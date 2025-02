La Generalitat comienza a talar miles de árboles secos de la pinada histórica de Guardamar

Más allá de la falta de actuación de la Administración, Arroyo (AHSA) señala que la actual situación es también consecuencia del cambio climático. Temperaturas medias de récord y sequía extrema forman un escenario ambiental muy distinto al de hace un siglo. La documentación histórica habla de dunas con suelos húmedos, incluso encharcadas, gracias a la aportación del río Segura que ahora no se produce. «Si se regenera con pinos no van a aguantar. Habría que regarlos y eso no va a pasar», agrega Arroyo, que recuerda que el mismo proceso con miles de pinos muertos se está produciendo en otras zonas, aunque con menor intensidad, como Sierra Escalona, Sierra de Orihuela y Sierra de Callosa.