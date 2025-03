El último día de los hippies en el paseo de la Libertad de Torrevieja

Más de 150 puestos de artesaníadel paseo de La Libertad de Torrevieja, conocidos popularmente como los hippies, bajaron las persianas este viernes y echaron el cierre. No tienen muy claro cuándo regresarán. El Ayuntamiento de Torrevieja asegura que en un año la remodelación de este espacio público, que se pretende ampliar con la peatonalización de la avenida aledaña, estará terminado: el verano de 2026.

Retraso

Pero el resto de obras previstas y adjudicadas en el mismo entorno de la fachada marítima suma un retraso importante como para ser optimista con esa estimación.

De hecho, el propio proyecto de remodelación del paseo, que ha cambiado de diseño en numerosas ocasiones desde que se presentó el primer esbozo a principios de 2023, y sigue sin estar aprobado para licitar las obras.

Las obras que obligan a trasladar las casetas son otras: las de una nueva estación subterránea de bombeo de aguas residuales, la adecuación provisional del recinto de la feria de atracciones, y la remodelación del primer tramo del paseo de dique de Levante con la pasarela a la nueva zona de ocio Paseo del Mar.

Los hippies se trasladarán de forma provisional a la vía verde, en el primer tramo de la avenida de la Estación En un principio comenzarían a trabajar antes de Semana Santa.

Reubicación

Sin prisa, pero sin pausa los comerciantes fueron vaciando las casetas de madera que serán reubicadas en los próximos días y recordando a los clientes que pasaban por allí que pronto se verán en la vía verde. El primero en dejar su emplazamiento fue el histórico puesto de gofres junto al dique de Levante, con más de cuatro décadas en el mismo emplazamiento. Un cartel en su característica persiana naranja indicaba con un código QR el nuevo emplazamiento.

Los vendedores recordaban más de cuarenta años de trayectoria en el mismo paseo Algunos, incluso, el anterior al paseo de La Libertad, en el aledaño paseo de Vista Alegre, de donde también fueron trasladados por la idea municipal de construir un aparcamiento subterráneo.

Así ha quedado el característico puesto naranja de los "gofres" que reabrirá en su localización provisional en la vía verde / D. Pamies

Cambio

Aunque el traslado se ha pactado con el Ayuntamiento sin muchas estridencias no todos los afectados están de acuerdo con la gestión. Se preguntan por qué el municipio no aceptó ubicaciones como la del Parque de Doña Sinforosa, o los suelos municipales junto a la rotonda de Los Flamencos frente a Carrefour. Y aclaran que el primer emplazamiento provisional propuesto, en la explanada del mercadillo del parque Antonio Soria, se ha descartado por razones distintas a las que se han explicado oficialmente: la versión municipal es que la actual feria y los 150 puestos no podían compartir el mismo espacio.

La realidad es que la Feria de Atracciones difícilmente podrá volver a su ubicación en el puerto antes del verano y que mercaderes y feriantes coincidieran en el parque Antonio Soria impedía la celebración de los macroconciertos del festival RBF.

"A los que nos hemos quejado el Ayuntamiento nos ha recordando qué ha pasado con los hippies de la explanada de Alicante", indicaba uno de los vendedores.

Todos los puestos juntos

También mucha incertidumbre sobre el regreso a mediados de 2026, según el Ayuntamiento. El alcalde Eduardo Dolón ha explicado que regresarán todos. Los más de 150. La insistencia de los mercaderes ha descartado la idea municipal de aislar en el futuro paseo a los hippies en distintas islas distribuidas entre los flancos del edificio de Aduanas y la zona del Hombre del Mar.

Esta distribución ha vuelto a cambiar, aunque el equipo de gobierno no la ha hecho pública: todos los puestos, con una nueva imagen, estarán concentrados en la misma zona. El Ejecutivo local todavía tiene la esperanza que el número de comerciantes se reduzca de los actuales 170 puestos a algo más de un centenar, que era su objetivo inicial.

Los comerciantes cuentan con concesiones de ocupación de vía pública vigentes adjudicadas por el Ayuntamiento. A su vez el municipio hace uso de una concesión más amplia sobre ese espacio otorgada por la Conselleria de Medio Ambiente, que es la competente sobre el dominio público del puerto y de todas sus zonas adyacentes.

Los comerciantes vacían uno de los puestos este viernes / D. Pamies

Concesiones

El municipio no puede suspender las concesiones de los puestos de forma discrecional.Es decir, no puede anular ese derecho por decisión municipal al querer reducir una actividad comercial que se mantendría en los accesos a la nueva zona de ocio Paseo del Mar.

El gobierno local y sectores comerciales locales se han encargado en los dos últimos años de trasladar el mensaje de que una parte sustancial de los negocios comercializa productos ajenos a los que permite la normativa local como ropa y juguetes de elaboración industrial.

Es cierto que existen esos puestos, pero también que permanecen muchas paradas que ofrecen artesanía de calidad de todo tipo, en la que los hippies de Torrevieja son una referencia. Y que más de un centenar largo de familias dependen de esta actividad durante todo el año.