El Ayuntamiento de Torrevieja deberá modificar el contrato de basura de Acciona para ubicar el quinto contenedor

El Ayuntamiento de Torrevieja prepara una modificación del contrato del servicio de aseo urbano y recogida de residuos que realiza Acciona, según ha confirmado la concejalía responsable del área a INFORMACIÓN.

La empresa multinacional comenzó la prestación del principal servicio municipal por 25 millones de euros anuales (IVA incluido) en julio de 2022.

Ahora, dos años y medio después, han de realizarse modificaciones de envergadura necesarias para adaptar el contrato a dos cambios importantes, que casi con toda probabilidad elevarán el coste anual de la prestación.

Fracción orgánica

Por una parte, el despliegue del contenedor «marrón» de recogida selectiva de la fracción orgánica, también llamado quinto contenedor, que sigue sin implantarse en las calles, en unas condiciones distintas a las adjudicadas.

Por otra, regularizar la actual distribución de las islas de contenedores en su ubicación real, más numerosas que lo inicialmente previstas y situadas a menor distancia unas de otras de lo que figuraba en el pliego. Exceso de contenedores que el Ayuntamiento no está abonando a la empresa.

Pese a las anuncios municipales las cifras de reciclaje solo han mejorado en la recogida selectiva de papel-cartón, envases y vidrio pero es marginal en la fracción que debería ser reciclada, la orgánica que supone el 40 % del total y que termina en enterrada en el vertedero

La incorporación de contenerización para la fracción orgánica era una de las prioridades de la actual contrata. Es, además, una obligación legal europea, estatal y autonómica y constituye uno de los principales incumplimientos del servicio. Su ausencia provoca que, lejos de lo que difunde el Ayuntamiento en estos momentos, los objetivos de reciclaje sean muy pobres en el que es el principal volumen de generación de basura, la de residuos domésticos.

Sí se han incrementado en fracciones como la recogida de vidrio, papel y cartón y envases ligeros es algo que se deriva de la propia instalación de más contenedores para esas fracciones de residuos.

Vehículo de baldeo en la zona del dique de Levante de Torrevieja / JOAQUÍN CARRIÓN

El 40 %

Aproximadamente el 40 % de lo que contiene una bolsa de basura sin reciclar es fracción orgánica. Y toda la que genera Torrevieja, más de 50.000 toneladas al año se entierra sin reciclar en las plantas de eliminación autorizadas.

La excepción es un porcentaje casi residual de recogida en una parte de la fracción orgánica en hostelería puerta a puerta con contenedores de capacidad doméstica y en comedores escolares.

Este hecho penaliza al Ayuntamiento como primer generador de basura de la Vega Baja, porque la legislación impone un sobrecoste de 30 euros por cada tonelada que llega sin reciclar a los vertederos.

Pliego de condiciones en el que ya figura la obligatoriedad de la recogida de fracción orgánica y contenedores de apertura pequeña. Además de la recogida puerta a puerta de medianos productores / INFORMACIÓN

Además de los 25 millones de euros anuales en el servicio de Acciona, el Ayuntamiento debe desembolsar al año otros cinco millones al año en su transporte y eliminación en vertedero. Algo que repercute en los bolsillos de los vecinos tras la obligación legal de igualar el gasto en el servicio con los ingresos por tasas para sostenerlo.

Aseo Urbano

La concejala de Aseo Urbano, María José Ruiz, explicó ayer a INFORMACIÓN que las condiciones de los contenedores marrones de fracción orgánica que figuraban en el pliego con el que se adjudicó el contrato hace dos años son ahora distintas porque la legislación ha cambiado desde que se elaboró el pliego hace más de cinco años.

Pliego muy deficiente en su concreción, encargado a una empresa externa con lo que se pretendía evitar que participaran funcionarios funcionarios municipales en su elaboración, y que no ha parado de generar problemas de interpretación desde que entró en vigor.

Carga lateral

Son necesarios, ahora, contenedores con una apertura de vertido mucho más pequeña de la prevista y de carga lateral, cuando el pliego disponía de la ubicación de más de 1.142 de carga trasera.

El equipo de gobierno no había informado hasta la fecha de que la incorporación del contenedor marrón estuviera supeditada a una modificación del contrato. Ni que fuera necesaria esa modificación.

El pliego también dispone la obligación de recogida puerta a puerta de los medianos y grandes productores de fracción orgánica.

De hecho, el alcalde, Eduardo Dolón (PP), ha ido atrasando de forma periódica el plazo para esa implantación. La última fecha que ofreció públicamente fue octubre del año pasado.

Al tiempo de que el equipo de gobierno se congratula periódicamente de sus cifras de reciclaje y campañas en los centros escolares donde se elude que los vecinos no pueden reciclar el principal volumen de basura, que se entierra en los vertederos.

Muchos más de los previstos

En cuanto a la segunda modificación prevista del contrato, el Ayuntamiento y la empresa se encontraron con la puesta en marcha del nuevo servicio a mediados de 2022 con un aluvión de críticas a la ubicación de islas de contenedores, con mucha más capacidad que las anteriores, pero bastante más separadas unas de otras. Quejas centradas en áreas residenciales como Los Balcones y Rocío del Mar, que además, llegaban en año electoral.

El Ayuntamiento fue modificando sobre la marcha, al margen del pliego, y en función de esas quejas vecinales la ubicación de las islas e incorporando más en las zonas donde se reclamaban al margen de las ubicaciones que figuraban en el pliego. La recogida de carga lateral también modificó las ubicaciones dado que los nuevos camiones solo los pueden vaciar en la margen derecha de los viales, algo que ha complicado su distribución, en especial en el centro del casco urbano, abordada después de las elecciones de mayor de 2023.

Distribución

En este sentido, el pliego de condiciones estipulaba que debían distribuirse 446 islas de contenedores en el casco urbano. Como mínimo cada isla está formada ahora por un contenedor de envases, otro de cartón y entre dos y cuatro contenedores de fracción resto. Fuentes cercanas a los sindicatos en el servicio y a la empresa, sin embargo, aseguran que sobre el terreno ya hay 780 de estas islas.

Nueva flota de vehículos de recogida de basuras de Torrevieja / Joaquín Carrión

Pero la empresa no cobra ni por la adquisición de esos contenedores ni por su mantenimiento, de ahí que habría solicitado formalmente por registro que el Ayuntamiento compense esta desviación en el gasto, contingencia que se haría en la modificación del contrato. Las mismas fuentes señalan que Acciona habría reclamado al Ayuntamiento el pago de esos contenedores si el municipio quiere desplegar la fracción orgánica. Acciona no se ha pronunciado sobre estos extremos al ser consultada por INFORMACIÓN.

Negro sobre blanco

La regidora Ruiz aseguró que esas cifras de nuevas islas son mucho menores. También añadió que su intención desde que asumió la gestión del área, en junio de 2023, antes de que se llevara a cabo el principal despliegue de la contenerización, es no asumir modificaciones que no estuvieran contempladas formalmente, tramitadas y asumidas administrativamente por el Ayuntamiento.

La concejala señaló que espera que el trabajo que están desarrollando los técnicos para preparar estos cambios estén terminados y vigentes antes del verano. No aclaró si el cambio entraña un modificado al alza del canon anual y recordó no se puede aventurar si el precio del contrato subirá o no teniendo en cuenta que por ejemplo, el ecoparque va a ser asumido por el Consorio público Vega Baja Sostenible, que ahora gestiona Acciona.

Inspecciones La edil mantiene una política de supervisión y fiscalización del contrato que ha provocado la imposición municipal de sanciones a Acciona por incumplimientos del servicio por valor de 800.000 euros en estos dos años y medio. Todas están recurridas por vía judicial por la adjudicataria. El principal factor a recurrir es que la empresa responsable de fiscalizar el servicio, contratada por el Ayuntamiento, no "avisaba" de sus inspecciones. Algo que llamativamente el pliego recoge que sí debe notificarse. Además, de esas inspecciones no consta acta alguna municipal. Las inspecciones solo se comenzaron a llevar a cabo un año después de arrancar el contrato y en su primer mes detectaron hasta 50 incumplimientos del pliego, que ha ido disminuyendo con las inspecciones. Pero el principal y que se mantiene a día de hoy, según los sindicatos UGT y CSIF es el empleo de un número menor del estipulado de operarios para el servicio.

