Orihuela aprueba sus segundos presupuestos en menos de un año

Orihuela ya cuenta con sus segundos presupuestos consecutivos en menos de un año, después de que no se hubieran actualizado desde 2018. Un pleno extraordinario dio luz verde este viernes a las nuevas cuentas, de casi 117 millones de euros, con los votos a favor de PP, Vox y Ciudadanos y en contra de PSOE y Cambiemos.

La oposición hizo hincapié en la desestimación de las seis alegaciones presentadas por un vecino a título personal y cinco funcionarios del Ayuntamiento. Quique Montero, de Cambiemos, lamentó que el equipo de gobierno no haya tenido en cuenta lo que los trabajadores del Consistorio alegaron: la desigualdad en los complementos y niveles haciendo el mismo trabajo, "un problema crónico y endémico", recalcó Montero, que añadió que tendrán que explicarles por qué no se aborda este asunto mientras se incluyen figuras ejecutivas -en referencia a los cuatro nuevos altos cargos con un coste de 400.000 euros- y se pone sueldo a los gerentes de las empresas municipales. "¿Por qué a ellos no y a los suyos sí?", concluyó.

El portavoz de Ciudadanos, José Aix, auguró que serán los últimos que se aprueben porque en esta segunda parte del mandato "el juego político ha empezado en el seno del equipo de gobierno". En su opinión, "Vox ya ha aprendido y pedirá sus reivindicaciones que siguen sin aparecer en este presupuesto".

Carolina Gracia, portavoz del PSOE, le afeó al bipartito que tampoco haya tenido en cuenta las enmiendas de su grupo por valor de un millón de euros para políticas más sociales: "Lo del consenso y los acuerdos lo llevan algo mal", a lo que añadió que "ustedes saben de todo, pero hacen poco". Porque, a su juicio, los nuevos presupuestos no se han notado en mejoras en la calle; sin embargo, "cuatro meses después de formalizar el préstamo por 41 millones de euros, ya está costando 350.300 euros en intereses", agregó para después preguntarse "cuántos proyectos se han puesto en marcha".

Víctor Valverde, portavoz del PP, defendió que "hay más de 15 millones en ejecución", además de replicar que "el problema de los funcionarios es histórico y endémico, pero hemos puesto la primera piedra para solucionarlo con más de 5 millones de euros en el capítulo de personal, que incluye la Relación de Puestos de Trabajo y la implantación de la carrera profesional", algo que Montero volvió a poner en duda porque "a algunos les interesa que siga el caos para traer a los suyos".

Por su parte, Manuel Mestre (Vox) se limitó a apoyar los presupuestos.

Caballero Cubierto

El pleno también dio luz verde al nombramiento de Amadeo Valoria como Caballero Cubierto Porta-Estandarte de la procesión del Santo Entierro de Cristo, que se celebrará el 19 de abril. La propuesta del alcalde Pepe Vegara y presentada por la concejala de Festividades, Rocío Ortuño, contó con los votos a favor de PP, PSOE, Vox y Ciudadanos, mientras que Cambiemos se abstuvo.

Ortuño destacó su "prestigio profesional, social y humano". Valoria, presente en la sesión plenaria junto a su esposa, recibe esta distinción "más que merecida al tratarse de un reconocimiento a su profunda dedicación a Orihuela, su amor por nuestras tradiciones y la vinculación que siempre ha demostrado con la Semana Santa", agregó.

Asimismo, recordó que el Caballero Cubierto es una figura emblemática y una tradición que se remonta a 1620, teniendo Valora el honor de procesionar el Sábado Santo con el privilegio de no descubrirse al pasar por la catedral.

Montero reconoció que es "un nombramiento justo y merecido", pero su grupo se abstuvo siguiendo la estela que mantienen desde 2015 al defender la separación entre la Iglesia y el Estado.

Por su parte, Aix destacó que "en momentos de deshumanización apostar por un humanista es un acierto", mientras que Mestre resaltó su prestigio personal y profesional además de su trayectoria en la Semana Santa oriolana.

Luis Quesada subrayó que el PSOE ha acogido este nombramiento con "entusiasmo y alegría", por su "gran trayectoria y compromiso que lo hacen merecedor de esta distinción". Para Quesada, Valoria es "un oriolano de corazón arraigado en su tierra y sus tradiciones", a lo que añadió que "su compromiso con la Semana Santa, su formación como médico especialista en Psiquiatría, su participación en la vida cultural y social y su amor por la música y la literatura son ejemplos de su rica y polifacética personalidad", concluyendo que por "su entrega y servicio a la comunidad, liderazgo y visión, su dedicación y pasión serán un activo invaluable".

Agenda urbana

El pleno también sacó adelante la modificación de la agenda urbana, que se aprobó en mayo del año pasado, para adaptarla a la subvención de las estrategias integrales locales (EDIL). El Ayuntamiento pretende captar 20 millones de euros de fondos europeos para el Plan de Actuación Integral, que se aprobará la semana que viene por resolución de Alcaldía y que incluye nueve proyectos de rehabilitación del casco urbano y mejora de los barrios más desfavorecidos.

La oposición puso el foco en el compañero de viaje del PP, poniendo en duda que se vaya a llevar a cabo, ya que algunos de los objetivos de la agenda urbana entran en contradicción con Vox, que niega el cambio climático y la violencia machista. Asimismo, se cuestionó la capacidad de gestión y ejecución del bipartito, teniendo en cuenta la pérdida de subvenciones con la Edusi.