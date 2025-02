Tres vehículos quemados junto a un edificio ocupado en la calle Ulpiano de Torrevieja

El edificio fue construido en 2006. Son 18 viviendas que comenzaron a alquilarse tras la crisis inmobiliaria de 2008 al no encontrar compradores. Al no estar completamente terminado, el inmueble no contaba con licencia de primera ocupación y por lo tanto tampoco contaba con suministro de agua y energía normalizado. Pese a ello los propietarios comenzaron a alquilarlo. Esta precariedad ayudó a rebajar los alquileres pero también propició la ocupación irregular. Los juzgados comenzaron a actuar para llevar a cabo varios desahucios en 2014 pero finalmente los titulares del inmueble han dado el edificio por perdido. Los vecinos de la zona piden una solución desde hace años para resolver los problemas que genera el edificio que aprovechan algunas personas para su uso como vivienda en precario, situado a escasos metros de la primera línea de playa más popular de Torrevieja.