Se busca sala de exposiciones en Orihuela

La ciudad más importante de la Comunidad Valenciana en cuanto a patrimonio cultural, solo por detrás de Valencia, que fue antigua capital del Reino, se encuentra desde hace más de dos años sin salas de exposiciones. Orihuela en su día contaba con dos salas privadas, la Galería Juan de Juanes y la del BBVA, y tres municipales: la antigua CAM, el Palacio Sorzano de Tejada y el Museo Arqueológico Comarcal. Estas últimas cerradas por diversos motivos que arrancaron en el anterior mandato de PSOE y Ciudadanos sin que el actual equipo de gobierno de PP y Vox lo haya solventado.

El Sorzano de Tejada se encuentra a la espera de una permuta y la apertura del museo Pedrera de relevancia internacional. En noviembre de 2022, PSOE y Cs lo cedieron gratuitamente por seis meses prorrogables. El edificio albergaba exposiciones temporales en las dos primeras plantas. Han pasado más de dos años y sigue cerrado sin que nadie reclame nada. La cesión a la Fundación Pedrera de la Comunidad Valenciana sería mientras se tramitaba su permuta por el Molino de la Ciudad, también de su propiedad. El importe del emblemático edificio que data del siglo XVIII ascendía a 1,2 millones de euros solo la parte que es municipal, y lo es en base a un convenio -aún vigente- que la fundación firmó con la Administración en 2010 por el que el Consistorio es propietario en un 72,19 % y la Fundación posee el 27,81 %.

Hay que recordar que la fundación solicitó en 2017 obtener de nuevo la propiedad del palacio. Ante la negativa del Ayuntamiento, a finales de 2020 acudió a los juzgados para lograr la reversión, alegando que se había incumplido el acuerdo.

El mismo decreto cuantificaba en casi 900.000 euros el antiguo molino harinero, de 3.300 metros cuadrados (incluyendo varias edificaciones, un salto de agua, terrenos y caminos accesorios). Este símbolo de la ciudad fue incluido en 2020 en la Lista Roja del Patrimonio de la Asociación Hispania Nostra por su "estado de ruina y riesgo de derrumbe", pese al deber de la propiedad de conservarlo y mantenerlo.

Mientras se resolvía la permuta, el propio decreto que tramitó Patrimonio, en manos entonces de José Aix (Cs), acordaba la cesión gratuita y temporal de la parte del palacio que es propiedad municipal (las plantas primera, segunda, tercera y cuarta, con un total de 1.600 metros cuadrados) a la Fundación Pedrera.

El fin para el que se cedía, según el escrito, era la planificación, tramitación de autorizaciones y ejecución de obras para la creación de un espacio cultural de relevancia supralocal. En el caso de que durante este periodo no se destinara al uso previsto, el edificio declarado Bien de Interés Cultural volvería a manos del Ayuntamiento.

Desde entonces solo ha llegado a albergar una exposición, primera y última, de la colección Pedrera Martínez, en mayo 2023, Idilio, que mostraba, varios instrumentos que son protagonistas de importantes cuadros.

Permuta

Tanto PSOE y Cs como PP y Vox llevaron en 2023, unos en abril y otros en diciembre, al pleno el inicio del expediente para cambiar la calificación jurídica del Palacio Sorzano de Tejada de bien demanial (servicio público) a patrimonial, un requisito para poder llevar a cabo la permuta. Los populares, que habían votado en contra en el anterior mandato, justificaron su cambio de posición basándose en que lo hacían para rechazar las alegaciones que había presentado la Fundación Patronato Histórico-Artístico de Orihuela que, según el edil de Urbanismo, Matías Ruiz, no iban dirigidas a la calificación patrimonial sino a una posible permuta por otro inmueble, el Molino de la Ciudad. Sin embargo, más tarde, el alcalde Pepe Vegara dijo en una entrevista a este periódico que asociar ambos inmuebles era algo que no formaba parte de su mandato, pero no descartaba esa ecuación, al mismo tiempo que confesaba que le daba "lástima" que esté "cerrado e infrautilizado", mientras que el Molino de la Ciudad es "una referencia que el Ayuntamiento tendrá que adquirir, rehabilitar o recuperar".

El PSOE ha dejado entrever en alguna ocasión que había un interés en la Costa. La constructora Urbanizadora Villamartín, vinculada a la familia Pedrera, reclama ahora al Ayuntamiento 3 millones en concepto de intereses por el uso público de la carretera de Villamartín, un vial de su propiedad que se ha estado usando durante 40 años hasta que el Consistorio ha acabado pagando 1,9 millones por su expropiación. Un vial que, por otra parte, ha sido imprescindible para la comercialización de las viviendas que esta misma empresa construyó.

El museo "fantasma" del Palacio Sorzano de Tejada de Orihuela / Tony Sevilla

El Arqueológico, que albergaba museo y sala de exposiciones, en el edificio del antiguo Hospital San Juan de Dios, sigue a la espera de una rehabilitación que se anunció en marzo de 2021 con una inversión de 700.000 euros cofinanciada al 50 % por el Ayuntamiento y la Generalitat. La actuación contemplaba, entre otras reformas, una nueva sala de exposiciones en la planta superior.

Aspecto de la primera planta del museo, que se rehabilitará como sala expositiva / Tony Sevilla

Solo dos días antes de dejar la gestión municipal, el bipartito de PSOE-Cs comunicaba que La Diablesa, la reconocida obra de Nicolás de Bussy que desfila en el Santo Entierro, se trasladaba del museo al acceso principal del Ayuntamiento porque iban a iniciarse las esperadas obras de rehabilitación, que dejó sin adjudicar.

El edificio de la Fundación Mediterráneo, la antigua CAM, se encuentra a la espera de una valoración de los costes de adecuación y puesta en funcionamiento. El anterior equipo de gobierno descartó la compra pese a que el alquiler del edificio -mientras alojaba las dependencias municipales por la reforma del Palacio del Marqués de Arneva- contemplaba esa opción.

Edificio de la Fundación Mediterráneo en la calle Loazes / Información

El bipartito finalmente lo ha adquirido por 2 millones de euros en noviembre, un mes después de que se formalizara en préstamo de 41 millones de euros que contemplaban los presupuestos municipales. El inmueble cuenta con una sala de exposiciones distribuida en dos niveles, a la que se accede directamente desde la calle.

La hoja de ruta del consorcio formado por la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento para revitalizar el patrimonio histórico del municipio, con una inversión de 41,4 millones de euros -8,3 millones durante cinco años-, incluye 1,5 para la reforma del Arqueológico, 3 para el Molino de la Ciudad y 200.000 euros para las fachadas del palacio.

Mientras, se busca sala de exposiciones en Orihuela, y suple esta carencia municipal con la Biblioteca Pública Municipal María Moliner, que no reúne las condiciones de iluminación, temperatura, humedad y seguridad para albergar grandes muestras. Así, hasta el día 28 se puede ver el legado de "La Saga de los Sánchez", familia de arquitectos que contribuyeron al desarrollo urbanístico de la ciudad: el Casino, el Palacio de Rubalcava, el plan de ensanche de 1927...