La reubicación de los puestos de los «hippies» de Torrevieja en la vía verde cuesta 230.000 euros

El traslado de más de 160 casetas de los «hippies» del paseo de La Libertad y la adecuación a su recinto provisional en la vía verde de la avenida de la Estación va a costarle al Ayuntamiento de Torrevieja 230.000 euros. El concejal portavoz de la junta de gobierno, Federico Alarcón, anunció que este órgano colegiado aprobó este viernes el proyecto del traslado.

No había proyecto

Algo llamativo desde el punto de vista administrativo porque las obras sobre el terreno ya habían empezado 24 horas antes. Que el proyecto no estuviera aprobado a 1 de marzo, fecha límite impuesta a los comerciantes para que dejaran el paseo y su actividad, ha sido el motivo real para explicar el retraso de casi dos semanas en el inicio de la reubicación, y no el mal tiempo y la lluvia como se había explicado oficiosamente por parte del Gobierno municipal.

Un camión y una elevadora

En la operación de cambio solo se ha logrado retirar dos casetas en dos días. Con la maquinaria desplazada a la zona del paseo, un camión y una elevadora, es poco probable que el ritmo pueda ser mucho mayor. Algo que depende también del estado de las propias instalaciones construidas en madera, que en muchos casos presentan un importante deterioro. El Ayuntamiento correrá con los gastos de las casetas que no sobrevivan al traslado.

Agregado a otro contrato

Es, de nuevo, Hozono Global, a través de una de las empresas de su grupo, Abala, la encargada de llevar a cabo esta actuación. No ha sido necesario un procedimiento de adjudicación ordinario porque el proyecto se ha agregado al que la empresa está llevando a cabo para la adecuación del recinto de la feria de atracciones que también ha arrancado estos días. Será un modificado al alza -otro más-, de los contratos que se llevan a cabo para la adecuación de las zonas aledañas al recinto portuario.

Paseo de la Libertad de Torrevieja / D. Pamies

Más de 160

Aproximadamente habrán de ser desplazadas más de 160 casetas del paseo antes de mediados de abril, cuando está previsto que se abra el nuevo mercadillo de artesanía coincidiendo con la Semana Santa en la vía verde. Los comerciantes se mantendrán en ese emplazamiento durante un año. Periodo en el que el Ayuntamiento espera que el nuevo paseo de La Libertad ya esté rehabilitado con la supresión de la actual avenida y la zona de ocio Paseo del Mar y de la feria de atracciones también terminadas. Las obras de adecuación sobre la vía verde comenzarán en paralelo a los traslados para ir reubicando las casetas.

Muchos comerciantes de este popular mercadillo de artesanía situado en el paseo de La Libertad desde la década de los años noventa no va a abrir sus puertas en el emplazamiento provisional.

Eso no implica que vayan a perder su concesión cuando regresen a la ubicación remodelada en 2026. Quien sí la perderá la concesión es el que haya decidido abrir en el emplazamiento provisional y finalmente no lo haga.

Sobre la instalación en el nuevo paseo

El alcalde Eduardo Dolón ha reiterado que la práctica totalidad de los actuales puestos regresará a su ubicación en el paseo ya hay un número indeterminado de casetas que no lo hará porque los titulares no están cumpliendo la ordenanza, por las sanciones a la venta de productos no permitidos, y porque se está preparando una nueva ordenanza que va a limitar su instalación por condiciones económicas, de tipo de producto y la inversión que hay que realizar en los nuevos puestos. El Ayuntamiento necesita que desaparezcan en torno a 90 de los 185 puestos que oficialmente tienen concesión para que "quepan" en el nuevo espacio remodelado.