Torrevieja, siendo la concejalía dirigida por la acusada la única que lo exigía.

La exedil, según la acusación, decidió este requisito para eliminar competidores: "Valiéndose de su torcido comportamiento, los acusados habían conseguido excluir anticipadamente del procedimiento a todos los rivales de Chiringuitos del Sol", incluso antes de que la Mesa de Contratación ponderara los proyectos técnicos (incluidas las mejoras) y las ofertas económicas, quedando como único licitador en el procedimiento.

Deuda

Además, el fiscal señala que la adjudicataria, desde el comienzo del contrato en 2006 nunca había satisfecho el canon, debiendo casi un millón de euros a su término. Sin embargo, en la declaración responsable, uno de los documentos obligatorios en la licitación, la empresa aseguraba no tener deudas con el Ayuntamiento, "faltando radicalmente a la verdad". En este sentido, añade que la exconcejal era conocedora de ello, pero "estaba dispuesta a dispensar cuantos tratos de favor fueran necesarios, incluso aunque esta entidad no cumpliera las exigencias contenidas en los pliegos".

Todo ello pese a causar un perjuicio a las arcas municipales. Porque, además, a diferencia de lo que hizo en la primera adjudicación, cuando presentó una oferta un 360 % superior (420.000 euros más) al precio base de licitación para poder hacerse con el concurso por 720.000, en el concurso judicializado su puja no fue elevada.

"Como consecuencia de las torcidas manipulaciones del expediente de contratación ejecutadas por los acusados, en la licitación de 2014, Chiringuitos del Sol ofertó un canon de 363.000 euros, solo 10.000 más que el precio de salida, al ser consciente de la, prácticamente, segura adjudicación a su favor, en ausencia de competidores", dice el fiscal.

De hecho, el siguiente equipo de gobierno reconoció que aquel contrato fue "perjudicial para el Ayuntamiento", y cifró las pérdidas en 2.112.000 euros por esos cuatro años que ahora se juzgan.

Sin embargo, el Consistorio no se personó en el proceso como acusación particular para reclamar los daños y perjuicios causados. Todo ello después de que el juzgado llevara a cabo el oportuno ofrecimiento de acciones al Ayuntamiento de Orihuela por si deseaba personarse en la causa y de que le advirtiera que el fiscal no formularía ningún tipo de reclamación económica.

Nueva adjudicación

La lentitud del proceso judicial, que se inició en el año 2014, provocó la paradoja de que, pese a estar investigada por un presunto amaño y con una posible inhabilitación para presentarse a concursos públicos, resultó también ser la adjudicataria en 2018, con el bipartito de PP y Ciudadanos, ya que ofreció 891.178 euros, casi 400.000 más del canon de licitación mínimo establecido, lo que llevó a los técnicos a darle, una vez más, la contrata durante cuatro años, al ser la oferta "más ventajosa" de las seis presentadas, en palabras de la entonces edil de Playas, Luisa Boné (Cs).

La formación naranja, ya con Antonio Sánchez como concejal, decidió en enero de 2023 no prorrogar el contrato. Las playas se quedaron sin este servicio hasta que el actual bipartito equipo de gobierno de PP y Vox decidió resolver un problema heredado del anterior mandato de PSOE y Ciudadanos sacando a licitación un contrato dividido en lotes. Con todo, no fue hasta abril del año pasado cuando empezaron a abrir los primeros chiringuitos.

Los lotes 2 y 3 del contrato, los más suculentos, se volvieron a adjudicar a la empresa Adem Levante -Chiringuitos del Sol-. El precio del lote que engloba Cala Cerrada, Cala Bosque y Cala Capitán fue de 802.814 euros, durante cada uno de los cuatro años de contrato, mientras que para La Caleta y Aguamarina fue de 403.881. Ambas cuantías ampliamente superiores a los precios de licitación, que eran de 239.663 y 105.324 euros respectivamente.

Queda pendiente la adjudicación de los chiringuitos de Cala Estaca, Cala La Mosca y Punta Prima, en la que dos empresas han presentado recursos.