El pleno de Jacarilla también rechaza por unanimidad la planta comarcal de basuras de Orihuela

El pleno del Ayuntamiento de Jacarilla ha aprobado por unanimidad una moción en contra de la ubicación de la planta comarcal de residuos planteada por el Ayuntamiento de Orihuela, en un principio sin vertedero, junto a la CV-95. Es la tercera moción que sale adelante en contra de esa ubicación y en la que se reclama al Consorcio comarcal de residuos Vega Baja Sostenible y al Ayuntamiento oriolano que aporten los informes técnicos que avalan ese emplazamiento.

Mociones

En Benejúzar la moción se aprobó con la unanimidad de los votos del equipo de gobierno del PP y su alcalde Vicente Cases y de la oposición del PSOE y Ciudadanos -la moción fue propuesta por el PSOE-.

En Bigastro la propuesta fue planteada también por el PSOE en la oposición, y en este caso el PP en el Gobierno local, con la alcaldesa y senadora Teresa Belmonte (PP), y Vox en la oposición, se abstuvieron, lo que permitió que saliera adelante con los votos socialistas.

El emplazamiento, como adelantó INFORMACIÓN, se plantea por el Ayuntamiento de Orihuela en su término municipal, pero lindando con el de Jacarilla, frente a la Estafeta - Cuesta del Pelegrín y la rotonda de la CV-95 que da acceso a Jacarilla y a distancias muy próximas de Bigastro y Benejúzar. Mientras que Orihuela ciudad y Orihuela Costa se ubican a más de diez kilómetros.

El urbanismo

Esta moción en Jacarilla, presentada también por el PSOE encabezado por Pilar Díaz y avalada con los votos del PP, liderado por el alcalde Andrés Moñino vuelve a insistir en que la empresa adjudicataria de la gestión de los residuos comarcales Prezero - Ortiz cuenta con terrenos adquiridos en la finca de La Pistola de Torremendo desde 2008.

Durante años se ha mantenido que era el mejor emplazamiento porque se aleja a los núcleos de población a más de cinco kilómetros, aunque se acerca a las pedanías de Murcia y a las escorrentías de la rambla Tabala. Y el rechazo de los mil vecinos de Torremendo a la instalación es total.

El fiasco de Los Montesinos El texto vuelve a insistir en que el modelo de instalaciones por el que se apostó inicialmente en la Vega Baja fue el de las plantas de gestión de biorresiduos y otras instalaciones de pequeña entidad repartidas por toda la geografía comarcal. Este modelo, que incluso había sido avalado por el propio Consorcio no se ha desarrollado por el fiasco con el proyecto de la planta de biorresiduos en el polígono de Los Montesinos que ha acelerado el regreso a un modelo centralizado en una planta que sea capaz de asumir las 200.000 toneladas y tratar separadamente los residuos. Parte de la responsabilidad de ese viraje está en la gestión del alcalde de Los Montesinos, José Manuel Butrón, de esa iniciativa que desde el punto de vista comunicativo malogró el proyecto al "apalabrarla" con el Consorcio incluso antes de llevarla al pleno y comunicarla a los vecinos. Butrón tuvo que recular ante el rechazo vecinal.

Distancias

La moción señala que el proyecto planteado está a 800 metros del colegio concertado El Campico, y a dos kilómetros del sector urbanístico a desarrollar Las Vegas UBP-4 y a menos de tres kilómetros del casco urbano de Jacarilla en el que están pendientes de desarrollar los planes UBE-3, UBE-2, y UBE-8. Que sumarán miles de primeras viviendas y viviendas turísticas. Mucho más cerca de zonas habitadas que emplazamiento de La Pistola, que recuerdan, "también tenía todos informes favorables pero nunca se llevó a cabo".

Las expectativas urbanísticas son muy grandes en Jacarilla -un municipio de solo 2.200 habitantes- desde que se aprobó el Plan General a mediados de los 2000 y la crisis del ladrillo las malogró. Y ahora vuelven a reactivarse. Algunas de las empresas titulares de esos desarrollos urbanísticos son algunas de las más relevantes de la comarca.

Afectados, incineración y biogás

La moción dice que la planta afectaría directamente a una población de 20.000 personas y tendría consecuencias sociales, porque sostiene que pese a los avances tecnológicos una planta de residuos, y más una que asumirá 200.000 toneladas, terminará por emitir olores.

La Vega Baja solo cuenta con una planta de transferencia en Dolores. Carece de planta de tratamiento y "exporta" del orden de 200.000 toneladas a los vertederos de la provincia de Alicante y Murcia, que están limitando la llegada de más basuras de la comarca, porque esas instalaciones autorizadas necesitan mantener su propia capacidad.

Que se vaya a Orihuela o Torrevieja

El Ayuntamiento de Jacarilla, al igual que el de Benéjuzar y Bigastro, no acaban de entender que los impactos de la planta deben asumirilos estas poblaciones cuando son Torrevieja, Orihuela, Pilar de la Horadada, Guardamar y Rojales los que generan el 70% de los residuos comarcales.

El agujero económico

Algo que no solo plantea un problema logístico y desde el punto de vista ambiental, porcentajes muy pobres de reciclaje. También una factura de 25 millones de euros anuales a los 27 municipios consorciados en gastos de transporte y eliminación.

Factura que sigue subiendo al igual que las multas por la generación de residuos en una comarca donde se recicla muy poco en origen. Apenas media docena de municipios cuentan con recogida de fracción orgánica.

Ahora el Consorcio se plantea llevar residuos a plantas situadas en Almería, puesto que también están cerradas las puertas de los vertederos metropolitanos de València desde octubre de 2024 tras la dana y con los que la comarca mantenía un convenio para derivar hasta 30.000 toneladas anuales.

Ayuntamiento de Jacarilla / D. Pamies

Incineración

La moción, como también recogía la de Benejúzar y Bigastro interpreta que la eliminación de residuos no es operativa tratándolos en esa planta sin vertedero y luego trasladándolos a otros vertederos. En las plantas más avanzadas lo que no se puede reciclar todavía supone el 80 % del total de lo que se recibe. Jacarilla considera que la planta enmascara una instalación de valorización con la incineración para generar energía y el biogás. Incluso no descartar que también contemple un vertedero.

Un modelo, el de la incineración ante el fracaso de algunas políticas de reciclaje en origen que no terminan de cuajar mientras que las principales ciudades de la comarca ni han implantado la recogida de fracción orgánica, que se está generalizando en toda Europa y que la Generalitat está planteando incorporar en la legislación.

Tráfico y riesgo de incendio

Uno de los aspectos que más preocupan al Ayuntamiento de Jacarilla es la afección al tráfico del proyecto, que es muy superior a la que tendrían Bigastro y Benejúzar, porque los conductores de los camiones recolectores de las empresas de recogida de los 27 municipios de la Vega Baja tratarían de atajar por la carretera que une Jacarilla con la autovía porque trabajan a tarea y suelen concluir su jornada cuando llegan al punto de vertido.