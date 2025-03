PSOE y Cambiemos se desmarcan en Orihuela del acto institucional de PP y Vox por el 8M

El PSOE y Cambiemos no marcharán este 8M en la pancarta institucional en Orihuela. Ambas formaciones han decidido no acompañar a los miembros del equipo de gobierno debido a la posible presencia de Vox y a la posición del PP, a su juicio, de "legitimar las posturas negacionistas de la extrema derecha". En este sentido, ha asegurado que "no podemos ni debemos formar parte de este intento del PP de blanquear a la formación ultra", porque "los escuchan e incluso asienten cuando intervienen en los plenos, con sus discursos negacionistas".

Hay que recordar que todos los grupos políticos aprobaron en el pleno dos mociones sobre el 8M a excepción de Vox.

Desde Cambiemos han expresado su rechazo hacia la posible presencia de Vox, como ocurrió el año pasado, "un partido que ha mostrado una actitud negacionista frente a la violencia machista y otros aspectos clave de la lucha por la igualdad". Asimismo, denuncian el blanqueamiento de estas posturas extremistas por parte del PP, que "ha permitido la legitimación de ideas que minimizan o niegan la existencia de problemas como la violencia machista".

Una de las pancartas durante una marcha del 8M en Orihuela / Tony Sevilla

Así, han criticado que en los últimos plenos el PP haya adoptado una postura más alejada hacia los postulados de Vox en los temas de igualdad, mientras mantiene a este partido como parte del gobierno municipal. "Esta contradicción es inaceptable, ya que, por un lado, dicen ser contrarios a las ideas extremistas de Vox, pero, por otro, continúan apoyándolos", han explicado. Además, han continuado, "estamos siendo testigos de cómo la organización del 8M ha tomado un rumbo cada vez más despolitizado, con un enfoque que parece centrarse más en el festejo y la celebración que en la reivindicación política".

Los ediles Carolina Gracia (PSOE) y Quique Montero (Cambiemos) / Información

Por su parte, desde el PSOE han manifestado que "es inaceptable que el PP anteponga su comodidad política a los continuos ataques que la formación ultra realiza a las víctimas de violencia de género, negando la misma o, como en el último pleno, cuando aseguraron que para las mujeres de izquierdas la maternidad era un sacrificio". La portavoz socialista, Carolina Gracia, ha insistido en que "no debemos permitir que cuando se está hablando de las desigualdades a las que seguimos enfrentándonos las mujeres en pleno siglo XXI en todos los ámbitos, y en especial en el laboral, se ataque de esta manera obviando que por ejemplo entre el sueldo medio de un hombre y el de una mujer hay más de 400 euros de diferencia".

Como ya dijo en el último pleno, Gracia ha insistido en que "no vamos a pactar jamás con Vox propuestas que niegan la mayor violencia que sufren las mujeres". Mientras el PP les siga eligiendo, ha añadido, "no nos dejan más opción a los partidos que nos mantenemos firmes en todas las cuestiones que marcan la desigualdad real entre hombres y mujeres que alejarnos de los espacios institucionales que Vox con su presencia insulta".

Con todo, ha animado a la ciudadanía a salir y participar en la marcha de este sábado: "No es momento de quedarse en casa", porque "Orihuela no puede renunciar a las políticas que se necesitan para trabajar y erradicar la desigualdad".

Por todo ello, Cambiemos y el PSOE participarán en la manifestación del 8M, pero lo harán junto a la Coordinadora Ciudadana Miguel Hernández y otras asociaciones, en lugar de hacerlo en la pancarta institucional.