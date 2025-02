El equipo de Gobierno de Torrevieja quiere destinar 11 millones de euros a contratar monitores deportivos en los próximos cinco años

El área de Deportes es una de las joyas de la corona de la gestión del Ayuntamiento de Torrevieja. Es algo que se hace notar presupuesto tras presupuesto, también en la previsión de contratos necesarios para «mover» la Ciudad Deportiva, en la construcción de nuevas infraestructuras -algo sobredimensionadas para las necesidades reales de la ciudad-, y el cuidado con el que trata la organización de las numerosas escuelas deportivas municipales. En ellas se inscriben miles de niños y adolescentes cuyas familias salvan las actividades extraescolares con este servicio, y necesitan por ello mucho personal -normalmente muy joven, pero con contrato regularizado a las condiciones del sector- para su funcionamiento.

Plan Anual de Contratación

Así, el Plan Anual de Contratación del Ayuntamiento contempla que el nuevo servicio de monitores para las escuelas deportivas tendrá un coste de 11 millones de euros por un periodo de prestación de cinco años. A 2,2 millones la anualidad. Ahora cuesta 880.000 euros anuales (IVA incluido) con una plantilla de unos 60 monitores.

Eso supone, como mínimo, doblar el personal actual, cosa que se justifica inicialmente en la ampliación tanto de la oferta de escuelas como de las propias instalaciones, con el pabellón blanco, el polideportivo de La Mata o la remodelación prevista de la zona de raquetas, cerrada desde hace años por su lamentable estado de conservación.

Nuevo polideportivo de La Mata / Matías Segarra

Otro dato más sobre la dimensión del área de Deportes: requiere licitar este 2025 el servicio de mantenimiento de las instalaciones deportivas por 6 millones de euros durante cinco años y otro contrato por 450.000 euros y cinco años de duración para desplazamientos de los equipos.

En total, 11 millones es lo que figura en Plan Anual, que, como recogió INFORMACIÓN, contempla un total de 185 contratos por valor de 282 millones de euros para todas las áreas municipales.

Es una estimación

Esa planificación viene obligada por el área económica municipal y la legislación para evitar el abuso «de figuras jurídicas inapropiadas» , eufemismo que emplea el jefe de la Asesoría Jurídica para denominar el abuso de contratos menores y el fraccionamiento sistemático de servicios, suministros u obras. El concejal de Hacienda, Domingo Paredes, señaló sobre estas previsiones que los concejales de cada una de las áreas suelen contemplar todas las posibilidades en su petición de gestión de contratos anuales.

Lo que no significa que esa vaya a ser la cuantía final del servicio de monitores. Pero sí es una prestación que se agota este año y hay que sacar nuevo concurso. Los presupuestos de 2025 no recogen expresamente esos 11 millones, por lo que la petición de la concejalía de Deportes, a cargo de Diana Box, podría no verse satisfecha.

Extracto de la actividad contractual prevista por el área de Deportes durante este año 2025 / INFORMACIÓN

El gran problema

El actual contrato de monitores deportivos vino a resolver lo que el alcalde, Eduardo Dolón, consideraba un «grave problema» de la gestión municipal cuando volvió asumir la Alcaldía en 2019: el futuro de las escuelas deportivas. Hasta ese momento el criterio de la Intervención era que el Ayuntamiento no podía contratar personal externo que trabajara en dependencias municipales. Dolón fichó entonces a un habilitado nacional para el área que no compartía esa interpretación y pudo tramitar el contrato muy pronto.

Recayó en Esatur, empresa en la que trabaja como ejecutivo -no como administrador o titular- quien fuera concejal de Deportes y Cultura del Ayuntamiento y mano derecha del propio alcalde, Luisma Pizana. La misma mercantil se ha adjudicado desde entonces más contratos, como el de gestión cultural de Torrevieja, en UTE con Mediapro.

Transporte urbano y bajas emisiones

El Plan Anual también recoge otras grandes cifras de la gestión municipal. Por ejemplo, valora el que debe ser nuevo servicio de transporte municipal por casi 200 millones de euros (197) por un periodo de prestación de 14 años. El Ayuntamiento lleva atascado en el impulso de este contrato desde hace más de cinco años. Tampoco lo logró el mandato de coalición de izquierdas entre 2015 y 2019.

El servicio de transporte municipal es una de las prestaciones municipales más deficientes y lleva sin contrato un periodo récord: desde 2012 con pagos extrajudiciales de crédito mes a mes -una media de 250.000 euros-.

Además el Plan Anual desglosa para este área la implantación de la zona de bajas emisiones en el centro de Torrevieja en cuatro millones más y la ejecución de paradas de bus y nuevas pérgolas de taxi en otros 4,5 millones.

Asfaltado, alumbrado y el área de Educación

Entre las áreas que también estiman un mayor volumen presupuestario y actividad de contratación para el actual ejercicio figuran, además, alumbrado público -con el nuevo contrato de mantenimiento de puntos de alumbrado-, y los contratos para renovar los puntos de luz de amplias zonas de Torrevieja y los contratos previstos de reasfaltado. También las partidas para llevar a cabo las infraestructuras educativas, aunque en este caso el área de Educación ha preferido no cifrar económicamente algunas de las actuaciones, que financiaría la Generalitat después de acometerse por el Ayuntamiento, dejando casilla "por determinar".

ONGs, Residentes Internacionales y Sanidad son las áreas que menos presentes están en esta previsión del Plan de Contratación con apenas media docena de contratos menores.

