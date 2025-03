El rechazo a la ordenanza de terrazas une a Vox, EU y PP en Guardamar para exigir su paralización

PP, Vox e Izquierda Unida, la oposición en bloque al equipo de gobierno del PSOE en Guardamar del Segura expresaron su apoyo a la plataforma de hosteleros que aglutina el rechazo a la aplicación de ordenanza municipal de ocupación de vía pública.

Esos grupos municipales tan dispares ideológicamente anunciaron, junto al portavoz del colectivo, José Ángel Braceras, que se va a elevar al próximo pleno una moción conjunta para reclamar la suspensión cautelar de la norma, "paralización de las sanciones" y la creación de una mesa de trabajo que estudie y presente una nueva norma "desde el consenso y en pro del beneficio de todos". Al acto acudieron Marisol Gallud (PP), Ángel Delfín (Vox) y Guzmán Fernández (IU).

El PSOE cuenta con mayoría absoluta para tumbar la iniciativa y a día de hoy el alcalde José Luis Sáez no ha dado muestra alguna de que vaya a paralizar la aplicación de la normativa.

Marisol Gallud (PP), Ángel Braceras (Plataforma), Ángel Delfín (Vox) y Guzmán Fernández (IU) / vega baja

Cerramientos fijos y tarimas

El texto, como avanzó INFORMACIÓN, prohíbe los cerramientos fijos -como marquesinas- y las tarimas a la hora de explotar el dominio público con terrazas y también con la retirada de las propias terrazas mientras que el negocio no esté abierto.

El Ayuntamiento, por su parte, lleva semanas delimitando sobre el terreno, para el caso de las terrazas que sí asumen la normativa, ese espacio en la vía pública con señalización vertical y horizontal para evitar que los vehículos aparquen en el horario en el que los negocios están abiertos.

La ordenanza se aprobó por mayoría del pleno en 2022 y dio dos años de prórroga para que los aproximadamente 140 negocios que cuentan con terraza se adaptaran a la normativa.

Apoyo del tejido social y empresarial

Además la plataforma anunció a través de su portavoz Ángel Braceras, que en los próximos días presentará también el apoyo de las principales asociaciones de empresarios, comerciantes, hosteleros, restaurantes y hoteles de la localidad, entre otras. Con lo que consideran que "es más que suficiente para que el alcalde reconsidere su posición a no dialogar apoyado en el interés general".

La Plataforma valora que "sin duda que tres fuerzas políticas tan diferentes entre sí estén de acuerdo es algo muy significativo y positivo para los hosteleros" de Guardamar del Segura.

En palabras del portavoz de la plataforma se indicó que "ya era un hito importante el haber conseguido la unión entre la mayoría de los hosteleros y ahora se une este acuerdo colectivo con los tres partidos políticos de la oposición, algo que se puede calificar de histórico y muy beneficioso para Guardamar".

"Si no cambia la norma, cambian los políticos"

En "nuestra primera y única reunión", asegura Braceras, portavoz de la Plataforma, con el alcalde José Luis Sáez y concejales "le preguntamos si no iba a cambiar la norma. Nos dijo que no rotundamente. Le contestamos que si no había políticos dispuestos a cambiar la norma que nosotros cambiaríamos a los políticos".

Sigue adelante

El equipo de gobierno del PSOE gobierna con mayoría absoluta. El alcalde José Luis Sáez ha respondido en redes sociales este viernes con una imagen en la que se observa el trabajo de operarios municipales en una terraza que se ha acogido a la normativa y delimitada con señalización horizontal y vertical. En el mismo mensaje el regidor advierte que se están comprobando las actividades que incumplen la ordenanza. Casi el 50 % ya han pedido autorización.

El rechazo es significativo puesto que el resto no ha tramitado las autorizaciones pese a que la nueva ordenanza ya está vigente y los empresarios y autonónomos se podrían enfrentar a sanciones, clausura e incluso el precinto de instalaciones.

La plataforma asegura que agrupa a 70 hosteleros.

El primer edil sigue insistiendo en que la ordenanza no es para ganar aparcamiento. Se enfocó para mejorar el espacio público y su disfrute por parte de todos los vecinos sin obstáculos y ocupaciones de actividades privadas en un municipio turístico con mucha afluencia de peatones. También en el momento que los negocios dejen de trabajar a diario.

Mientras que el primer edil recuerda que la ordenanza se aprobó por mayoría y que los técnicos rechazaron las alegaciones presentadas al texto, los afectados remarcan