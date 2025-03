"La heroína de Orihuela tiene carácter español"

Profesora danza y festera de corazón, su vínculo con la música, el ballet y la fiesta de Moros y Cristianos de Orihuela ha marcado la vida de Ana Belén Navarro, convirtiéndola en un referente en cada boato y enriqueciendo cada desfile con sus coreografías. Desde su llegada a la comparsa Moros Musulmanes Escorpiones en 2005, su compromiso con la tradición ha sido inquebrantable.

PREGUNTA: ¿Cómo ha recibido la noticia del nombramiento?

RESPUESTA: Para mí ha sido una sorpresa. Enrique [Riquelme] me llamó y pensaba que era para algo de trabajo... No me lo esperaba para nada.

P: ¿Qué estaba haciendo, si puede saberse?

R: Estaba estudiando y después de su noticia ya no pude centrarme.

P: Dicen de usted que transmite su pasión por la danza en cada gesto. ¿Cómo será la heroína de Orihuela este año?

R: La heroína será como soy yo, una persona alegre, cercana y muy involucrada con todo lo que hace. Quiero estar y disfrutar con todos los festeros, ya que gracias a ellos y a su trabajo por la fiesta tenemos ahora este gran legado y estas bonitas tradiciones que debemos cuidar para las siguientes generaciones.

La heroína será como soy yo, una persona alegre, cercana y muy involucrada con todo lo que hace

P: Si a la Armengola tuviera que definirla por un estilo de danza, ¿cuál sería?

R: La heroína para mí tiene carácter español. Sin duda, ¡danza española!

P: También destacan de usted su elegancia y estilo propio. ¿Qué cree que ha motivado que fuera la elegida?

R: Soy una persona que lleva integrada en la fiesta desde 2005, en la comparsa Moros Musulmanes Escorpiones. Abanderada de mi comparsa en 2015 y socia de honor de la Asociación de Fiestas Santas Justa y Rufina. Además, desde que entré a formar parte de esta gran familia empecé a investigar y a enriquecerme para crear ballets para estos desfiles tan vistosos que tenemos ahora. Desde 2008, salen mis ballets cada año en el desfile infantil y acompañando a diferentes embajadas. También he participado con ellos en diferentes actos de la asociación como la Toma del Castillo, la presentación de la revista, etc. Imagino que el trabajo y la dedicación que he tenido con la fiesta.

P: ¿Qué tiene de heroína?

R: Supongo que lo que tenemos todas las mujeres, que somos luchadoras por naturaleza. ¡Todas somos unas heroínas!

Las mujeres somos luchadoras por naturaleza. ¡Todas somos unas heroínas!

P: ¿Qué es para usted la danza?

R: La danza es una forma de vivir, es mi vida, es lo que me hace sentirme feliz.

P: Más de 20 años con una escuela propia y también en el Conservatorio de Murcia. ¿Qué valores intenta transmitir?

R: Compañerismo, disciplina, amor por lo que hacen... Intento que aprendan a amar, valorar y respetar lo que hacen.

Compañerismo, disciplina, amor por lo que hacen... Intento que aprendan a amar, valorar y respetar lo que hacen.v

P: También destacan de su escuela las coreografías y el vestuario. ¿Cómo vestirá la Armengola de este año?

R: No he tenido tiempo todavía para pensar en eso. Se ha nombrado a la Armengola un mes más tarde. Ahora toca ver todo, pero saldrá porque tengo ilusión.

P: Ha realizado actuaciones por todo el mundo con el ballet de Antonio Gades. ¿Qué destaca de esa etapa?

R: Fue una etapa donde aprendí muchísimo tanto profesional como personalmente. Fue maravilloso trabajar con él. Sin duda, una de las mejores etapas en mi vida. Conocí a gente maravillosa con la que tengo todavía relación.

Trabajar con el ballet de Antonio Gades fue una de las mejores etapas en mi vida

P: Y formó parte de la Compañía Murciana de Danza durante 25 años.

R: Esa fue mi casa, mi escuela como bailarina y ahora como maestra. Es mi familia.

La Compañía de Danza Murciana fue mi casa, mi escuela como bailarina y ahora como maestra. Es mi familia.

P: ¿Qué significa para usted la fiesta de Moros y Cristianos?

R: Es una forma de vivir porque por mi trabajo estoy en contacto durante todo el año con ella, buscando música, vestuario e ideas. Es es mi día a día.

La fiesta de Moros y Cristianos es es mi día a día

P: ¿Qué hay que tener para ser una escorpiona?

R: Es unión. Unión entre las comparsas, hacer comparsa, estar con los comparsistas. No solamente es divertirte, salir una noche, no, es amistad. Y pasarlo bien entre todos, claro, pero sobre todo amistad y unión.

P: ¿Cómo describiría la Semana Santa oriolana?

R: En Orihuela la Semana Santa se vive muchísimo. Es que también es parte de la vida de los oriolanos. Cuando llega ese momento de la Semana Santa, que ya empiece empieza a oler a Semana Santa, escuchaba la Pasión. Todos los que vivimos en Orihuela sentimos algo especial.

P: Es cofrade del Perdón y también de las Mantillas.

R: Empecé en la Cofradía del Perdón porque mi marido desde pequeñito era de allí. Entonces cuando era novia de él, me hice cofrade y empecé a salir, y ya pues mi hijo también sale. Vivimos la Semana Santa muy intensamente.