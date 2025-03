La CHS reduce a la mitad las restricciones de riego del Segura a la huerta tradicional tras las lluvias de marzo

La Comisión de Desembalse de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha decidido rebajar a la mitad las restricciones de riego que sufría la huerta tradicional desde hace casi un año tras el aumento del agua embalsada por el episodio de lluvias prolongadas, en algunos casos torrenciales, a lo largo de este mes de marzo en Alicante, y sobre todo, la Región de Murcia.

Cien hectómetros

Esta incorporación de caudales de cien hectómetros en un mes mitiga las restricciones impuestas a los regadíos tradicionales y del río Segura, y sus afluentes Mundo y Quípar, según anunció este martes el presidente de la CHS, Mario Urrea.

Con esos datos la Comisión estima un desembalse total al río a final del año hidrológico 2024/2025 de 259 hm³, 49 hectómetros superior al desembalse vigente de 210 hm³, ratificado en la Comisión de Desembalse del 20 de diciembre de 2024.

Fundamental para la Vega Baja y el Camp d'Elx El agua del Segura riega más de 20.000 hectáreas en la Vega Baja de la huerta tradicional y supone un aporte complementario para grandes comunidades de riego de la comarca y el Camp d'Elx como la Comunidad de Riegos de Levante de la Margen Derecha del río Segura y la Comunidad de Regantes de Riegos de Levante Margen Izquierda del río Segura, además de mantener el equilibrio hídrico del parque natural del Hondo de Elche.

La cifra de la rebaja

Con estos datos, y como avanzaba INFORMACIÓN este lunes, los regadíos tradicionales pasarán de unas mermas del 40% al 22,5%, mientras que a lo que la CHS todavía denomina regadío no tradicional -cultivos que en esencia son igual de tradicionales y reciben solo agua del Segura, pero regularizados después de la década de los años treinta del pasado siglo- verán como las disminuciones sólo llegan al 33,5% del 57% refrendado en la anterior Comisión de Desembalse de diciembre de 2024.

Estas restricciones de carácter ya casi excepcional han estado vigentes desde el mes de septiembre de 2024, aunque los caudales comenzaron a rebajarse en distintos grados desde antes del verano de 2024.

Azud del Segura de las norias Moquita y Pando en el Rincón de las Norias de Orihuela, el primer azud regulador de las aguas del Segura en la provincia de Alicante / Áxel Álvarez

En la Vega Baja

Esa mejora en el estado de los embalses, que ahora están al 27 % de su capacidad frente al 21 % al arrancar el mes de marzo, permite rebajar las restricciones de riego a la huerta tradicional de la Vega Baja. Una zona con más de 20.000 hectáreas en producción y que depende exclusivamente del agua que puede tomar del río Segura.

Las hojas de la compuertas de riego también se abren para Riegos de Levante Margen Derecha, en Algorfa, Los Montesinos y Rojales, y a Riegos de Levante Margen Izquierda, en especial en el Camp d´Elx, La Murada y Crevillent. Aunque ambas toman excedentes del Segura en su tramo final en Guardamar antes del azud de San Antonio, tienen su abastecimiento fundamental en el agua del trasvase Tajo-Segura, y concesiones de la desaladora de Torrevieja también, para el caso de la ilicitana.

El embalse de La Pedrera arrancó el mes de marzo con 53 hectómetros y ahora cuenta con 70 / CHS

Octubre

Así, y de cara al segundo semestre del año hidrológico, que culmina el mes de octubre, la comisión plantea el objetivo de años anteriores en relación a las existencias mínimas a alcanzar a final de año hidrológico, estableciéndose en unas existencias de 60 hm3 como cifra conservadora para arrancar el siguiente año hidrológico con alguna garantía de suministro.

Las cifras de restricciones serán analizadas en función de la situación hidrológica, con periodicidad mensual, procediéndose a convocar a la Comisión en el caso de que ese análisis implique un cambio en la fase de restricciones a aplicar.

Un bancal de hortalizas regado por las lluvias en la huerta tradicional de Orihuela / Tony Sevilla

Prudencia

Urrea señaló que hay que ser prudentes porque mientras el resto de cuencas hidrológicas del país ya se sitúan por encima del 50, 60 y 80 % de su capacidad la del Segura no sobrepasa el 30 % y, por lo tanto, no es previsible que las restricciones al riego se eliminen, menos de cara al verano cuando ya no se esperan más precipitaciones y la demanda de agua es mayor, en especial para los cítricos.

Urrea también ha hecho balance del sistema del trasvase que riega las concesiones con agua del Tajo. En este sentido el escario es "extraordinariamente positivo". Urrea señaló es que está garantizado el nivel 2 de trasvase de 27 hectómetros mensuales hasta final del año hidrológico, y aunque no quiso darlo por hecho señaló que la tendencia permitiría entrar en nivel 1 con el trasvase de 60 hectómetros.

La Pedrera alacanza el 30 % de su capacidad y embalsa 70 hectómetros, de los que 17 deberían regar la huerta tradicional El embalse de La Pedrera de Orihuela presenta siempre unos indicadores de entrada y salida de volúmenes de agua muy estables porque están regulados hasta la última gota por las aportaciones del trasvase del Tajo desde su puesta en marcha en 1980, además de las que incorpora desde 2013 la desaladora de Torrevieja. Al igual que las salidas periódicas de caudales a demanda del Campo de Cartagena, la principal zona de riego del trasvase del Tajo en el Mar Menor, y la margen derecha del Segura en la Vega Baja con la zona de La Pedrera, Campo de Salinas, Pilar de la Horadada, y Riegos de Levante Margen Derecha. Sin embargo, de forma excepcional recibe también el agua derivada del propio río Segura cuando se producen crecidas como las de este mes de marzo con un doble objetivo: rebajar el caudal del río a su paso por la Vega Media y Baja y aprovechar esos aportes en un momento, el de las crecidas, en el que las acequias suelen dejar de captar agua del río para evitar daños por inundación y el agua se perdería en el mar. Esa captación de agua se realiza en el embalse de Ojós (Murcia). En vez de dejarla circular se eleva al postrasvase y de ahí al sifón -los tubos- hasta Hurchillo y el embalse oriolano. Así, en el episodio de este lluvioso mes de marzo, el embalse de La Pedrera ha aumentado en 17 hectómetros. Almacena 70 hectómetros en total y está a un 30 de su capacidad total. La CHS no supo precisar si toda el agua es del río. Siendo así deberá volver al sistema del Segura. Ya sea a través del sifón del trasvase al sur de la huerta de Orihuela en Desamparados con una permuta de agua o ya aguas abajo del embalse a través del canal del derramador en Jacarilla hasta el Segura.

Suscríbete para seguir leyendo