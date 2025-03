El Ayuntamiento de Torrevieja intenta poner límites a la ocupación del paseo marítimo por las terrazas

El Ayuntamiento de Torrevieja ha iniciado este lunes un intento de poner orden a la ocupación por las terrazas de hostelería de la vía pública del paseo de Juan Aparicio.

Unos pocos litros de pintura amarilla, tiza, cinta adhesiva y el trabajo de los empleados municipales han bastado para poner en evidencia que buena parte de las terrazas de la milla de oro de la hostelería local, incumplían desde hace años la ordenanza al ocupar más suelo del que tienen concedido en sus autorizaciones. Unas más que otras, habían agregado docenas de metros cuadrados de espacio público a su actividad.

Banco del paseo rodeado por sillas y mesas de una de las terrazas que este lunes ha tenido que reducir su ocupación del paseo / Tony Sevilla

Regularizar

Federico Alarcón, concejal de Seguridad y Ocupación de la Vía Pública, confirmó a INFORMACIÓN, sin entrar a valorar el cumplimiento o no de la ordenanza por parte de los hosteleros, que tras restituir el pago de la tasa por ocupación del dominio público el Ayuntamiento debía comprobar sobre el terreno su cumplimiento. Es decir, que lo que abonan los empresarios de hostelería desde que se restituyó la tasa tras la pandemia se ajusta al espacio que ocupan en realidad cada día y a los metros que establece la regulación de la propia ordenanza municipal para esa zona específica.

Las sillas y mesas retranqueadas desde su ubicación habitual este lunes / D. Pamies

Cuatro años sin pagar la tasa

Torrevieja fue uno de los municipios turísticos que ha mantenido durante más tiempo la exención del pago de la tasa tras la pandemia. Cuatro años completos desde 2020 a 2023. También durante ese periodo la aplicación de la normativa local fue especialmente flexible con los negocios que reclamaban poder trabajar con ventajas frente a unas circunstancias muy adversas, e instalaron más sillas y mesas amparadas en la normativa de seguridad sanitaria.

El Ayuntamiento de Torrevieja también se ha granjeado la fama de ser uno de los más permisivos a la hora de permitir la ocupación del espacio público, en el que da prioridad al uso lucrativo por parte de los negocios de hostelería.

Recaudación

Solo en concepto de ocupación de vía pública por terrazas el municipio recauda 1,4 millones de euros anuales, sin contar mercadillos y otras actividades sujetas a tasa en el espacio público.

"Ante la situación de volver a la línea previa a la pandemia o realizar una intermedia, hemos decidido volver a la anterior", explica Alarcón. Quien ordenó dibujar esa línea, fácilmente distinguible en el suelo y que dejaba a la vista las mesas que sobrepasaban su límite fue el concejal de Ocupación de Vía Pública, Javier Manzanares, hace más de siete años. Prácticamente, se había desdibujado ya sobre el pavimento del paseo marítimo, también llamado de Las Rocas, después de tanto tiempo.

Quejas vecinales

La falta de control de la ocupación de espacio público por parte de los negocios de hostelería había sido señalada por los vecinos que viven en primera línea después de que se recuperara la normalidad tras la pandemia. Con terrazas que rodeaban bancos del paseo y locales que acercaban su línea de mesas y sillas a poco más de tres metros del cantil con el mar. La permisividad municipal llega al extremo de que las instalaciones fijas incorporan, dejándoles hueco específico en las marquesinas, palmeras, zonas verdes y báculos de alumbrado público del propio paseo.

En los dos últimos veranos esta situación ha provocado auténticos tapones en el paso de peatones porque a las terrazas había que sumar la venta ambulante sin licencia -el top manta-.

El área de Ocupación de Vía Pública municipal ha comenzado este lunes a retranquear las sillas y las mesas de la mayor parte de los negocios de hostelería del paseo de Juan Aparicio. Peones municipales y el oficial de la Policía Local responsable de velar por el cumplimiento de la ordenanza han comenzado a señalizar desde la zona del Hombre del Mar y continuarán a lo largo del paseo hasta Punta Margalla, incluyendo aquellos que se localizan en la playa del Cura.

El concejal Alarcón ha aclarado que la Asociación de Empresas de Hostelería y Comarca, con la que mantiene una estrecha relación, estaba advertida y había avisado a sus asociados.

Sorpresa y Semana Santa

Sin embargo, el desconcierto entre los empleados de los establecimientos era evidente porque han tenido que recoger una parte sustancial de sus terrazas después de haberlas instalado. Y no sabían qué hacer con el mobiliario sobrante. La lluvia ha llegado para resolver el entuerto, de momento, porque ha rebajado la afluencia de público que cabía en las instalaciones fijas ha cubierto de las mismas terrazas.

La iniciativa municipal llega además con otro de los grandes espacios de paseo, el de la Libertad, cerrado al público desde el 1 de marzo pasado por las obras de adecuación del puerto, con lo que la superficie peatonal se ha restringido todavía más y se va a derivar hacia el paseo marítimo de Juan Aparicio a las puertas de la Semana Santa.

Ordenanza aparcada

Por otra parte, el Ayuntamiento ha aparcado, de momento, la tramitación final de la nueva ordenanza de ocupación porque en la que se había trabajado abarcaba distintos usos y era muy extensa: desde las terrazas al mercado de artesanía de los hippies, pasado por la feria de atracciones. Alarcón señaló que ahora lo que se ha planteado es que se fraccione el texto en distintas ordenanzas para hacerlas específicas a cada uso.

Ejemplo de una de las terrazas autorizadas por los técnicos con instalaciones fijas, que ocupa no solo espacio del paseo, también una de sus bocacalles de entrada y salida / Tony Sevilla

También ha quedado paralizada la aplicación informática externa que el Ayuntamiento quería poner en marcha para gestionar el pago de la ocupación de la vía pública. Tras impulsar ese proyecto el municipio se planteó delegar en Suma Gestión Tributaria toda esa área, pero el organismo autónomo de la Diputación, no ve claros algunos aspectos de esa delegación de funciones y, de momento, el municipio ha aparcado esta iniciativa. El concejal señaló también que espera que durante todo este año, con el refuerzo previsto de efectivos de la Policía Local se pueda incorporar más agentes a la inspección de vía pública.

Costas

Alarcón también señaló que el servicio provincial de Costas está al tanto de la tramitación por parte del Ayuntamiento de la nueva ordenanza y que no se ha pronunciado sobre la autorización o no por parte de la Administración estatal de los negocios en dominio público marítimo, dado que está delegada de forma tácita en todos los municipios turísticos. Porque esa es otra de las variables de la gestión este espacio: la mayor parte de las terrazas del paseo no solo están en dominio público, también están afectadas por el deslinde de Costas -sobre todo en el espacio que acaban de perder con la nueva señalización-.