Torrevieja se lleva la Feria de Mayo al recinto de mercados por el retraso de las obras del Puerto

El Ayuntamiento obligó a los 180 comerciantes del paseo de La Libertad, los hippies, a echar el cierre antes del 1 de marzo. Once días después el área de Mercados no ha comenzado el traslado de las casetas al emplazamiento provisional de la vía verde en la avenida de La Estación. Solo se han trasladado tres negocios a cuenta de los propios comerciantes. Con lo que en realidad, los vendedores de artesanía han perdido ya casi dos semanas de trabajo. Podrían haber prolongado su estancia en la zona dado que el contrato para realizar el traslado no estaba preparado en la fecha límite que fijó el Ayuntamiento. La previsión es que el mercado reabra sus puestas en la vía verde antes de Semana Santa y que regrese a un paseo remodelado a mediados de 2026. Es solo otra previsión.

Por otra parte, otra las obras de infraestructuras de entidad que afectan al espacio portuario, la ampliación de la capacidad de evacuación de aguas pluviales, con la instalación de marcos de hormigón entre la bahía y la calle de la Rambla Juan Mateo, ha estado atascada casi dos semanas en el mismo punto de la plaza de Capdepont, por la complejidad de la instalación de los separadores de sedimentos, la rotura del un colector de saneamiento y problemas por acumulación de agua del nivel freático, que coincidió con las lluvias de la semana pasada. La obra se ha acelerado esta semana pero va a ser complicado que esté terminada para Semana Santa como ha anunciado el Ayuntamiento.