Los afectados por la Ciudad Deportiva de Orihuela tendrán que esperar un año para saber el futuro de sus viviendas

Eran muchas las dudas y la incertidumbre que rodeaban el proyecto de Ciudad Deportiva de Orihuela, de tal envergadura que la oposición ha forzado al bipartito a convocar una Comisión Extraordinaria de Servicios Básicos. PSOE y Cambiemos solicitaron a mediados de febrero al equipo de gobierno de PP y Vox una convocatoria para que desde el área de Urbanismo, tanto su edil, Matías Ruiz, como los técnicos, explicaran en detalle las figuras urbanísticas que se requieren para llevar a cabo las instalaciones deportivas o la reconversión de Los Arcos en un espacio dotacional y de viviendas, así como el estado de los informes con otras administraciones y organismos necesarios.

Además, PSOE y Cambiemos consideraba urgente que se informara de manera clara sobre los plazos y en qué situación se encuentra la sociedad de Suelo y Vivienda, que es la encargada de gestionar y poner en marcha este proyecto que, además, afecta a vecinos del barrio de Los Huertos, que están preocupados ante la falta de información y sobre todo por los plazos anunciados por el gobierno local.

Muchos de ellos desconocen por completo qué va a suceder con sus viviendas y cuáles serán las alternativas que les ofrecerá el Ayuntamiento, como ya están expresando en la plataforma que han creado, inundado sus calles con pancartas de rechazo, como por ejemplo, "el barrio de Los Huertos no se toca". Esta veintena de familias quiere saber cuál será la valoración de sus casas, cómo será el realojo o si pueden quedarse.

Ambas formaciones han declinado valorar, por el momento, la comisión, que se ha celebrado este miércoles. Ruiz, por su parte, ha recalcado que los vecinos afectados decidirán el futuro de sus viviendas.

Durante su intervención, el concejal ha detallado las características del proyecto, su ubicación, los estudios técnicos realizados y las alternativas ofrecidas a los propietarios de viviendas afectadas. Así, ha asegurado que las principales instalaciones deportivas se han emplazado en zonas sin viviendas. En cuanto a las edificaciones existentes, ha señalado que "queremos garantizarles que no se verán forzados a aceptar una única opción", sino que "tendrán la libertad de elegir la alternativa que mejor se adapte a sus necesidades, con total transparencia en el proceso".

Para ello, el Ayuntamiento ha previsto tres opciones para sus propietarios: el realojo donde los afectados podrán optar por trasladarse a una nueva promoción de 29 viviendas, que será construida por la Empresa Pública Municipal de Vivienda y Suelo, que se está formalizando, con el objetivo prioritario de acoger a quienes residan actualmente en la zona; una indemnización para aquellos que lo prefieran, previa valoración y acuerdo entre las partes, o quedarse, adaptándose una nueva planificación de la Ciudad Deportiva.

Ahora bien, también ha indicado que se encuentran en un suelo no urbanizable y están fuera de ordenación. "Reservaremos un solar público municipal para destinarlo al realojo de las personas que residen en esas viviendas", ha insistido Ruiz.

"El Ayuntamiento es plenamente consciente de la incertidumbre", ha recalcado el edil, por lo "se les mantendrá informados en todo momento y trabajaremos para perjudicarles lo menos posible". No obstante, ha añadido, hasta que no se tengan todos los informes sectoriales no se puede hablar de cuál será la opción por la que se opte. "Cuando llegue el momento, para lo que aún queda más de un año, me reuniré las veces que sean necesarias con ellos, y serán los propietarios quienes decidan", ha asegurado.

La Ciudad Deportiva, que se ubicará en Los Huertos sobre una superficie de 150.000 metros cuadrados, tiene una inversión prevista de 22 millones de euros y empezará a construirse dentro de dos años.

Estudios técnicos

Al mismo tiempo, el concejal ha destacado que la Ciudad Deportiva ha sido diseñada teniendo en cuenta múltiples estudios técnicos que han analizado la viabilidad del proyecto. Entre ellos, ha subrayado el estudio de inundabilidad encargado a la consultora Evren, que evaluó dos posibles ubicaciones: una al sur del casco urbano y otra al este. Se analizaron distintos escenarios de inundaciones del río Segura y sus afluentes, como la rambla de Abanilla, el Reguerón y la sierra de Orihuela. Finalmente, la alternativa este fue la más favorable al presentar un menor nivel de peligrosidad y menor probabilidad de inundación.

Conexiones y accesibilidad

Otro de los puntos abordados en la comparecencia ha sido la necesidad de garantizar una adecuada conexión de la Ciudad Deportiva con el resto del municipio. Según Ruiz, actualmente se están tramitando los informes sectoriales necesarios y, en función de su resolución, se valorará la mejora de las conexiones viarias.

En este sentido, ha señalado que una de las opciones planteadas es la prolongación de la Avenida Gómez Pardo hasta la CV-930, una mejora recogida en el Plan General de Ordenación Urbana.

Un nuevo estadio de fútbol

Otro de los proyectos de la Ciudad Deportiva es la construcción de un nuevo estadio de fútbol, en sustitución del actual campo de Los Arcos. Ruiz ha recordado que el Plan Director de Instalaciones Deportivas ya contemplaba la necesidad de abordar la degradación del estadio, que ha agotado su vida útil. "Los Arcos es un campo emblemático para el fútbol oriolano", pero "su estado actual no está a la altura de lo que merece un municipio como el nuestro", ha afirmado Ruiz, que ha añadido que "por ello, planteamos la construcción de un estadio completamente nuevo, moderno y con visión de futuro".

El nuevo estadio tendrá una capacidad inicial para 5.000 espectadores, con posibilidad de ampliación hasta los 8.000 en futuras fases. Además, contará con vestuarios modernos, salas de musculación y mantenimiento, enfermería, oficinas, almacenes y todos los espacios necesarios para cumplir con los estándares de un campo de primer nivel. Asimismo, dispondrá de una amplia dotación de aparcamientos para facilitar el acceso al recinto.

Por último, ha querido incidir en que "la Ciudad Deportiva es un proyecto necesario para el futuro de Orihuela", pero "queremos que su desarrollo sea lo más respetuoso posible con quienes viven en la zona: nadie se verá obligado a tomar una decisión sin conocer todas las opciones y sin recibir el apoyo necesario".