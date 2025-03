Los padres y madres de Orihuela Costa elevan la presión sobre el tercer colegio

Dos semanas después de que haya arrancado el tercer colegio de Orihuela Costa, los padres y madres han estallado. Ahora llevarán su protesta hasta el Palacio del Marqués de Arneva, asistiendo al pleno de este jueves para mostrar su indignación ante lo que consideran una puesta en marcha "caótica" y con muchas incógnitas.

Tras varios aplazamientos, la propia apertura del Colegio Nº 20, el pasado día 10, fue un misterio hasta tres días antes. Los primeros 33 alumnos, repartidos en las clases de 1°, 2° y 3° de Primaria, comenzaron las clases en el nuevo centro educativo sin transporte escolar y sin el profesorado al completo. Después, se han ido incorporando hasta 220 niños, a los que se irán sumando las matriculaciones sobrevenidas -fuera de plazo- a lo largo del curso para ya en septiembre empezar al cien por cien de su capacidad, ocupando sus 450 plazas de Infantil y Primaria.

La gestión del tercer colegio del litoral ha desatado la indignación de padres y madres por la falta de recursos básicos como transporte escolar, comedor, actividades extraescolares y personal docente, junto con deficiencias en la infraestructura de las aulas prefabricadas, que han dejado a las familias sin respuestas y sin una solución adecuada.

Así, se preguntan cuáles son los motivos de la transformación del Colegio Nº 20 en un aulario del CEIP Playas de Orihuela, ubicado a más de 5 kilómetros de distancia, en lugar de crear un centro educativo independiente, tal y como se había anunciado inicialmente, además de cuáles son los planes educativos a corto y medio plazo para garantizar la estabilidad del centro y un adecuado funcionamiento de la educación en el litoral durante el resto del curso.

En estos primeros días, que han coincidido con lluvias, han detectado algunos fallos en la construcción como goteras, así como problemas de accesibilidad para personas con movilidad reducida.

Casi 200 personas, entre padres, madres, niños y docentes, se han manifestado este sábado desde la calle Nicolás de Bussi con Pintor Ribera hasta la sede del Ayuntamiento en Playa Flamenca, donde dejaron colgadas en la puerta algunas de las pancartas. "Las aulas no son fábricas, y los niños no son números", "sin educación no hay futuro", "menos saturación y más educación", "por nuestros hijos", "otro colegio de ladrillos" y "es mi futuro" fueron algunos de los lemas elegidos por los asistentes a una protesta que convocó Familias de Orihuela Costa en Acción (FOCA) junto con la Asociación de Vecinos La Florida, la Asociación de Comercios La Florida, la Asociación Colonias Felinas Orihuela Costa, Jóvenes Unidos Orihuela Costa y Asociación de Familias de Alumnos del CEIP Playas de Orihuela.

Entre las reivindicaciones más repetidas se encuentran la demanda de una educación de calidad y no masificada, dejar de estudiar en barracones y tener una plantilla de docentes fijos, sin olvidar que la comunidad educativa del litoral exige "respeto".

También echan en falta explicaciones públicas y directas tanto de la conselleria como de la Concejalía de Educación, algo que PSOE y Cambiemos han hecho suyo exigiendo la comparecencia del edil Vicente Pina en el pleno para aclarar "el caos" y la "desastrosa gestión" de la apertura del Colegio Nº 20 en la Costa. Este centro educativo, que se presentó como una solución a la saturación escolar en la zona, ha terminado siendo "un ejemplo claro de improvisación, desorganización y falta de transparencia por parte del Gobierno local y la Conselleria de Educación", sostienen.