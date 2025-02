El Ayuntamiento prevé que la antigua Surpal se haga cargo del mantenimiento de los viales de Orihuela Costa en abril

La previsión del Ayuntamiento para que la mercantil pública Servicio de Gestión Medioambiental de Orihuela -antigua Surpal- se encargue del servicio de mantenimiento de los viales de la Costa es que la encomienda de gestión se pruebe en un pleno extraordinario en marzo en el que también se daría luz verde a que la empresa asuma la recogida de residuos y limpieza viaria.

El objetivo es que todo esté listo para empezar a trabajar a primeros de abril en la preparación de las playas para la Semana Santa, según se ha comunicado en el consejo de administración de la sociedad.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Orihuela, Carolina Gracia, ha advertido de que el equipo de gobierno lo ha hecho con su habitual "es nuestra intención", sin compromisos firmes ni garantías, ha lamentado.

Por ello, ha pedido que "al menos, busquen una solución temporal que refuerce el servicio con más personal y materiales para que un mantenimiento ya precario, según los propios residentes, desaparezca por completo".

El PSOE ha presentado una pregunta para el próximo pleno del día 27 para que el equipo de gobierno explique cuál es su plan para seguir prestando el servicio de mantenimiento de viales de la Costa mientras se realizan los trámites necesarios para la encomienda a una empresa municipal.

Según su información, tan solo tres operarios del Ayuntamiento serán los encargados de llevar a cabo este servicio básico, por lo que el PSOE ha exigido a PP y Vox que "hagan lo que sea necesario para no llegar a tener a la Costa sin un mantenimiento esencial, pues es imposible que el trabajo que desempeñaba la mercantil pueda realizarse con el escaso personal asignado".

A su juicio, "esta situación vuelve a poner de manifiesto el caos en el que vive el bipartito", ya que el contrato, prorrogado un año, acabó el pasado día 3 y la mercantil ya había comunicado en octubre la resolución del contrato por impagos por parte del Ayuntamiento.

Improvisación

Gracia ha recordado que el concejal socialista Isidro Grao, miembro de los consejos de las sociedades municipales, registró un escrito dirigido al alcalde solicitando la convocatoria de un consejo de administración para aclarar los detalles y el estado de tramitación del anuncio "improvisado" del gobierno sobre la prestación de este servicio a través de una de estas mercantiles públicas. Sin embargo, el regidor no respondió a la solicitud y decidió abordar el tema en el apartado de ruegos y preguntas de uno de los consejos que se ha celebrado este el lunes.

Una vez más, ha apuntado la edil, "este equipo de gobierno anuncia medidas sin haber iniciado su tramitación administrativa". Además de que "desde octubre no ha tomado ninguna medida, ahora presentan una solución que, lejos de generar tranquilidad, nos hace temer que, como ocurrió con la última encomienda a Ildo para el mantenimiento de las zonas verdes, pasarán meses antes de que la Costa cuente con este servicio esencial", ha agregado.

Por último, Gracia ha recordado que "la falta de conservación del pavimento y de las infraestructuras públicas aumenta el riesgo de accidentes y caídas".

El PSOE también va a insistir en el pleno en que se explique el motivo por el que desde el pasado mes de abril no se están abonando las facturas a la mercantil que prestaba el servicio: "Esto nos recuerda a episodios pasados en los que por su inacción, los colegios se quedaron sin transporte escolar o lo ocurrido con Clequali", ha concluido, al mismo tiempo que ha subrayado que "está claro que este gobierno no aprende, gobernar requiere de decisiones que no provoquen perjuicio a la Administración, pero o no saben o lo que es peor les da lo mismo".