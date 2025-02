"La ciudad se ve de otro modo a través de los ojos abiertos de la capucha"

Es una persona muy querida y de trato afable, con una trayectoria vital que le ha llevado a ser nombrado Caballero Cubierto de la Semana Santa de Orihuela por el pleno. Estaba trabajando cuando, entre paciente y paciente, recibió totalmente por sorpresa la llamada del alcalde. Le respondió que el honor era para él y los suyos, pues considera que es parte de un todo, que es la familia.

PREGUNTA: Usted ya tiene experiencia en esto de ser Caballero -lo fue en 2022 de la Orden Real de San Antón-. ¿Qué hay que tener?

R: Supongo que en ambos casos se han valorado casi las mismas cualidades, con el valor añadido en este caso de poder atravesar cubierto los muros de la catedral, lo que supone para un católico practicante como yo algo muy importante.

P: En su nombramiento se ha destacado su trayectoria profesional. ¿Dónde ejerce actualmente? ¿Piensa en la jubilación?

R: Estoy considerado como una persona muy trabajadora. Lo que ocurre es que me lo paso tan bien trabajando que no me doy ni cuenta. Estoy en el centro de salud de Almoradí en la unida de Salud Mental. De la actividad en la pública me jubilaré dentro de poco. Fue bonito mientras duró. Pero seguiré en mi consulta privada, porque siempre conviene hacer algo para que la cabeza no pierda ritmo. Voy a hacerle caso a mi padre, que me dijo: "Ni se te ocurra dejar de trabajar cuando te jubilen en la pública". Él fue dentista hasta los 85 años.

Siempre conviene hacer algo para que la cabeza no pierda ritmo

P: ¿De qué se siente más orgulloso de su vida laboral?

R: De haber puesto en marcha en el 98 la unidad de conductas adictivas de Orihuela, en una época en la que los pacientes drogodependientes estaban bastante desasistidos. También he tenido la suerte de haber podido moverme por diferentes unidades y servicios. Como decía don Juan Tenorio, "ha recorrido mi amor toda la escala social". He recogido información y formación, lo que me ha dado amplitud de miras.

P: ¿Qué significa para usted la Semana Santa oriolana?

R: Ha sido para mí las fiestas de Orihuela. Hasta los años 70 no se retomaron los Moros y Cristianos, por lo que las fiestas eran la Semana Santa. La Semana Santa de Orihuela es un bastión de una serie de tradiciones que se han conservado a lo largo de los siglos. No deja de ser un reservorio de unas tradiciones que son de las que nacemos los oriolanos y toda la comarca. Los pasos son impresionantes y no tienen nada que envidiar a los de otros sitios, sino todo lo contrario, dar envidia.

Valoria, en la Sala del Oriol del Ayuntamiento cuando se hizo público su nombramiento / Información

La Semana Santa no deja de ser un reservorio de unas tradiciones que son de las que nacemos los oriolanos y toda la comarca

P: Es cofrade de El Perdón, nazareno desde la infancia y alumbrante del Calvario. ¿En qué procesiones participa?

R: Desde niño he procesionado con Nuestro Padre Jesús de la Caída por tradición familiar. Después tuve un paréntesis cuando estudié fuera. Ya cuando me caso vuelvo a instalarme en Orihuela y a procesionar. Es entonces cuando Manolo Franco y Tomás Sáez [también Caballeros Cubiertos] me invitan a hacerlo en el tercio de El Calvario. Salí una vez, y fue una experiencia inolvidable, acompañando al capitán de los Armaos en el año que fui glosador [2017], cuando pude decir aquello de Asterix y Obelix: "Están locos estos romanos", porque verdaderamente hay que estar como unas charamitas para salir con esas faldas barrocas, que también dan colorido y vistosidad. El caracol es sobrecogedor.

Verdaderamente hay que estar como unas charamitas para salir con esas faldas barrocas, que también dan colorido y vistosidad

P: ¿Cómo recuerda la primera vez que procesionó?

R: Tenía 6 años cuando mi madre me llevaba a casa de una prima suya. Íbamos a pedirle la vesta de mi primo, José María Penalva. Salía de allí con una caja de cartón donde mi tía Nieves guardaba la vesta. Mi padre me consiguió una vara de latón que se hacía en Orihuela. Recuerdo la recogida de las sillas. En el cine Riacho, la terraza de verano tenía unas butacas de color rojo, anaranjado y negro que se colocaban en la primera fila y detrás las de madera. Salían tres carros, que se llamaban Pinta, Niña y Santa María para recogerlas. Sobre las dos de la madrugada acabábamos en una panadería de la calle San Pascual. Son cosas que quedan en el subconsciente y ahora están a flor de piel.

P: ¿Qué resaltaría de la Cofradía de El Perdón?

R: Salgo en el tercio de El Calvario desde 1992. La ciudad se ve de otro modo a través de los ojos abiertos de la capucha.

P: ¿Desde cuándo forma parte de los Pilares de la Soledad?

R: En 1987 comencé a salir acompañando a la Virgen de la Soledad y en 1999 es cuando se crea la Hermandad de Los Pilares de la Soledad, ostentando el cargo de vicepresidente hasta 2016. Desde entonces he seguido saliendo como portor de la Virgen hasta la actualidad.

P: ¿Cómo fue la creación de esta Hermandad?

R: Hay una curiosidad que no todo el mundo conoce y es que el dinero que se recoge entre los hermanos se destina a una beca para el mejor seminarista o carrera civil, antes que a mejoras o mantenimiento, como marcan los estatutos. Forma parte de la idiosincrasia de la hermandad y justifica su razón de ser, puesto que solo pueden entrar en ella licenciados y militares.

P: Los Pilares son fundamentales en la procesión del Santo Entierro. ¿Cree que será precisamente este año con usted como Caballero Cubierto cuando se declare BIC la procesión y la figura del Caballero Cubierto?

R: Sería un colofón. Si tuviera la suerte de que se diera esa circunstancia, sería azúcar, y cuanta más azúcar más dulce.

P: Pertenece al grupo de Cantores de la Primitiva Pasión Federico Rogel desde hace 27 años. ¿Qué tiene de especial?

R: Como decía el periodista "Ele", gran conocedor de Orihuela, es un canto que debe oírse cuando uno ya está en la cama, arrebujado bajo las mantas y oyendo de fondo los cantos de la Pasión, las voces graves de 40 hombres.

Es un canto que debe oírse cuando uno ya está en la cama, arrebujado bajo las mantas y oyendo de fondo los cantos de la Pasión

P: Escribe cuentos, incluso uno dedicado a la restauración del órgano de la catedral. ¿Orihuela es de cuento?

R: Los cuentos son ráfagas de viento que me dan en la cabeza. Hay algunos que están pensados en Orihuela y su vega, como el de un joven costalero jornalero. Como dijo Miguel Hernández, con el anillo de sal en la frente, la gota de sudor, y lo deja todo para llevar en volandas al Cristo Yacente.

Los cuentos son ráfagas de viento que me dan en la cabeza

P: ¿Cuál ha sido su trayectoria en la Unión Lírica Orcelitana y qué impronta tiene en la ciudad?

R: Es un excelente trampolín y punto de amarre de educación y formación para jóvenes. Hay ambiente de camaradería y enseña la importancia de la unión para que todo salga bien.

Hay ambiente de camaradería y enseña la importancia de la unión para que todo salga bien

P: Forma parte del grupo musical Ritmo Rancio. ¿Cómo fue su origen?

R: Ritmo Rancio no deja de ser una broma que dura muchos años. Se creó en Murcia por iniciativa de un compañero el 14 de febrero de 1992, recogiendo almas perdidas de compañeros que estaban quemados por el trabajo. Al principio éramos cinco y después fuimos hasta una docena. Como decía el poeta, el psiquiatra sabe más de tango que de boleros. En nuestro caso se trataba de un hueco de unas horas a la semana para cantar nuestros boleros.

P: Es inconfundible con su pajarita. ¿Qué hará cuando el protocolo le marque el uso de la corbata?

R: Afortunadamente, el frac va con pajarita [en referencia a la indumentaria del Caballero Cubierto]. Tengo cobartas para eventos más serios y pajaritas para el día a día en el trabajo. Dependerá de cómo me levante ese día.