El alcalde Butrón se niega a recibir a la nueva asociación de vecinos de Los Montesinos

"Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, la unión y el amor por un lugar, un sitio; el sitio de nuestro pueblo: Los Montesinos. Después de este pasado verano con la situación que vivimos con la planta de “Biorresiduos” que se quería instalar en nuestro municipio, apenas a 1km de núcleo urbano; planta que conseguimos frenar entre todos los vecinos, ya que el pueblo se movilizo, se creó una plataforma ciudadana y técnicos en varios ámbitos relacionados con el tema, todos de nuestro pueblo, se pusieron a estudiar los detalles de la maquinaria que se iba a emplear, el proceso que seguiría la basura, la contaminación que generaría, los problemas del suelo, la legalidad de la concesión que se pretendía hacer al Consorcio de Basuras, licencias, etc. Ese trabajo, esa dedicación, todos a una, hablando a diario y solucionado las dudas que surgían, aportando ideas, etc; ese trabajo es lo que hace pueblo, lo que realmente une, con un fin que no era otro que impedir algo que nos iban a imponer sin consultarnos siquiera. Fue algo emocionante. A partir de ahí, los vecinos empezamos a ver que teníamos que estar pendientes del futuro de nuestro pueblo, del estado de nuestro entorno, de la falta de servicios que llevábamos y llevamos tanto tiempo esperando; a partir de ahí nos dimos cuenta que había que decir “ya está bien”. Y es a raíz de este movimiento que se decide crear una Asociación de Vecinos, algo que existe en la mayoría de barrios, pueblos y ciudades, una entidad que vele por el bienestar ciudadano. Y se crea con una Directiva formada por personas de todos los ámbitos, edades y costumbres, todos con un fin común, que no es otro que su pueblo. De todas las necesidades que tenemos, se hace una lista de prioridades y vemos que es necesario implicarnos y presionar en asuntos tan importantes como: -Una atención correcta en Sanidad, y es que, por número de habitantes, actualmente unos 6000, no nos pertenece tener Centro de Salud, así que tenemos un consultorio; un consultorio que se hizo hace más de 20 años cuando éramos la mitad de habitante más o menos. Debido a las quejas de vecinos a diario, desde la Asociación de Vecinos se contactó con nuestros coordinadores de zona, quienes indicaron que se debía ampliar el Centro de Salud para una mejor atención; y de todas nuestras peticiones, ésta es la más necesaria. -También desde hace más de 20 años, no existe en nuestro pueblo una línea de autobús que nos pueda conectar con el resto de pueblos de la Vega Baja, con Torrevieja y Orihuela por ejemplo, pero sobre todo con el Hospital. Por desgracia hay vecinos que tienen que citas médicas, tratamientos médicos, consultas y no disponen de medios propios para ir, por lo que nos llegan numerosas quejas y peticiones de gente que nos piden que trabajemos en y por este tema, gente que tiene que usar el servicio de taxi para ir y venir, un servicio que sale caro para la mayoría. Por eso, exigimos a nuestro equipo de gobierno que arregle esto inmediatamente, y recientemente se dio a conocer que para junio de este año se dispondría de un servicio provisional hasta que se nos adjudique uno fijo. No queremos esperar a junio, ya vamos tarde, lo necesitamos ya, si es necesario, que se contrate una empresa mientras esperamos, como hacen en otros sitios. -También han sido muchas las quejas recibidas por no tener seguridad policial 24/7 todos los días del año. Ahora nos consta que tenemos una plantilla joven, formada y con ilusión por trabajar; pedimos por favor que se valore ese esfuerzo, que este pueblo no sea un pueblo escuela de policías que no consigue una plantilla fija porque nuestros agentes no reciben lo que les pertenece y terminan pidiendo traslados; pedimos que se les faciliten todos los medios necesarios para realizar su trabajo de forma correcta y con seguridad. Para todos estos temas y algunos más, nuestra Asociación con más de 500 socios desde octubre de 2024 hasta aquí, y en representación de los mismos solicitamos una reunión con nuestro Alcalde y los Concejales que entendiera conveniente el pasado 29 de noviembre de 2024, reiterando la petición ante la falta de respuesta el 29 de diciembre del año pasado, en que volvimos a presentar por registro un recordatorio, como hicimos nuevamente el 2 de febrero ya de 2025. Seguimos esperando. No nos han respondido. El pasado 30 de enero se debía celebrar el Pleno bimensual de rigor en el Ayuntamiento de Los Montesinos y, al no haber sido posible hasta entonces reunirnos con los miembros del Consistorio, nos presentamos en el mismo, con los temas más importantes para el pueblo; los temas que no pueden esperar más y cuál es nuestra sorpresa cuando, llegado el tiempo de “ruegos y preguntas”, por un altercado con un vecino concreto, algo que se podía y debía haber arreglado expulsándolo de la sala sin más, bueno, pues por este motivo, se procedió a dar por terminado el Pleno, sin posibilidad alguna de realizar preguntas o interesarnos por las últimas publicaciones en redes sociales del Ayuntamiento sobre temas de interés ciudadano, pues se disolvió el pleno, en vez de desalojar a la persona que alzaba la voz, se nos dijo que aquello había terminado y que nos podíamos ir. Ya teníamos claro cuando presentamos la Asociación por el mes de septiembre que nuestra presencia, y cuando decimos nuestra, nos referimos a la de los vecinos de Los Montesinos, incomoda a más de uno, pero dejemos bien claro que el no hacernos caso y el negarnos algo justo, no nos lo estaban negando solo a los miembros de la Asociación, se lo estaban negando a todo el pueblo. Somos conscientes de que esta publicación no va a ser del gusto de nuestro equipo de gobierno, pero desde el principio nuestro deseo era colaborar en la solución de problemas de forma local, y esperábamos por parte de ellos un mayor entendimiento, algo que no hemos visto.

Cada uno tiene que saber donde está, porqué y para qué está. Quien se mete en política no lo hace obligado, lo hace sabiendo lo que ese trabajo implica y no es otro que estar al servicio de su pueblo y no al contrario, cuando es el al revés tiene otro nombre. Por ello, los nuestros, los de cualquier pueblo, ciudad o país, deben tener claro que están ahí, puestos y para trabajar por y para su pueblo, que son los que le ponen a diario el platico de comida en la mesa. Los Montesinos es un pueblo joven, aunque tenemos una historia antigua y bonita, somos de los pueblos más jóvenes de la provincia, ya que, en 1990, conseguíamos la ansiada segregación de Almoradí. Fueron muchos los que trabajaron para poder conseguirlo y, al final, se hizo realidad. Aun así, los montesineros han trabajado y trabajan duro, con ilusión, con ese ahínco del que quiere lo mejor para él y dejar el mejor legado posible para el futuro. Estamos orgullosos de nuestro pueblo, de su gente hospitalaria, vecinos como en cualquier pueblo con sus inquietudes y aficiones. Tenemos un gran club deportivo, una banda de música que trabaja muchísimo para ser reconocida allá donde va, al igual que nuestra escuela de teatro, escuelas de baile, etc. Todas estas asociaciones, llevan el nombre de nuestro pueblo bien alto siempre, avanzando día a día con muchísimo esfuerzo y nunca mejor dicho, por amor al arte, al arte y a su pueblo. Nuestro pueblo tendrá ahora mismo unos 6000 habitantes, aunque por circunstancias de la vida muchos han hecho sus vidas en otros sitios, pero no han sido pocos los que, por un medio u otro, nos han animado a seguir, a pelear por nuestro pueblo, por este entorno del que tantas personas se sienten orgullosos de pertenecer, aunque no lo vivan a diario. No queremos ni pedimos caprichos, no queremos ser más que nadie, sólo queremos como cualquier vecino de cualquier lugar, poder disfrutar de los servicios públicos que por derecho nos pertenecen. Muchas gracias!!!!! "