El SATSE reclama la apertura de urgencias 24 horas en el centro de salud El Acequión en Torrevieja

Torrevieja cuenta con el centro de salud de La Loma, ubicado en la zona norte del casco urbano con servicio de Urgencias, dotado con personal de seguridad, también las 24 horas, el centro de salud El Acequión, ubicado justo en el extremo sur del casco urbano, el centro de salud Patricio Pérez-Doctor José Giménez, el centro de salud de La Mata y el centro de salud de San Luis. Los centros de salud suman una demora en la primera cita de atención primaria no urgente de más de dos semanas en estos momentos. Hasta el punto de que los médicos de cabecera tienen las agendas cerradas. Algo que impide contabilizar la demora desde el punto de vista de la estadística oficial: quien no está en una lista no está esperando. Eso en atención primaria. En especialidades ese retraso se multiplica.