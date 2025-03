Mujeres sin límites: construyendo un futuro en igualdad

Cada 8 de marzo celebramos el Día Internacional de la Mujer, una fecha para reivindicar la igualdad de derechos y oportunidades, reconocer el esfuerzo de tantas mujeres que han abierto camino y recordar que aún queda mucho por hacer. Desde el Ayuntamiento de Cox, rendimos homenaje a todas las «Mujeres sin límites», aquellas que, con su esfuerzo, talento y determinación, rompen barreras y construyen un mundo más justo y escriben la historia de nuestro municipio.

Dori pone en valor el trabajo y la lucha de las mujeres para conseguir sus objetivos. / Información

Ser una «Mujer sin límites» no significa no tener dificultades, si no saber enfrentarlas con valentía. Son las mujeres que desafían estereotipos, que luchan cada día en sus trabajos, en sus hogares, en la educación y en la sociedad. Son las jóvenes que se preparan para un futuro sin techos de cristal, las madres que concilian su vida familiar con sus aspiraciones, las emprendedoras que crean empleo, las trabajadoras incansables que sostienen la economía y las mayores que, con su ejemplo, nos enseñan que los sueños no tienen edad.

Cox está lleno de «Mujeres sin límites». Desde las empresarias que impulsan el comercio local hasta las agricultoras que trabajan nuestra tierra, pasando por las profesionales de la sanidad, la música, el diseño de interiores o el mercado ambulante. No podemos olvidar a las cuidadoras, muchas veces invisibilizadas, que con su dedicación y entrega son el pilar de muchas familias.

En este 8 de marzo, queremos reafirmar nuestro compromiso como administración para seguir impulsando políticas que promuevan la igualdad efectiva. Apostamos por el empleo digno, el apoyo al emprendimiento femenino, la conciliación y la erradicación de cualquier forma de violencia contra la mujer. Seguimos y seguiremos trabajando para que ninguna mujer tenga que renunciar a sus sueños por falta de oportunidades o por miedo.

Sin embargo, el cambio no es solo institucional; es un reto colectivo. Necesitamos una sociedad comprometida, donde hombres y mujeres caminemos juntos hacia la equidad. Por eso, desde el Ayuntamiento de Cox, invitamos a todos los cojenses a reflexionar sobre el papel de la mujer en nuestra sociedad, y a sumarse a poner en valor el talento, la capacidad y la fuerza de todas las mujeres de nuestro pueblo.

Hoy, más que nunca, queremos decir bien alto que las mujeres no tienen límites. Que juntas, con el apoyo de toda la sociedad, seguiremos avanzando hacia un futuro más igualitario y justo. Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos.

¡Feliz Día Internacional de la Mujer!