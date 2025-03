El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada aprueba un plan de mil viviendas turísticas junto a la rambla urbana

El Ayuntamiento de Pilar de la Horadada aprobó en su último pleno ordinario de forma provisional el Plan Litoral Sur La Torre que reclasifica suelo rústico a urbanizable para un máximo de mil viviendas sobre 251.000 metros cuadrados.

Unanimidad

Un visto bueno, que debe validar definitivamente la comisión provincial de Urbanismo de la Conselleria de Territorio, adoptado por unanimidad del voto del equipo de gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, y los de la oposición del PSOE y Vox con los informes técnicos del área de Urbanismo municipal.

Los informes favorables que justifican una actuación flanqueada por el cauce del tramo final de la rambla urbana del municipio. Un suelo para al que el Plan Acción Territorial contra el Riesgo de Inundación (Patrivoca) de la Generalitat otorga riesgo geomorfológico de inundación en el 75 % del ámbito de actuación: 190.000 metros cuadrados.

Aspecto de la rambla urbana de Pilar de la Horadada en su tramo final junto a los terrenos a urbanizar tras un chaparrón de diez litros por metro cuadrado. Imagen del 17 de marzo de 2025 / D. Pamies

Ese riesgo lo recoge la propia documentación del plan y las alegaciones, rechazadas, de Amigos de Sierra Escalona (ASE) que lamentaba que "también tras la dana" se sigan autorizando este tipo de actuaciones.

Delimitación

La urbanización está prevista entre la Autovía AP-7 y el núcleo urbano de La Torre, lindando con la calle Mar Egeo y la proyección de la avenida de la Comunidad Valenciana y en su flanco sur con el cauce de la Rambla, que en la documentación figura como "el canal" de la rambla.

No es solo un canal

En concreto, el estudio de inundabilidad aportado por la promotora y supervisado por los funcionarios municipales explica que la rambla urbana, corresponde a "un canal" aprobado en 1992 y terminado en 1995 por la Generalitat Valenciana y financiando en un 25 % por el Ayuntamiento, como consecuencia de las "desastrosas inundaciones que sufrió el casco urbano de Pilar de la Horadada pueblo" en el año 1987.

La cuenca de captación de esta rambla tiene una superficie de 9,32 kilómetros cuadrados, con una longitud del cauce de algo más de 8 kilómetros, de los que quinientos discurren flanqueando el sector a urbanizar en su zona sur en su tramo final junto al mar.

La rambla urbana parte de la zona noroeste de las inmediaciones del casco urbano de Pilar de la Horadada en el Caserío de los Segundas y lo atraviesa hasta llegar al mar en la playa de Las Higuericas

Masificado y sobreurbanizado

El presidente de ASE, Miguel Ángel Pavón señaló que el colectivo ecologista va a presentar un escrito ante la Generalitat pidiendo que no apruebe definitivamente el plan y en el que adjuntará sus alegaciones para que sean valoradas "directamente" por Conselleria. "Destacaremos que se trata de una zona inundable y que futuras danas pueden anegar la zona que se pretende urbanizar". Una urbanización, recuerda Pavón, con capacidad máxima para 2.633 habitantes en edificios de hasta 6 plantas en un entorno, a juicio del colectivo conservacionista "ya masificado y sobreurbanizado".

ASE también señala en una de sus alegaciones que estos terrenos y los aledaños de Lo Monte, donde también se tramita una urbanización, son los únicos que podrían dar continuidad a un corredor ecológico entre Sierra Escalona y las Salinas de San Pedro. El resto están urbanizados.

Caudal de la rambla urbana de Pilar de la Horadada en enero de 2020. A la izquierda de la imagen los terrenos a urbanizar / Tony Sevilla

Urbanizadora oriolana

La tramitación de esta reclasificación arrancó en 2018 por parte de una de las principales firmas urbanizadoras oriolanas, que cuenta con acuerdos con la mayoría de la propiedad (89´9%) para este proyecto de desarrollo urbanístico. La urbanizadora encargó a un equipo multidisciplinar liderado por el despacho de Serrano & Asociados la formulación de los documentos urbanísticos y ambientales que la legislación hoy en vigor exige.

¿Cómo ha resuelto ese riesgo de inundabilidad la promotora en su propuesta?. Con varios argumentos jurídicos y técnicos. El más llamativo es un informe de la propia Confederación Hidrográfica del Segura (CHS), el organismo de cuenca que debe velar por reducir el riesgo físico junto a los cauces públicos que mantiene que la rambla urbana no está deslindada como cauce de dominio público hidráulico, por lo que la servidumbre y restricciones de esta figura legal no afectan al proyecto. Señala, aunque el estudio de inundabilidad deja claro que se realizó para evitar inundaciones del casco urbano pilareño, que es un "drenaje" por lo que el ámbito del plan parcial "no afecta a cauce alguno, ni se encuentra en zona de policía ni afecta al régimen de corrientes de ningún cauce. Tampoco se sitúa en la zona inundable asociada a ningún cauce".

Se trata de un cauce con entre 20 y 30 metros de anchura y preparado para avenidas de agua relevantes: cada vez mayores por el sellado del suelo por las zonas de regadío intensivo y los invernaderos y otras edificaciones entre Sierra Escalona y el casco urbano de Pilar de la Horadada. Aunque en todo la documentación solo se ofrece un dato de volumen punta previsto de 38 metros por segundo, pero para el caso del arranque de la rambla aguas arriba del casco urbano.

En esas zonas urbanas que atraviesa ahora nunca se ha desbordado desde su construcción, aunque sí ha provocado cortes de calles y carreteras.

Otro de los argumentos que esgrimen los técnicos de la empresa y asumen los arquitectos y expertos en urbanismo municipal es totalmente coyuntural. Se asegura en sus informes que las imágenes tomadas por los satélites Sentinel del programa europeo Copernicus de observación de la Tierra, del día 18 de septiembre de 2019 la zona no se inundó. "En las mismas se aprecia claramente como el ámbito del Sector Litoral Sur, La Torre" propuesto, "no sufrió afección alguna derivada de esa situación", dice el texto.

Por último, el que se expresa como el más contundente desde el punto de vista técnico, de nuevo proporcionado por la CHS, es que el "canal" ha sido estudiado en la actualización del Sistema Nacional de cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Segura (SNCZI). Y el resultado de este trabajo "nos indica que la actuación no se sitúa en la zona inundable del citado canal". Y para el urbanizador y los técnicos municipales ese catálogo estatal tiene prioridad y prevalece sobre la normativa autonómica. que los técnicos municipales también han asumido, coincidiendo con el criterio de la empresa.

Para Pavón este plan es "insostenible" plan en la ya "sobreurbanizada" y "castigada" franja litoral de la Vega Baja, tanto al proponerse la urbanización de un ámbito que debe excluirse de los procesos urbanizadores en aplicación de lo dispuesto en el PATIVEL, el PATRICOVA y el PAT de la Vega Baja.

Suscríbete para seguir leyendo