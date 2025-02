Los hosteleros de Guardamar en pie de guerra por la ordenanza que les obliga a retirar tarimas y cerramientos de las terrazas

El alcalde José Luis Sáez ha vuelto a aclarar que la ordenanza no es nueva. Se aprobó en el pleno en el verano de 2022 y se dio dos años de moratoria a los hosteleros para que se adaptaran. El objetivo del nuevo texto es que el espacio público "que es de todos" no sea privatizado cuando las actividades no están en funcionamiento. Ha aclarado que en ningún momento se habla en la ordenanza de ganar aparcamiento. También ha explicado que el Ayuntamiento tiene registradas 132 terrazas. El 42 % ya han cumplido con la normativa municipal o están en trámite de hacerlo que implica la presentación de un proyecto de ocupación para obtener la autorización. El 58 % no lo ha hecho. Todas pagan ocupación de vía pública.

El alcalde ha señalado también que los hosteleros pueden pedir la señalización horizontal y vertical para indicar su espacio. "Indicaciones similares a las de carga y descarga que todos los conductores intentan respetar", señala.

Pero los hosteleros, señala, no pueden, como hacen la mayoría, ocupar la superficie de forma permanente. Una práctica que también se extiende a quienes no cuentan con tarimas y que colocan jardineras reservando ese espacio mientras los establecimientos no trabajan.

El primer edil reiteró que el colectivo, efectivamente, presentó alegaciones en el periodo de exposición pública a la aprobación definitiva en el periodo de exposición, que fueron rechazadas por los técnicos municipales, y de forma implícita, con el voto del propio pleno al validar la nueva normativa. Sáez explicó que mantenido numerosas reuniones con los hosteleros y que la voluntad municipal no es llevar a cabo sanciones. Algo que finalmente se abordará si no se cumple una ordenanza que, asegura, no se va a modificar.