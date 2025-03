La Audiencia Nacional salva de la demolición un chalé afectado por la ley de Costas en Torrevieja

La Audiencia Nacional ha dado la razón a los concesionarios de un chalé situado dentro del dominio público marítimo-terrestre de la playa de Los Locos a la hora de estimar la petición de prórroga de su concesión por 75 años. La vivienda se encuentra junto a otras y al edificio Luz-Mar en la cala que delimita por el norte esta popular playa de Torrevieja. Contra este fallo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

Sentencia

La sentencia de la Audiencia Nacional señala que en este caso la ocupación de dominio público puede ser objeto de prórroga aunque la ocupación sea por actividades o instalaciones que por su uso, es decir, el de vivienda, pudieran tener otra ubicación, al acogerse a una disposición transitoria de la modificación de la Ley de Costas de 2013, que así lo establece para el caso de concesiones anteriores a la Ley de 1988.

El fallo de finales de 2024, que condena en costas a la Administración, señala además que Costas podría haber argumentado en su denegación la existencia de razones medioambientales para justificar el rechazo, «pero tales consideraciones medioambientales deben estar debidamente justificadas» y la Administración está obligada a evaluar las circunstancias concurrentes que puedan determinar la denegación o no de la prórroga solicitada y en su caso modular su tiempo de duración, algo que no ha hecho en este caso.

Razones ambientales

Razones ambientales es el argumento que esgrime Costas, por ejemplo, en el caso de las casas de la playa de Babilonia en Guardamar del Segura, en las que alega, ante la petición de prórroga de los concesionarios, que las 60 viviendas para las que ha comenzado el proceso de derribo impiden la regeneración de la playa.

Pelea administrativa y judicial

Han sido diez años completos de pelea administrativa y judicial. La edificación se construyó en 1960 con autorización de ocupación de dominio público para vivienda y «guarda de enseres de pesca», en la playa del Salaret, denominación tradicional de este litoral antes de que se popularizara la actual de Los Locos.

La concesión se transmitió a otros residentes en noviembre de 2013, algo que permitía desde ese mismo año un cambio legal de la Ley de Costas. Los nuevos concesionarios solicitaron inmediatamente en 2014 la prórroga de la concesión, pero ésta se paralizó porque la edificación para la que se solicitaba excedía en más de un 10 % la superficie que figuraba en la original. Derribaron de forma voluntaria el exceso construido para corregir ese incumplimiento, pero la Administración no respondió a la solicitud de prórroga. En paralelo, acudieron a la vía judicial para resolver al margen de si la Administración contestaba y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó admitir el recurso en 2018.

Aspecto de la playa de Los Locos con la punta del Salaret que la delimita en su extremo norte con los edificios Luz Mar y chalés / Tony Sevilla

Respuesta seis años después

La Abogacía del Estado, por fin, en 2019, seis años después de la solicitud, emitió un informe de respuesta desfavorable a la prórroga en el que señalaba que la Ley de Costas establece que no se puede otorgar a edificaciones que se destinen a «vivienda o habitación» en dominio público porque siempre existe una alternativa a ese uso fuera del deslinde, y que la prórroga solo se puede permitir cuando las instalaciones «por su naturaleza» no puedan tener otra ubicación. También recordaba que la Generalitat no tiene competencias transferidas en este ámbito dado que los concesionarios pidieron que fuera la administración autonómica la que resolviera el expediente.

Usos

Ante la Audiencia Nacional los afectados alegaron el articulado de la Ley de Costas de 2013 que señalaba que las concesiones otorgadas antes de 1988 «podrían ser prorrogadas» a solicitud de los concesionarios. El fallo insiste en que la Ley 2/2013 modifica la de 1988 y admite la posibilidad de prórroga de concesiones otorgadas con anterioridad a su entrada en vigor, como era este caso que se remontaba a 1960. Aunque con el condicionante de que la prórroga se deberá graduar en atención a los usos y siempre con el límite temporal máximo de 75 años.

