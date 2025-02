El Ayuntamiento de Torrevieja exige al propietario de la Posada del Parejo su rehabilitación

El Ayuntamiento ha reclamado a la empresa oriolana propietaria del edificio protegido de la Posada del Parejo en la céntrica calle Azorín, que adopte medidas urgentes para evitar que se venga abajo, a través de un decreto firmado por la concejala de Gestión Urbanística, Sandra Sánchez. Los informes de los arquitectos del área de Urbanismo advierten que existe en la parcela en desuso «peligro de colapso parcial, con falta de adopción de las medidas preceptivas de conservación y mantenimiento».

Plazos

La resolución, validada a su vez por el alcalde, Eduardo Dolón (PP), da dos meses de plazo a la constructora, una de las más importantes de promoción inmobiliaria de la Vega Baja, para actuar en el sentido de adoptar esas medidas que tienen un coste de 687.000 euros, con la reforma integral estructural de cubiertas, cerramientos, particiones, acabados e instalaciones. O que lleve a cabo el proyecto de construcción de viviendas que presentó en 2017 y está autorizado por el Ayuntamiento desde 2019.

Acera sobre la que están dispuestos los andamios y una red en la fachada para proteger de la caída de cascotes / D. Pamies

Otra vez

Como ocurre con otros elementos del patrimonio protegido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), se trata del enésimo intento por parte de la Administración local de que la propiedad privada actual -también lo intentó con las anteriores-, cumpla con su obligación legal de conservar el inmueble, en este caso de una forma más exhaustiva porque se trata de un edificio protegido por su valor arquitectónico, según la normativa local.

El céntrico edificio de planta baja y una altura es uno de los escasos ejemplos de vivienda y alojamiento de finales del último tercio del siglo XIX que se mantiene en pie en Torrevieja. Cuando la mercantil oriolana lo adquirió en 2016, sobre el edificio ya recaía un expediente de peligrosidad, abierto trece años antes, que se había incumplido. En ese momento se produjeron desprendimientos. La firma asumió entonces algunas de las medidas dispuestas de forma urgente como el apeo y andamiaje y las provisionales para evitar la entrada de agua sobre la cubierta.

Aspecto de la Posada del Parejo en los años setenta / INFORMACIÓN

Viviendas

Pero la empresa decidió no abordar la construcción de las viviendas de lujo que ya publicitaba en el propio andamiaje cuando recibió la licencia porque señaló que se le otorgaba una planta menos de la que estaba prevista en el proyecto que presentó. Tras un largo periplo judicial los juzgados finalmente no le dieron la razón en 2024, ni en su reclamación de una planta más, ni en su exigencia de una compensación valorada por no poder realizarla de 300.000 euros.

El incumplimiento injustificado de la orden por parte del titular del edificio faculta al Ayuntamiento, advierte el decreto, para adoptar tanto la ejecución subsidiaria por parte de la Administración local a costa del propietario, como la imposición de multas coercitivas por valor de 10% del coste estimado de las obras, con periodicidad mensual: 69.708 euros cada una.

Los informes municipales sobre la falta de conservación reclamaban ya en 2023 y de nuevo en 2024 la adopción de las medidas para garantizar la estabilidad del propio edificio y evitar derrumbamientos hasta la ejecución de la obra definitiva, entre ellas la implementación del apuntalamiento del resto del edificio y otras medidas que eviten la entrada de agua.

Además, se le solicita que se encargue a un técnico el estudio de las patologías del inmueble y presenten el proyecto de obras para su reparación.

Aspecto del edificio protegido, con un andamiaje ubicado en 2017 / D. Pamies

Alegaciones

Las alegaciones presentadas por la empresa antes de este decreto sostenían que han actuado de buena fe en todo momento y proponían medidas alternativas que los técnicos no han estimado. La posada del «tío Parejo» fue fundada en el último tercio de del siglo XIX, sirviendo de hospedaje a marineros, veraneantes y comerciantes que, sobre todos los viernes, acudían al mercado semanal, sirviendo de lugar de descanso a los animales de tiro y a sus propietarios, según recoge un estudio sobre la edificación del cronista oficial de Torrevieja, Francisco Sala.

Protección

El mismo tramo de la calle Azorín alberga tres de los edificios protegidos en el PGOU. Todos presentan un estado de conservación lamentable. Desde la esquina de la casa de López Dols, propiedad de la fundación del periodista torrevejense, a la Posada del Parejo, pasando por el edificio de la Casa de los Pensionistas, adquirido por permuta por el Ayuntamiento en 2011, a través de una ventajosa operación inmobiliaria para el vendedor de la propiedad.

Todos los edificios protegidos en ese tramo de la calle son ejemplo de la arquitectura promovida por la floreciente burguesía local que creció gracias a la actividad del comercio marítimo.