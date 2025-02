Las críticas en el Carnaval de Orihuela Costa pasan factura

La temperatura ha subido en el litoral de Orihuela disfrazada de polémica. La asociación vecinal Unidos por la Costa afirma que desde hace unos meses viene sufriendo "una creciente persecución" que atribuye al seguimiento de la labor del equipo municipal, el análisis continuo de los datos y la denuncia pública de los problemas y los incumplimientos.

No es la primera vez que lo dice, pero no con la contundencia con la que lo ha hecho esta vez a raíz de la participación en el desfile de Carnaval del pasado sábado de la comparsa de "Los bombones de la Costa". Formada por 50 vecinos que pertenecen a la asociación, fueron ataviados con disfraces elaborados por ellos mismos que ponían de relieve la situación del litoral tras décadas de abandono. Lo hicieron también con letras que adaptaron a conocidas canciones, tirando de sátira y humor, como corresponde al Carnaval. Y digno de premio, porque se alzaron con un galardón por su creatividad.

Sin embargo, la crítica no ha sentado bien. El alcalde pedáneo de Campoamor, Raúl Fernández, que también es asesor del PP, ha tachado en redes sociales esta participación vecinal como "una charlotada" que "avergüenza" y no es nada representativa, pese a que la asociación cuenta con 900 socios de 39 nacionalidades, más de 10.000 seguidores en Facebook y tiene presencia en todos los barrios del litoral.

Esto ha provocado que la organización vecinal haya respondido públicamente: "Los miembros de nuestra asociación sufrimos la tensión de la represión al disidente. Continuos encontronazos, creciente presión policial, hostigamiento, negativa a facilitar información, censura, polarización, manipulación y bulos".

En este sentido, han lamentado que haya políticos con poco "talante y normalmente menos talento que directamente señalan al crítico", subrayando que "desde el poder municipal y desde la oligarquía social se trata de silenciar la voz de unos vecinos que denuncian la realidad en la que viven".

Además, han recordado que un alcalde pedáneo es un representante del alcalde de Orihuela, designado por él directamente, sin olvidar que cobra del erario público como asesor.

Por ello, han recalcado que utilizar un grupo de Facebook público de representantes públicos para realizar este tipo de críticas "no es edificante ni recomendable, pero sí refleja lo que ocurre en Orihuela", donde es difícil mantener una reunión u obtener información sin que el asesor esté presente, han señalado, al mismo tiempo que se preguntan si los otros diez pedáneos de la Costa "van a seguir siendo, nunca mejor dicho, comparsas".

Incluso, han indicado que "intentos continuos" por su parte para que Vox, que ostenta la Concejalía de Costa, no capitalice los logros que se alcance, y "si para eso es necesario que no se haga mejor".

Para la asociación, su comportamiento es el síntoma de una enfermedad llamada prepotencia, arrogancia, ignorancia, impotencia e incapacidad: "Un color de piel marcado por el miedo a que te descubran, a que te dejen en evidencia, a que se sepan los secretos, a que se caiga el castillo de naipes".

Con todo, seguirán expresando su opinión con el objetivo de que se solucionen los problemas, los servicios públicos mejoren, las inversiones se realicen y la Costa sea un lugar mejor para vivir.

Opinión personal

Por su parte, Fernández ha insistido en que ha vertido su opinión personal, no institucional, que es la de que el desfile de Carnaval no era el momento ni el lugar para llevar reivindicaciones, ya que "es un espacio para que los niños disfruten". También ha recordado que antes que pedáneo es residente y es plenamente consciente de las carencias: "Llevo Orihuela Costa en la sangre. Mi madre nació en Campoamor y yo he vivido toda mi vida aquí".