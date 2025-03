Vox deja solo en Orihuela a su socio de gobierno en la marcha por el 8M

Vox deja solo a su socio de gobierno en Orihuela, el PP, al avanzar que no participará este sábado en la marcha por el Día Internacional de la Mujer que ha organizado la Concejalía de Igualdad, que dirige Agustina Rodríguez (PP), al considerar que esta efeméride, del 8M, está siendo utilizada por los partidos políticos para "promover el discurso progresista en lugar de centrarse en los verdaderos derechos de las mujeres".

Según la formación que lidera Manuel Mestre, las políticas impulsadas por el Gobierno no han mejorado la situación de la mujer.

También han manifestado que el año pasado asistieron a la manifestación del 8M; sin embargo, han apuntado que estaba cargada de ideología política, defendiendo posturas como el libre aborto, por lo que este tipo de manifestaciones politizadas no representan verdaderamente los derechos de las mujeres.

Por ello, ha considerado que la manifestación organizada por el Ayuntamiento debe ser más objetiva y centrarse en la reivindicación de los derechos de las mujeres, sin entrar en la defensa de ideologías políticas de partidos.

Este comunicado se ha producido después de que PSOE y Cambiemos lanzara otro manifestando que no marcharán este 8M en la pancarta institucional. Ambas formaciones han decidido no acompañar a los miembros del equipo de gobierno debido a "la posible presencia de Vox" y a la posición del PP, a su juicio, de "legitimar las posturas negacionistas de la extrema derecha". En este sentido, ha asegurado que "no podemos ni debemos formar parte de este intento del PP de blanquear a la formación ultra", porque "los escuchan e incluso asienten cuando intervienen en los plenos, con sus discursos negacionistas".