Sin acceso al Juzgado de Paz de Callosa de Segura

El Juzgado de Paz de Callosa de Segura se encuentra desde hace 10 años en el edificio de la antigua cárcel, en una primera planta sin ascensor. Tanto el juez de paz como los tres funcionarios trabajan en unas dependencias con "deficiencias" y sin accesibilidad que les impiden ofrecer un servicio "en condiciones de dignidad", relatan. Una situación que se ha agravado en el último año al no contar ya con conserje y por el traslado de la Policía Local a otras instalaciones más acordes, que hasta entonces estaba en la planta baja y ejercía esa labor de abrir la puerta y esperar a que bajara el funcionario si se trataba de una persona que no podía subir la escalera.

"Debido a las condiciones en las que se encuentra el edificio, no se podrá prestar servicio a personas con movilidad reducida y que no puedan subir a la primera planta", reza un cartel que han tenido que colgar en la puerta. Esto se traduce en que, por ejemplo, no puedan atender a personas mayores.

Cartel que advierte de que no se puede prestar el servicio a personas con movilidad reducida / Información

Tras varias quejas, incluso se ha tenido que llevar a la Casa de Cultura el servicio de asesoramiento gratuito que ofrece el Colegio de Abogados de Orihuela cada martes.

Así, estos funcionarios, que realizan los trámites propios del registro civil, entre otros, llevan "aguantando" una década ante "la falsa promesa" que les hizo el Ayuntamiento de trasladarlos a unas instalaciones "dignas y accesibles" que estaban terminando.

El Sindicato de los Trabajadores de la Administración de Justicia ha comunicado esta situación tanto al Consistorio, que es quien debe disponer el espacio, como a la Conselleria de Justicia -de la que dependen estos funcionarios-, por medio de la Dirección General de Justicia, sin que haya habido respuesta.

Una de las dependencias del edificio / Información

Además, hay que tener en cuenta que cualquier servicio público tiene que ser accesible para todas las personas. En este caso, la Administración incumple su propia normativa en cuanto a que todos los edificios tanto públicos como privados tienen que estar adaptados.

La nueva ley de accesibilidad universal de la Comunidad Valenciana, en su artículo 70, habla específicamente de la accesibilidad en los edificios y servicios de la Administración de Justicia.

A preguntas de este periódico, el equipo de gobierno del Ayuntamiento señala que son "plenamente conscientes de las deficiencias de las dependencias municipales en donde se ubica en este momento el Juzgado de Paz, deficiencias que se arrastran desde hace años y se han agravado desde el traslado del retén de policía". Así lo puso en conocimiento el propio juez a la Alcaldía, prosiguen las mismas fuentes, que añaden que han consensuado una solución: trasladar el juzgado a dependencias municipales en la casa consistorial para disponer de unas condiciones adecuadas en un espacio propio en la primera planta del edificio, que está adaptado a la accesibilidad.

Sin embargo, el traslado está condicionado a la reforma de dos despachos que permitan reubicar al personal y al servicio que ahora mismo ocupan el lugar donde se trasladará el juzgado de paz.

Con todo, la previsión es que "en este semestre el juzgado complete su traslado como prioridad en la mejora al servicio de los ciudadanos", concluyen fuentes municipales.