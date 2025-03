Hosteleros de Guardamar reclaman en una protesta poder mantener los cerramientos de las terrazas

En torno a unos trescientos hosteleros, trabajadores del sector y vecinos de Guardamar se han concentrado esta mañana frente al Ayuntamiento de Guardamar del Segura para reclamar al alcalde José Luis Sáez (PSOE) que se siente a dialogar para modificar la ordenanza que dispone la retirada de cerramientos fijos y tarimas de las terrazas.

Confrontación

Los representantes de la Plataforma, que aseguran que representan a unos 70 negocios, creada hace unas semanas para rechazar la aplicación de la ordenanza bajo el lema "sí a las terrazas dignas y seguras en Guardamar" han dado lectura a un comunicado en el que indicaban que no están por la "confrontación" y señalan que el interés general del uso de la vía pública es compatible con contar con unas terrazas competitivas.

Un momento de la protesta de este viernes / INFORMACIÓN

Dar la cara

Piden al alcalde José Luis Sáez que les reciba "y dé la cara", pero han advertido que si no es así manutendrán sus movilizaciones todos los viernes. En este caso se ha convocado de 12 a 13 horas y durante ese periodo muchos de los locales han estado cerrados al público.

La ordenanza que ha puesto en pie de guerra a buena parte del sector de la hostelería locales aprobó en 2022 y el municipio dio dos años para adaptarse a la normativa. El texto dispone unas limitaciones a la actividad de la hostelería que son poco habituales en una ciudad turística, que como en el caso de Guardamar, vive del turismo residencial y su sector servicios derivado, como es el caso de los negocios de restauración. Y busca recuperar el espacio público.

Tarimas

La ordenanza prohíbe las tarimas de madera y los cerramientos fijos (las marquesinas con sujeciones no temporales) con el objetivo de despejar calzada y aceras en el momento en el que los negocios no estén abiertos. También impide delimitarlas con jardineras y otros elementos.

De los más de 130 negocios que tienen terraza en torno a 45 % se han adaptado a la norma desde que se aprobó hace dos años y ya se están delimitando con señalización vertical y horizontal por parte del Ayuntamiento.

El resto se opone y en un uno de sus últimos comunicados los afectados han asegurado que solo retirarán esos elementos en caso de que lo ordene un juez.

Los hosteleros aseguran que sin esos elementos que resguarden del calor y el frío no podrán competir con otras localidades turísticas, además de perder la inversión que hicieron para instalarlos.

Un momento de la lectura del comunicado durante la protesta de hosteleros de Guardamar / INFORMACIÓN

Espacio de todos

El alcalde señala que el espacio público es de todos al margen de que se pague una tasa por ocupación y debe quedar libre en el momento que los negocios no trabajan y que se ha reunido en varias ocasiones con los afectados. También señala que los hosteleros presentaron alegaciones y los técnicos las rechazaron, sin que después se haya presentado recurso alguno. En este sentido los afectados aseguran que han contratado a un despacho de abogados para iniciar acciones judiciales, que en cualquier caso deberán presentarse contra una ordenanza aprobada por mayoría hace dos años en el pleno.

Los técnicos municipales han comenzado a supervisar los negocios que no están cumpliendo con la ordenanza en un procedimiento que además de multas, puede acarrear órdenes de cierre y, en última instancia, el precinto del negocio, si se sigue el expediente administrativo para estos casos.

Vía libre en el resto de municipios

En los municipios turísticos vecinos -la referencia es Torrevieja con más de 700 terrazas- no existen limitaciones para la instalación de cerramientos. Sí para otros elementos si no están contemplados en el proyecto y declaración responsable previa aunque lo habitual es que no se penalice.

En Torrevieja los principales espacios de restauración en los paseos marítimos, además de ubicar instalaciones fijas no provisionales, integran palmeras, farolas, alcorques y jardineras del inventario de bienes municipales en sus propias terrazas.

La acción de supervisión municipal se limita a cobrar la tasa por la que se recaudan dos millones de euros anuales y a evitar que la ubicación de las terrazas que provoque problemas de tráfico.

La protesta ha contado con el respaldo expreso del Partido Popular y Vox.