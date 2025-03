La CHS se inclina por rebajar las restricciones de riego del Segura a la huerta tradicional tras las lluvias

La comisión de Sequía de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) se reúne este martes en Murcia para valorar la situación hidrológica del sistema de la cuenca del Segura.

Fuentes de la CHS señalan que el organismo de cuenca apuesta por reducir las restricciones de riego agrícola en las Vegas Alta, Media y Baja del Segura que se mantienen desde la primavera pasada sin suprimirlas dado que aunque se han incorporado 95 hectómetros cúbicos a los embalses las reservas son insuficientes para eliminar esas restricciones.

Estado de los embalses de la cuenca del Segura / Embalses.net

Hay tener en cuenta que el estado de reservas de los embalses de la cuenca del Segura era de extrema escasez antes de este mes y ahora apenas alcanza el 25 % de su capacidad total.

Volúmenes

Así, el incremento de los volúmenes almacenados, en particular los asignados a los regadíos de las Vegas del Segura, van a permitir analizar un nuevo escenario hidrológico en la comisión de desembalse, en donde se analizara la viabilidad de reducir las restricciones a los regadíos tradicionales y no tradicionales, sin olvidar que en lo que resta de año hidrológico ya no se esperan fuertes aportaciones, por lo que ese análisis deberá estar basado en la prudencia, con el fin de llegar al mes de septiembre con un volumen de agua regulada en los embalses suficiente para afrontar el próximo año hidrológico con un mínimo de garantías.

En el análisis sobre el la pluviometría de este mes de marzo que se ha producido en el sureste y que ha afectado a la cuenca del Segura desde la CHS advierte que se ha caracterizado por unas precipitaciones concentradas, en cuanto a su mayor intensidad, en la zona costera, valle del Guadalentín y Noroeste. Por lo que esta distribución geográfica, como ya avanzó INFORMACIÓN, no ha permitido que se pudiera almacenar una mayor cantidad de agua en los embalses de cabecera, básicamente Fuensanta y el Cenajo.

"No obstante debido a la gestión realizada por los técnicos del organismo de cuenca, derivando los caudales circulantes allá donde hay infraestructuras de regulación, el volumen de incremento de existencias en el periodo ha sido de 98 hm3, esperando que en los próximos días continúe un flujo notable de aportaciones a los embalses", según las mismas fuentes.

Restricciones

En estos momentos, el regadío tradicional de las Vegas Alta, Media y Baja del Segura, incluido el Camp d' Elx, cuenta con restricciones de riego de entre el 40% y el 57% y para el subsistema de la margen derecha del 25% en Murcia.

Solo la cuenca del Segura

La comisión de Desembalse aborda la situación que se refiere exclusivamente a la propia cuenca del Segura, es decir, zonas regadas por caudales del río Segura directamente. Queda excluido el regadío con concesiones de los aportes del trasvase del Tajo, cuya situación es muy distinta y tiene garantizados los aportes a 27 hectómetros mensuales e incluso podría elevarlos a 60.

La precipitación media registrada en el periodo comprendido entre el 1 de marzo y el 21 de este es de 157,2 litros por metro cuadrado, cantidad relevante con máximos de 24 horas de 172,4 en Pinar Hermoso (río Mula), 195,2 cuenca del Almanzora y 100,3 en Cedaceros.

Presas

Las presas tuvieron que ser gestionadas en función de lo indicado en sus normas de explotación, procediéndose a desembalses extraordinarios, controlados en todo momento, en las presas de Alfonso XIII, Moratalla, La Cierva, Argos y Pliego. Asimismo se produjo un desembalse en la presa de Santomera, este no debido a un incremento de aportaciones, sino a aprovechar los caudales circulantes en el río que llegaba crecido, para mezclar el agua allí embalsada "que presenta unos altos índices de salinidad".

A fecha de hoy solo continua con un desembalse extraordinario el Alfonso XIII debido a la gran extensión de la cuenca vertiente del rio Quipar, que continúa aportando volúmenes al embalse.