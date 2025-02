El PP de Torrevieja lleva al pleno su rechazo al centro de inmigrantes paralizado por el Gobierno por su daño a la imagen turística

Dª Rosario Martínez Chazarra, portavoz del Grupo Municipal Popular de Torrevieja y en aplicación del Art. 104 del Reglamento Orgánico del Pleno presenta para su inclusión y debate en Pleno Ordinario de esta Corporación, la siguiente:

MOCIÓN PARA MOSTRAR LA OPOSICIÓN A QUE SE UBIQUE UN CENTRO DE ACOGIDA DE INMIGRANTES EN LA PARCELA DONDE SE UBICA LA SEDE DE LA TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE TORREVIEJA.

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS: El pasado 9 de diciembre de 2024 la Junta de Portavoces tuvo la oportunidad de pronunciarse respecto a la intención planteada por el Gobierno de España de ubicar una instalación provisional en el aparcamiento de la parcela donde se ubica la Tesorería General de la Seguridad Social, mostrando la oposición del Ayuntamiento de Torrevieja a que dicha iniciativa se materialice, contando con un amplio respaldo por parte de los portavoces de los grupos municipales.

Recientemente hemos tenido ocasión de comprobar en medios de prensa determinadas concentraciones en el municipio vecino de Guardamar del Segura, que no vienen sino a ratificar que, de seguir el Gobierno de España en su tentativa de ubicar el centro de acogida en pleno casco urbano de la ciudad, podría provocar daño a la imagen de la ciudad, en particular, a su imagen como municipio turístico. Dicha opinión, además, es compartida por numerosos vecinos y vecinas, así como colectivos de nuestra ciudad, especialmente aquellos relacionados con el entorno más cercano a la instalación referida.

Todo ello, obviamente, sin dejar de poner de manifiesto que, como ya exponíamos en la moción acordada en la referida Junta de Portavoces, Torrevieja siempre se ha conocido por ser un punto de encuentro de gentes de todos los rincones de nuestro país, y de cualquier país del mundo. Nuestro carácter abierto nos identifica de tal manera que, hoy en día, nadie es extraño en nuestro municipio y, venga de donde venga, aquí se siente bien recibido.

Una muestra más de este carácter ha sido la acogida que, recientemente, Torrevieja ha dado a más de siete mil de ucranianos que huyendo de la guerra y de un futuro más que incierto en su país, han tenido una nueva oportunidad de poder continuar su proyecto de vida en nuestra tierra, con el esfuerzo que ha supuesto para el municipio adaptar sus infraestructuras tanto educativas, como sanitarias y sociales.

El fenómeno de la inmigración, contextualizado a este tipo de procesos migratorios, ha de ser abordado desde el máximo grado de empatía y solidaridad hacia estos colectivos altamente vulnerables, quienes salen de sus territorios de origen huyendo del hambre, la miseria o las guerras. Dignificar los procesos de acogida es obligación de las administraciones públicas, teniendo presente en todo momento satisfacer unas mínimas condiciones, y no parece que la solución dada por el ministerio para el caso particular de la actuación propuesta en Torrevieja responda a dichos parámetros. Así pues, queremos dejar constancia de que, a raíz de los nuevos acontecimientos sucedidos en la localidad de Guardamar del Segura, estamos más convencidos si cabe de mostrar nuestra total oposición a la iniciativa planteada; no descartando en ningún caso las acciones que en derecho correspondan en el legítimo interés de los vecinos y vecinas de nuestra ciudad, tal y como ya ha ocurrió en el caso de la residencia para personas con diversidad funcional.

En consecuencia, se eleva la siguiente PROPUESTA DE ACUERDO:

PRIMERO: El Pleno del Ayuntamiento de Torrevieja muestra su total oposición y rechazo a que se implante un centro de acogida de inmigrantes en el aparcamiento de la parcela donde se ubica el edificio de la Tesorería General de la Seguridad Social de la ciudad de Torrevieja.

SEGUNDO: Manifestar que el Ayuntamiento de Torrevieja se reserva las acciones que en derecho correspondan, a fin de salvaguardar el interés general, la imagen de nuestro municipio.

TERCERO: Dar traslado del presente acuerdo la Presidencia del Gobierno de España, al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, a las Cortes Generales y a la delegación del Centro de Recepción, Atención y Derivación, (CREADE).