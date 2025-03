La magia de los cuentos se vive en Cox

La sexta edición de Cox Encuentado -donde las historias cobran vida- llega con destacados narradores y compañías teatrales tras más de cincuenta actividades desde que comenzó esta iniciativa que se ha consolidado como un referente en la narración oral en la provincia de Alicante.

Entre los eventos más esperados este año, con una programación que arranca este sábado y que va hasta el 29 de noviembre, se encuentran el Especial Día del Libro con José Such, la sesión para adultos con Fran Pintadera y la participación de compañías como Tolón Tell On y Paraíso del Cuento, según ha desvelado el director de EDYCU, José Ángel Maciá.

Cartel con la programación anual / Información

Francisco Navarrete, concejal de Biblioteca, ha destacado la firme apuesta del Ayuntamiento por la lectura y los cuentacuentos, resaltando su valor como herramienta cultural y educativa. "Los cuentos no son solo entretenimiento: son cultura, aprendizaje y emoción. En Cox creemos en la importancia de fomentar la lectura desde edades tempranas, y este programa es una muestra de nuestro compromiso", ha afirmado.

Presentación de la nueva edición / Información

Este año, Cox Encuentado amplía su alcance, llevando la magia de la narración a distintos espacios del municipio. La programación incluye sesiones en plazas, parques y calles, con actividades dirigidas tanto a niños como a adultos. "Queremos que las historias cobren vida en cada rincón de nuestro pueblo, haciendo de Cox un escenario vivo para la imaginación y la creatividad", ha añadido el edil.

Desde el Ayuntamiento y EDYCU han invitado a toda la ciudadanía a sumarse a esta edición y a disfrutar de la magia de los cuentos en vivo: "Os esperamos en las calles, en las plazas y en cada rincón donde haya un cuento por contar", ha concluido Navarrete.