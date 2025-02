El Ayuntamiento de Torrevieja estudia recurrir la sentencia que lo responsabiliza del acoso laboral a un policía local

El Ayuntamiento de Torrevieja ha recibido con "sorpresa" la sentencia del Tribunal Constitucional que ampara a un policía local acosado por los mandos tras denunciar irregularidades y que responsabiliza al Consistorio, ha manifestado este viernes el concejal Federico Alarcón tras dar cuenta de los asuntos aprobados en la junta de gobierno local.

Sorpresa porque hasta ahora, ha recordado el edil, el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal Supremo "habían dado de forma reiterada la razón al Ayuntamiento", mientras que ahora se ha producido "un giro de 180 grados".

"No nos lo esperábamos", ha confesado Alarcón, que también ha explicado que el Ayuntamiento, que está saliendo de su asombro, está estudiando "esta sentencia voluminosa" para ver si hay opción de recurrirla "siguiendo la estela de lo que han dicho el TSJ y el Supremo". De ello dependerá que los informes jurídicos avalen su viabilidad, porque de lo contrario "no vamos a invertir dinero de los torrevejenses en ir a buscar ese auxilio posterior". Sería ante un tribunal de ámbito europeo, ya que contra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe recurso.

El Tribunal Constitucional considera que se produjo "hostigamiento institucional" y falta de actuación del Gobierno local, bajo mandato de Eduardo Dolón, para evitar el acoso al afectado. Estima, así, por unanimidad un recurso de amparo interpuesto por un policía local de Torrevieja que denunció acoso laboral por parte de los mandos y condena en firme al Ayuntamiento al pago de una indemnización de 95.816 euros, más intereses de demora desde 2016, por omitir cualquier investigación y hostigar al agente.

El acoso laboral se produjo entre abril de 2013 y septiembre de 2016, tras denunciar a algunos de sus compañeros por irregularidades en lo relativo a la falta de control del dinero en efectivo recaudado de las multas y a la realización de inspecciones selectivas en locales de ocio.

El agente, que tuvo que dejar la plantilla de la Policía Local de Torrevieja para trasladarse a otro destino, inició la batalla judicial hace ocho años. Su demanda fue estimada en el juzgado de Primera Instancia -que es además la que reproduce el TC-.

El Ayuntamiento de Torrevieja la recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que estimó ese recurso. El agente apeló entonces ante el Tribunal Supremo, que la desestimó. Pero insistió en la vía judicial pese a tener que hacer frente a más de 10.000 euros en costas.

Vivienda social

La junta de gobierno local ha aprobado la licitación del servicio de gestión de la oficina técnica del entorno residencial de rehabilitación del programa financiado por los Fondos Next Generation. El importe del contrato es de 807.826 con un plazo de ejecución de 15 meses, del 1 de abril al 30 de junio de 2026. Se trata del plan del Ayuntamiento para rehabilitar 740 viviendas en varios barrios con fondos europeos.

El Consistorio recibió 7,5 millones de euros que iban destinados a unos 35 edificios de las zonas más vulnerables desde el punto de vista socioeconómico del casco urbano de la ciudad como la Colonia San Esteban y Torresal.

Lo que se aprueba ahora, con bastante, retraso, es crear una oficina para gestionar esas rehabilitaciones para las que necesitan el visto bueno de los propietarios, algo en lo que hay dificultades pese a que, a diferencia de lo que ocurre en otros municipios, el Ayuntamiento asume todo el coste.

Playas

También ha dado luz verde a la contratación del balizamiento marítimo para ordenar y compatibilizar los diferentes usos lúdicos de las playas, delimitando la zona reservada a los bañistas del resto de actividades náuticas y circulación de las embarcaciones. El valor estimado del contrato, con una duración de cuatro años, es de 193.896 euros.